Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, au fost fotografiați la Marele Zid Chinezesc în timpul unei vizite oficiale efectuate în China în martie 2026, purtând articole vestimentare și accesorii de lux de la branduri precum Hermes, Zegna și Cartier.

Fotografia trimisă de un cititor site-ului G4 Media Foto: G4 Media

Florin Barbu purta o pereche de sneakerși Zegna evaluați la aproximativ 1.000 de euro, în timp ce Alexandru Bociu apărea încălțat cu sneakerși Hermes de un preț similar.Cei doi apar în fotografii cu ochelari de soare Cartier, modelul purtat de șeful ANSVSA fiind evaluat la peste 1.500 de dolari, potrivit G4Media.

Contactat de G4Media, ministrul Agriculturii a refuzat să comenteze subiectul.

La rândul său, Alexandru Bociu a declarat inițial că nu își amintește proveniența articolelor vestimentare:

„Probabil sunt cumpăraţi din China”, a adăugat președintele ANSVSA,. Întrebat despre deplasările externe, acesta a susținut că reprezintă România și că „nu pot să călătoresc pe aripa avionului”.

Ulterior, șeful ANSVSA a revenit cu precizări, afirmând că „pantofii sport au costat 815 lei” și că soția sa este cea care se ocupă de garderobă. Despre ochelari, Bociu a spus că sunt singura pereche pe care o folosește în afara celor de vedere, precizând: „nu mă pricep la branduri”.

Prima reacție din PNL

Deputatul PNL Gigel Știrbu a comentat ironic fotografia distribuită de G4 media.

„Aici sunt banii”, a scris Știrbu pe Facebook.

În cazul lui Florin Barbu, nu este prima controversă legată de bunuri de lux. În aprilie, ministrul a fost fotografiat cu o valiză Louis Vuitton evaluată la aproximativ 5.000 de euro.

El a explicat atunci că este „un cadou primit de ziua mea de la familie” și că „nu cunosc marca, nu știu cât costă”.

Opulența din PSD versus mesajul politic al social-democraților

Opulența afișată adesea de lideri ai PSD și de apropiații acestora contrastează cu mesajul politic al partidului, centrat pe protecția categoriilor vulnerabile, reducerea inegalităților și sprijinirea românilor afectați de scumpiri, iar exemplele nu sunt puține: de la pantofii Louboutin purtați de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, până la ceasul Patek Philippe atribuit directorului CFR Ion Simu și cazul șefului ITM București care venea la serviciu cu un Lamborghini Urus

Cel mai recent episod a fost botezul fiului lui Alfred Simonis, eveniment desfășurat la Timișoara, unde imaginile cu blănurile, accesoriile și ținutele de lux purtate de invitați au stârnit ample reacții. Partenera lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, a fost fotografiată purtând o blană despre care s-a speculat că ar valora zeci de mii de euro, iar întregul eveniment a fost descris de adversarii politici drept o demonstrație de opulență.

Sorin Grindeanu, a admis că partidul a transmis „imaginea că suntem rupți de realitate”.

De amintit că, în trecutul apropiat, Sorin Grindeanu a fost obligat să dea explicații inclusiv despre ceasul Breitling pe care îl poartă, după ce în spațiul public au circulat informații că ar valora aproximativ 90.000 de euro. Liderul PSD a respins acuzațiile și a susținut că a plătit în jur de 2.000 de euro pentru respectivul ceas.