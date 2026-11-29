Preambul cu trei paragrafe

1. La mijlocul acestei luni, în perioada 15 - 17 noiembrie, o secțiune de 227 de metri din podul rutier de la Kerci s-a prăbușit în șenalul navigabil care leagă Marea Azov de Marea Neagră, urmare a unui atac cu rachete și drone;

Foto: X

2. Câteva zile mai târziu, pe 21 noiembrie, nava militară rusă de transport ”Sparta II” a fost atacată, în Golful Finlandei, de drone aeriene care au provocând un incendiu la bord și o intrare forțată în apele teritoriale finlandeze. Nava a fost remorcată ulterior către Sankt Petersburg;

3. O dronă navală a atacat, pe 22 noiembrie, o navă militară rusă de luptă, corveta Mercury, în timp ce aceasta era ancorată în portul libian Benghazi. În urma atacului, nava rusă a fost scufundată.

Foto: X

A nins în Donbas.

Nu e nici prea devreme, nici prea târziu, așa se întâmplă de obicei la sfârșitul lunii noiembrie.

Ninsoarea nu a venit singură, a fost și o ceață groasă care a permis grupurilor armate de infiltrare de ambele părți să treacă printre linii și să ajungă la câțiva kilometri în adâncimea teritoriului nominal ocupat de ”inamic”.

Este perioada cea mai rea din an pentru infanteriști.

Este perioada cea mai rea și pentru operatorii de drone.

Este extrem de greu și pentru serviciile logistice.

Pentru cei rămași la mijloc, între cele două armate care se înfruntă, situația este la limita supraviețuirii.

Foto: X

Pe rețelele online a apărut acum câteva zile un mesaj scris pe zăpada proaspătă, ”vreau pâine”, undeva între liniile de front, în zona Konstantinovka.

Mesajul este în limba rusă, dar operatorul dronei care a răspuns și a furnizat pachetul cu alimente, după care a postat și fotografiile, este ucrainean.

Răspunsul ”mulțumesc” este tot în limba rusă, dar pe front acest lucru este un detaliu, devenit argument doar în birourile sofisticate din cele două capitale.

La fel ca și supraviețuirea, egală în efort indiferent de limbă și cetățenie.

Este și frig, peste zi sunt doar unu - două grade sub zero, noaptea, deocamdată rar, până la -10˚ Celsius.

Dar nu îndeajuns de frig ca să înghețe toată rasputița (în traducere metaforică, ”marea de noroi”, n.n.) care s-a așezat peste cernoziomul stepei începând cu luna octombrie.

Oamenii se pot mișca, mașinile nu.

Prima zăpadă s-a amestecat cu noroiul și, temporar, frontul, așa cum este el, o fâșie lată de mulți kilometri, s-a stabilizat din lipsă de puncte de sprijin solide pentru tot ce are roți și cântărește la nivelul tonelor.

Vântul puternic creează probleme dronelor ușoare, cele care inspectează dacă mai este viață în fâșia de front, cele care pot duce o pâine, sau câteva conserve, sau câteva grenade.

În curând va fi și mai frig, va îngheța totul, iar atunci se va da liber la ofensivele începutului de iarnă.

Pentru infanteriștii ruși și ucraineni vor veni din nou vremurile ”bune”, sigur și pentru operatorii de drone ruși și ucraineni care îi vor urmări în câmpul deschis.

Și statisticile, deja ”înflorite” cu numere incredibile de morți și răniți, vor începe să fie și adevărate.

Foto: X

Tehnica grea va trebui să mai aștepte, dar nu e o problemă, atacurile și ofensivele de iarnă se execută acum cu șarje de motocicliști și ATV-uri în culori de camuflaj.

Nu mai e nimic din normalitatea de catedră a operațiilor militare anterioare.

Nu mai e războiul de altădată.

Imaginea Apocalipsei este acum un orizont gol și gri, dincolo de care se ridică statuile deformate de bombe ale blocurilor din orașele în care nu mai locuiesc decât grupuri de soldați, ruși și ucraineni, din când în când apare și câte un steag care flutură și ajută la acoperirea hărților militare cu culori de posesie sau control.

Uneori mai iese la contact un civil care nu a reușit sau nu a vrut să se evacueze, înfrigurat și înfometat.

După zile și săptămâni petrecute în subsoluri de blocuri sau case, lumina zilei îl ustură la fel de mult ca albul zăpezii nou așternute.

Foto: X

Suferința e ca altădată, războiul nu.

Într-un interviu pentru un site care promovează drepturile femeilor în forțele armate britanice, dar și de pretutindeni, doamna locotenent-colonel (în media apare și cu gradul de maior, poate ne-am grăbit cu promovarea...) Olha Bihar, în prezent comandant al structurii de drone a Corpului 20 Armată ucrainean dar și, până în februarie 2022, avocat cu firmă proprie, ne spune ce fel de război se poartă în Ucraina.

Mai spune și alte lucruri, unele de bine, altele de mai puțin bine, culege fiecare ce crede că e util.

De pildă, despre războiul din Ucraina și care nu mai e cel de altădată, purtat pe aceleași locuri, cândva, în prima jumătate a secolului trecut:

· linia frontului s-a lățit până la 15 kilometri, dar a rămas, ca și înainte, un teritoriu al morții, interzis blindatelor;

· dronele controlează tot ceea ce se întâmplă în acest spațiu perfect transparent;

· direcția în care sunt antrenați în prezent soldații – doamna ofițer Bihar îi indică a fi ”în eroare” pe proprii parteneri din NATO - este greșită, marșurile istovitoare și exercițiile fizice nu mai sunt de folos;

· „Nu. Categoric nu.”, afirmă ea atunci când e întrebată dacă doctrina NATO este cea potrivită pentru armata ucraineană;

· în operații infanteria nu mai poate coopera cu blindatele, așa cum presupune această doctrină, în condițiile în care pozițiile și deplasările sunt permanent vizibile inamicului;

· ziua, câmpul de luptă e o fotografie cu rezoluție mare realizată cu mijloace optice;

· noaptea, același câmp de luptă devine un ecran pe care evoluează trupurile calde ale soldaților și pe care se pot observa, în infraroșu, prin sistemele de termoviziune, chiar și aburii motoarelor de la mașinile de luptă;

· dronele de recunoaștere costă sute de mii de dolari bucata, dronele sinucigașe, câteva mii, iar cele care duc încărcătura explozivă la țintă, doar câte sute;

A patra putere din anticameră

· bărbatul vânjos, cu trăsături ferme, mușchi proeminenți și capacitatea de a alerga cinci kilometri prin noroi, purtând 30 de kilograme de echipament, poate fi util pentru fotografiile din campaniile de recrutare dar, spune doamna ofițer, zâmbind camerei video, ”pe câmpul de luptă de astăzi, forța rezidă în minte, nu în mușchi”. Se aude, băieți?;

· acum e vremea tinerilor slăbănogi, cei care își petreceau vremea în cafenelele internet, cei care nu puteau ridica o pușcă, cei pentru care standardele fizice erau de neatins;

· acum e vremea lor, ei decid războiul;

· ca să fie clar despre ce vorbește, Olha se referă la o operație militară foarte recentă: ”ce-ar fi dacă, la atacul de la Podul Kerci, ... cel care a pilotat acea dronă navală nu a fost neapărat un tip vânjos, cu maxilar bine conturat și un nivel ridicat de testosteron. Ar fi putut fi o femeie, un jucător de jocuri video, dependent și slăbuț sau o persoană de 50 de ani”;

· conexiunile digitale au devenit arme care nu mai au nevoie de calități fizice;

· soldații din tranșee vor fi eliminați de cei din fața ecranelor și consolelor...

...afirmă, în final, locotenent-colonelul Olha Bihar, comandant unitate drone în armata ucraineană.

Foto: X

Interviul este despre noul tip de război, dar nu numai.

Media a fost destul de sfioasă cu partea a doua a conversației, subiectul nu e cel mai adecvat la un război care se câștigă pe toate fronturile.

Pentru că s-a vorbit și despre femeile în uniformă, din ce în ce mai multe în armata ucraineană.

Pentru că poate nu e o coincidență promovarea acestui interviu într-o perioadă în care structurile ucrainene de recrutare găsesc din ce în ce mai puțini bărbați pe care să-i ”busifice” și să-i trimită pe front.

Pentru că pare deja o campanie - care implică inclusiv parlamentari femei - care să refacă entuziasmul din anii 2022, când un ”tsunami” de femei ucrainene, după cum s-a exprimat doamna ofițer Bihar, s-a prezentat pe front ca să apere patria în primejdie.

Patria e și acum în primejdie, între timp milioane de ucrainence s-au îndreptat, însă, în direcția opusă, au salvat ce se putea salva, familii, copii, au rămas bărbații să facă serviciul de apărare.

Iar ei sunt din ce în ce mai puțin dornici să se afle în ”fâșia morții”.

Articolul care conține acest interviu oferă și note de culoare pozitivă potrivite acestui subiect, uneori chiar detalii îndrăznețe pentru cei sfioși:

· „primul echipament pe care ni l-au trimis a fost lenjerie intimă”;

· „nu am putut găsi bocanci mai mici de mărimea 42, iar casca pe care o aveam îmi stătea pe cap ca un lighean!”;

· „cu cât te apropii mai mult de linia frontului, cu atât genul contează mai puțin”.

Cum spuneam, e și o campanie de recrutare, sub forma prezentării unui nou domeniu de afirmare a femeilor ucrainene: războiul.

Campania se bazează inclusiv pe statistici, pe date și evoluții specifice genului feminin de culoare kaki:

· numărul femeilor care servesc în forțele armate ucrainene a crescut cu 74% între 2022 și 2025;

· numărul femeilor ofițer a evoluat de la 5.000 la 13.000;

· uniformele de campanie croite special pentru femei au devenit parte a dotării standard. Acestea includ pantaloni cu talie mai înaltă și reglabilă, jachete de luptă mai scurte – care nu creează dificultăți la încheiere în cazul femeilor cu șolduri mai late – precum și căști mai mici și mai ușoare, care nu alunecă peste ochi sau nas;

Foto: X

· anul acesta au fost achiziționate veste antiglonț pentru femei, în prezent se lucrează la dezvoltarea unor variante și mai ușoare;

· uniforma de iarnă nu face încă parte din dotarea standard, dar poate fi obținută prin intermediul „Arm Women Now” – o inițiativă care susține vocile femeilor din cadrul forțelor armate ucrainene.

Războiul din Ucraina se extinde în Europa, iar în lunile următoare ar putea deveni mai periculos. Care sunt motivele?

Traducerea la sloganul din ultimul paragraf ar putea suna astfel: ”Înarmați femeile ACUM”.

Este numele unei fundații create de deputata Irina Nikorak, care își propune să schimbe premisa conform căreia „...un soldat este, prin definiție, bărbat”.

Și mai sunt și alte statistici, și mai sunt și alte argumente.

Chiar și cel care îi motivează pe mulți dintre bărbați să aleagă uniforma militară: ”Ucraina are 13.000 de femei ofițer, dar așteaptă cu nerăbdare primul său general într-o unitate de luptă”.

Epilog cu trei comentarii, plus încă unul

1. La atacul asupra podului de la Kerci au fost utilizate multe drone produse de industria de autohtonă ucraineană dar și primite de la parteneri. Unii dintre aceștia din urmă, de exemplu compania olandeză ”Destinus”, consideră că merită să facă și puțină publicitate evenimentului, chiar și la război business is just business: „Atacurile de aseară au avariat structura portantă superioară a podului. Astăzi, șapte rachete RUTA (produse de această companie, n.n.) au lovit podul, provocând prăbușirea unei deschideri”;

2. Atacul asupra navei cargo militare ruse ”Sparta II” a fost efectuat de drone ucrainene care au ajuns la țintă:

- fie pe un traseu pe teritoriul rus în apropierea graniței cu statele baltice și Belarus;

- fie traversând teritoriile unor state NATO din regiune.

O navă finlandeză de salvare a oferit sprijin în operațiunile de localizare și stingere a incendiului izbucnit la bordul navei ruse, Finlanda permițând și traversarea apelor teritoriale finlandeze pe timpul remorcării acesteia către Sankt Petersburg;

3. Ucraina a confirmat atacul din portul libian Benghazi asupra unei corvetei ruse ”Mercury” și asupra navei cargo militare ”MV ANGARA”, președintele Zelenki însuși precizând că au fost utilizate șapte (se pare, număr norocos) drone navale pentru lovirea țintelor. Singura umbră care persistă asupra acestei operații de succes provine din faptul că atacul s-a petrecut pe teritoriul unui terț, o țară, Libia, cu statut neutru recunoscut internațional, chiar dacă sunt și unele turbulențe politice și militare interne. Ceea ce în condiții normale, cam înseamnă ”casus belli”, ”motiv de război” cu cuvintele noastre. Dacă mai adăugăm și faptul că ulterior, tot în apele teritoriale libiene a fost atacată și nava iraniană ”Alvan” - de această dată, Kievul nu confirmă nimic - e destul de evident că situația devine interesantă.

Intrăm în anotimpul rece, chiar foarte rece, al anului, războiul a intrat și el în faza în care e nevoie de toate resursele umane, poate chiar și de cele care, normal, ar trebui ținute departe de ”fâșia morții”. Pentru lunile următoare, prognoza privind evoluțiile meteorologice dar și de securitate arată, cu un grad ridicat de probabilitate, că va fi frig, foarte frig, riscant de frig.

***

Dar să te încălzești aprinzând chibrituri lângă butelie s-ar putea să fie ”a very brave decision”, un eufemism al limbii engleze, ca într-un un refren pe care poate nu l-ați uitat, Knocking on Heaven's Door / Ciocănind la poarta Raiului care, de fapt..., dar vă las pe dumneavoastră să vă amintiți ce înseamnă.