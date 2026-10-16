 Banii ascunși de partener pot costa mai mult decât o despărțire. Greșeala financiară care afectează întreaga relație | adevarul.ro
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Banii ascunși de partener pot costa mai mult decât o despărțire. Greșeala financiară care afectează întreaga relație

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Un cont bancar secret, un credit despre care partenerul nu știe sau cumpărături ascunse pot avea consecințe care depășesc conflictele din cuplu. Un studiu publicat în International Journal of Research in Marketing arată că, atunci când partenerii nu sunt la fel de deschiși în privința banilor, atât satisfacția în relație, cât și situația financiară a cuplului pot avea de suferit. Ileana Ilie, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, explică pentru „Adevărul” de ce ajung oamenii să ascundă bani, când un secret financiar poate fi considerat o trădare și cum poate fi recâștigată încrederea.

un barbat si o femeie uitandu-se pe bonuri in fata unui excel
Datoriile și cheltuielile ascunse pot afecta încrederea și planurile financiare ale unui cuplu Foto: Pixabay

Uneori, totul începe cu o cheltuială pe care cineva nu îndrăznește să o recunoască. Alteori, secretul privește datorii acumulate în timp sau venituri despre care celălalt nu știe nimic. Motivele diferă, iar ascunderea informațiilor financiare nu înseamnă întotdeauna că persoana urmărește să își înșele partenerul.

De ce ascund oamenii bani de persoana iubită

„Pentru unii, secretul financiar apare din rușine sau din teama de a fi judecați. Au cheltuit mai mult decât și-au propus, au făcut o datorie sau au luat o decizie despre care știu că va provoca un conflict și preferă să amâne discuția. Pe moment, ascunderea reduce tensiunea”, explică Ileana Ilie.

Există însă și persoane pentru care păstrarea banilor separat reprezintă o modalitate de a-și proteja independența, mai ales dacă au trecut prin relații în care s-au simțit controlate. Psihologul face distincția între nevoia legitimă de autonomie și ascunderea unor obligații care afectează bugetul comun.

„Dar nevoia de spațiu personal nu justifică ascunderea unor datorii, credite sau decizii care îl afectează direct și pe partener”, precizează aceasta.

În unele relații, secretele financiare pot ascunde însă o problemă mai gravă: exercitarea controlului asupra celuilalt. Există și situația opusă, în care o persoană aflată într-o relație abuzivă economisește în secret pentru a putea pleca în siguranță.

„Dacă nu am știut asta, ce altceva nu știu?”

Descoperirea unui secret financiar poate zdruncina încrederea chiar și atunci când suma ascunsă nu este foarte mare. Cel care află adevărul poate realiza că a făcut planuri importante fără să cunoască situația reală a familiei.

„De aici apare foarte repede întrebarea: «Dacă nu am știut asta, ce altceva nu știu?»”, spune psihologul.

Potrivit specialistei, o astfel de descoperire poate fi resimțită ca o trădare, chiar dacă nu există o infidelitate romantică. Nu orice cumpărătură nedeclarată are însă aceeași greutate.

„Una este să nu povestești fiecare cafea, fiecare cumpărătură mică și alta este să ascunzi un credit, o datorie importantă sau o situație financiară care poate schimba planurile familiei”, explică Ileana Ilie.

Cum ajung secretele să afecteze viitorul financiar al cuplului

Consecințele pot apărea atunci când cei doi cred că economisesc pentru același obiectiv, dar unul dintre ei face cheltuieli sau acumulează datorii fără știrea celuilalt.

„Dacă unul economisește pentru avansul unei locuințe, iar celălalt face cheltuieli sau acumulează datorii pe care nu le spune, cei doi nu mai lucrează, de fapt, la același plan”, arată specialista.

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Cercetarea publicată în International Journal of Research in Marketing indică faptul că diferențele mari dintre parteneri în privința ascunderii informațiilor financiare sunt asociate cu o orientare mai puternică spre obiective individuale și cu o preocupare mai redusă pentru cele comune. Acest dezechilibru este asociat și cu rezultate financiare mai slabe.

În viața de zi cu zi, problema poate însemna amânarea cumpărării unei locuințe, economii insuficiente sau decizii importante luate fără toate informațiile necesare.

Unde se termină independența financiară și unde începe minciuna

Faptul că doi oameni formează un cuplu nu înseamnă că trebuie să își justifice fiecare cheltuială, mai crede specialista. Conturile separate sau sumele rezervate pentru nevoi personale nu reprezintă, în sine, o problemă, atât timp cât ambii parteneri cunosc și acceptă această organizare.

„Diferența importantă este între ceea ce este personal și ceea ce îl afectează și pe celălalt”, explică Ileana Ilie.

Psihologul propune și un criteriu pentru a stabili ce informații ar trebui împărtășite: „Dacă celălalt ar lua o decizie diferită despre bani dacă ar cunoaște informația respectivă, atunci probabil că acea informație ar trebui discutată”.

Ce trebuie să știe partenerii înainte să își pună banii la comun

Înainte de a pune banii la comun, cei doi ar trebui să discute nu doar despre venituri, ci și despre eventualele datorii, rate, economii și obligații financiare față de alte persoane. La fel de importante sunt regulile privind cheltuielile individuale și deciziile care necesită acordul amândurora.

Discuțiile pot scoate la iveală și diferențe în felul în care fiecare privește banii. Unul poate pune preț pe economisire și siguranță, în timp ce celălalt preferă să cheltuiască mai mult pentru experiențe și confort.

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„Multe conflicte nu apar pentru că unul dintre parteneri este «iresponsabil», ci pentru că cei doi au reguli și valori diferite despre bani și presupun că propriul mod de a vedea lucrurile este evident și pentru celălalt”, explică psihologul.

„După descoperirea unui secret, încrederea nu se repară printr-un simplu «nu se va mai întâmpla»”, atrage atenția specialista.

În funcție de situație, partenerii pot avea nevoie de un plan de rambursare a datoriilor, de acces la informațiile financiare relevante sau de discuții periodice despre buget. Aceste măsuri ar trebui însă să fie temporare și să urmărească restabilirea încrederii.

„Scopul este refacerea încrederii, nu transformarea unuia dintre parteneri în «polițistul» financiar al celuilalt”, subliniază psihologul.

Există și situații în care ascunderea banilor nu mai poate fi privită ca o simplă greșeală. Minciunile repetate, creditele făcute fără știrea partenerului, restricționarea accesului la bani sau presiunile pentru semnarea unor împrumuturi pot indica o formă de abuz financiar.

„Diferența dintre o greșeală care poate fi reparată și un tipar mai serios se vede mai ales în ceea ce urmează după descoperire”, explică Ileana Ilie.

În aceste cazuri, problema depășește neînțelegerile obișnuite despre cheltuieli și poate afecta inclusiv independența și siguranța financiară a persoanei.

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