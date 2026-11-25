Bugetul Sănătății pentru 2027 riscă să nu acopere nici măcar revendicările salariale ale angajaților din sistem, în condițiile în care sindicatele cer majorări de aproximativ 16%, iar costurile serviciilor medicale, medicamentelor și materialelor sanitare continuă să crească. Ministrul Alexandru Rogobete vorbește despre menținerea bugetului la nivelul celui din acest an, însă sindicatele avertizează că, fără un acord salarial, greva generală ar putea fi declanșată de la 1 ianuarie 2027.

Bugetul Sănătății pe anul următor ar putea să nu fie suficient pentru indexarea cerută de sindicate Foto: Inquam Photos/ George Călin

„Se lucrează în momentul de față. Ministerul Sănătății, dar și CNAS analizează cifrele, execuția pe anul trecut și proiecția pe anul viitor. Din informațiile avute până acum, analizele încă sunt în desfășurare. Sperăm să începem cu același buget cu care închidem anul acesta”, a declarat ministrul Rogobete, într-o conferință de presă susținută la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu - Rusescu”.

Poziția ministrului este relevantă mai ales prin prisma a ceea ce nu spune. Acesta nu anunță o sumă, nu indică un procent de majorare și nu se angajează față de sindicate pentru o indexare salarială. În schimb, vorbește despre analize în desfășurare la Ministerul Sănătății și la CNAS, ceea ce sugerează că decizia finală va fi luată în funcție de execuția bugetară din 2026 și de spațiul fiscal disponibil, nu de necesarul real al sistemului.

Sindicatele din sănătate au o altă evaluare a necesarului. Federația Sanitas și Solidaritatea Sanitară cer o creștere de aproximativ 16% pentru medici, cu procente mai mari pentru asistente și infirmieri, argumentând că o simplă indexare cu rata inflației nu este suficientă pentru angajații cu venituri mici. Liderii Sanitas au avertizat că protestul din vara anului 2026 nu a fost închis, ci doar suspendat, iar în lipsa unui acord salarial până la 1 ianuarie 2027, greva generală rămâne o opțiune. Această cerință nu este una nouă, ci o reluare a unei revendicări care a generat deja blocaje în sistem și care nu a fost soluționată.

În timp ce România discută despre menținerea bugetului la nivelul anului precedent, Republica Moldova operează o creștere salarială programată, în ciuda constrângerilor fiscale. Diferența nu ține de resurse, ci de prioritatea politică acordată sistemului sanitar. Guvernul de la Chișinău a aprobat pentru anul 2027 o creștere de 10% a salariilor de funcție pentru toți angajații instituțiilor medico-sanitare publice, începând cu 1 ianuarie 2027. Majorarea se aplică inclusiv medicilor rezidenți, iar salariul mediu lunar al unui medic urmează să crească de la 23.230 de lei la 25.554 de lei.

De ce ținta ministrului Rogobete nu acoperă nevoile din teren

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, respinge ideea că bugetul pe 2027 poate fi construit pornind de la suma acumulată de minister la finalul lui 2026.

„Despre bugetul de anul viitor, ministrul Sănătății afirmă că acesta ar trebui să pornească de la suma acumulată de minister la finalul anului 2026. Nu este suficient, pentru că bugetul pe 2026 a fost unul forțat încă de la început, iar ministrul a participat la elaborarea lui. Ulterior a susținut că s-a luptat cu Bolojan, însă afirmația este contrazisă de declarațiile din acea perioadă: a tăcut până când PSD a ieșit de la guvernare și a cerut demisia tuturor miniștrilor”, a precizat reprezentantul pacienților.

Bugetul Sănătății nu este un bloc monolitic, ci este format din două componente separate, cu logică de finanțare diferită. Bugetul unic de asigurări sociale de sănătate, alimentat din contribuțiile asiguraților, acoperă serviciile medicale curente, în timp ce bugetul pentru programele naționale de sănătate finanțează priorități specifice, inclusiv tratamente pentru boli cronice și intervenții cu costuri ridicate.

Barbu estimează că programele naționale ar avea nevoie de o majorare de 8–9% pentru a acoperi noile proceduri și tehnologii care oferă pacienților mai multă siguranță și o calitate mai bună a vieții.

„La bugetul pentru 2027 trebuie luată în calcul inflația, mai ales că prețurile serviciilor, produselor medicale și medicamentelor au crescut, iar hrana pacienților a rămas la nivelul din 2022 și ar trebui aproape dublată. În sănătate inflația a fost mai mare decât în alte domenii. Trebuie acoperite și creșterile salariilor medicilor, scumpirile serviciilor, alimentelor, medicamentelor și materialelor sanitare, precum și noile medicamente cu costuri mari introduse prin programul național de sănătate”, susține reprezentantul pacienților.

Problema accesului la servicii este strâns legată de această subfinanțare. Barbu avertizează că bugetele prevăzute pentru anul viitor ar putea acoperi mai puțin de 30–40% din necesarul de servicii medicale paraclinice, iar aproximativ 96% dintre pacienții care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu ajung la furnizori privați.

Plafonările și lipsa fondurilor determină transferul serviciilor către privat, ceea ce crește costurile suportate direct de pacienți și adâncește inechitatea în accesul la îngrijire.

Barbu atrage atenția și asupra modului în care este construită rectificarea bugetară din 2026, pe care o consideră nu o suplimentare reală, ci o aplicare întârziată a unor procente promise încă de la adoptarea bugetului inițial.

Acesta susține că Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ar fi trebuit să fie mult mai mare, iar banii din contribuții nu pot fi tratați ca o resursă disponibilă pentru anul următor, pentru că ei acoperă nevoi curente rămase nefinanțate.

„De asemenea, România trebuie menținută în echilibrul bugetar. În privința ultimei rectificări, aceasta nu a fost făcută ca o rectificare propriu-zisă, ci prin introducerea procentelor promise încă de la bugetul anterior, când se anunța un buget cu 10% mai mic și o rectificare ulterioară. Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ar fi trebuit să fie mult mai mare, pentru că există pacienți care nu își fac analize medicale sau investigații imagistice din cauza plafonărilor, iar accesul la servicii medicale este limitat”, explică reprezentantul pacienților.