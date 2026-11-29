Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a propus principalului său adversar politic, Gadi Eisenkot, să ocupe primul funcția de prim-ministru în cazul formării unui guvern de uniune națională. Analiștii consideră oferta o încercare de ultim moment a lui Netanyahu de a evita pierderea puterii.

Benjamin Netnayahu, premierul interimar al Israelului Foto: X

Propunerea, anunțată sâmbătă, vine într-un moment în care opoziția câștigă teren și încearcă să formeze o majoritate pentru înlocuirea actualului premier.

Analiștii politici spun că oferta arată presiunea tot mai mare asupra lui Netanyahu. Rămâne însă neclar dacă Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și politician de centru-dreapta, va reuși să mențină unită alianța eterogenă care îl susține. Înlăturarea lui Netanyahu a fost una dintre principalele promisiuni ale campaniei sale electorale.

Oferta premierului a provocat rapid divergențe în rândul adversarilor săi. Eisenkot se află astfel în fața unei decizii dificile privind partenerii politici cu care ar putea forma viitorul guvern.

Mandatul său de a forma o coaliție expiră în aproximativ o săptămână. El poate solicita însă președintelui Israelului, Isaac Herzog, o prelungire de până la două săptămâni.

Niciun bloc politic nu a obținut majoritatea

Alegerile din octombrie, pe care criticii lui Netanyahu le-au prezentat drept un moment de evaluare a conducerii sale, nu au oferit o majoritate clară niciunuia dintre blocurile politice.

Coaliția premierului a obținut 53 de mandate în Parlamentul cu 120 de locuri, în timp ce formațiunile care îl susțin pe Eisenkot au câștigat 48 de mandate. Prezența ridicată la vot în rândul minorității arabe din Israel a contribuit la obținerea a 19 locuri de către partidele acesteia.

Eisenkot are mai multe opțiuni, fiecare cu riscuri politice importante. Ar putea forma o alianță cu partidele arabe, considerate de o mare parte a populației evreiești din Israel ca nefiind suficient de atașate principiilor sioniste. O altă variantă ar fi o înțelegere cu partidele ultraortodoxe, criticate de mulți dintre alegătorii săi.

A treia posibilitate este să accepte oferta lui Netanyahu, oferindu-i astfel o nouă șansă politică unui premier despre care a spus în repetate rânduri că nu este potrivit să conducă țara.

După alegeri, Netanyahu a lansat atacuri cu caracter rasist la adresa partidelor arabe, pe care le-a acuzat că ar organiza „islamizarea Israelului”. El a susținut, de asemenea, că acestea au furat voturile, afirmând fără să prezinte dovezi convingătoare că rezultatul scrutinului ar fi fost fraudat. Retorica sa a fost comparată cu cea a campaniei „Stop the Steal”, lansată de Donald Trump după alegerile prezidențiale americane din 2020.

Netanyahu propune un premier prin rotație

Sâmbătă seară, Netanyahu a mers mai departe decât în propunerile anterioare de guvern de uniune națională și a sugerat ca el și Eisenkot să împartă funcția de prim-ministru.

Potrivit declarației sale, Eisenkot ar urma să ocupe primul funcția, iar Netanyahu ar deveni „prim-ministru alternativ la începutul mandatului”.

Premierul a justificat oferta prin necesitatea de a împiedica formarea unui „guvern al catastrofei” alături de partidele arabe.

„Fără să tragă niciun glonț, elemente ostile vor prelua controlul țării din interior”, a afirmat Netanyahu.

O coaliție între partidul Likud al lui Netanyahu și formațiunile rivale ar putea asigura o majoritate parlamentară stabilă, obiectiv pe care Eisenkot nu a reușit până acum să îl atingă. O asemenea înțelegere ar contrazice însă promisiunea sa electorală de a înlătura guvernul condus de Netanyahu.

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Eisenkot ar putea privi cu neîncredere propunerea și din cauza precedentului din 2020. Atunci, Benny Gantz, un alt fost șef al Statului Major al armatei israeliene, a acceptat să intre într-un guvern de uniune națională cu Netanyahu.

Acordul prevedea ca Gantz să preia funcția de premier după Netanyahu. Însă premierul a dizolvat Parlamentul înainte ca partenerul său să ajungă la conducerea guvernului.

Reprezentanții celor doi lideri au anunțat că Netanyahu și Eisenkot urmează să se întâlnească duminică dimineață, la nord de Tel Aviv, pentru negocieri. Ar fi prima întâlnire formală cunoscută dintre cei doi după alegerile indecise de luna trecută.

Opoziția este divizată în privința ofertei

Posibilitatea ca Netanyahu să rămână la guvernare a provocat reacții contradictorii în rândul adversarilor săi politici.

Mulți dintre susținătorii lui Eisenkot au respins categoric oferta. Yair Golan, liderul partidului de stânga Democrații, a denunțat ceea ce a numit „manevrele și trucurile” lui Netanyahu și a cerut formarea imediată a unui „guvern al schimbării și salvării”.

În schimb, Naftali Bennett, liderul partidului Împreună, care deține 12 mandate, i-a cerut lui Eisenkot să negocieze cu premierul. Bennett a apreciat că Netanyahu „face ceea ce trebuie”.

Yair Lapid, cofondator al formațiunii conduse de Bennett, a avut o poziție opusă, calificând oferta drept o „înșelătorie transparentă a unui escroc în serie”.

În ultima săptămână, Eisenkot părea să se îndrepte spre formarea unui guvern alcătuit din adversarii lui Netanyahu, cu sprijinul partidelor arabe și ultraortodoxe. El a încheiat acorduri de coaliție cu partidul Democrații și cu formațiunea de dreapta Israel Beitenu, ambele fiind puternic opuse premierului.

Unul dintre principalele obstacole rămâne obținerea sprijinului partidelor arabe fără pierderea susținerii formațiunilor de dreapta.

Eisenkot a stabilit și o condiție pentru participarea partidelor arabe la o coaliție: acestea trebuie să condamne Hamas și să o declare organizație teroristă. Până acum, formațiunile respective nu au făcut oficial acest lucru.

Partidele arabe și condiția privind Hamas

Sâmbătă seară, Mansour Abbas, liderul partidului Raam, cea mai mare formațiune politică arabă din Israel, a fost întrebat despre această condiție într-un interviu acordat postului Channel 12.

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Abbas a amintit că partidul său a susținut în Parlament un proiect de lege care conținea o formulare prin care Hamas era definită drept organizație teroristă.

Întrebat să își clarifice poziția, liderul Raam a indicat textul proiectului de lege.

„Vedeți proiectul de lege? Ce este scris acolo, este scris: Hamas este un grup terorist”, a declarat el.

Afirmația nu a reprezentat însă o susținere explicită și fără echivoc a acestei calificări. Nu este clar dacă Eisenkot va considera declarația suficientă pentru îndeplinirea condiției impuse partidelor arabe.

La fel ca alți lideri politici arabi din Israel, Mansour Abbas a condamnat atacurile conduse de Hamas la 7 octombrie 2023, soldate cu aproximativ 1.200 de morți. Atacul a fost cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului și a declanșat războiul devastator din Fâșia Gaza.

Abbas a cerut, de asemenea, dezarmarea Hamas, în conformitate cu planul de încetare a focului propus de președintele american Donald Trump.

Partidele arabe din Israel au ezitat însă să declare oficial Hamas organizație teroristă, o poziție considerată fundamentală de majoritatea populației evreiești din țară.

Palestinienii sunt profund divizați în privința acțiunilor Hamas, însă mulți dintre ei consideră lupta armată, în general, o formă legitimă de rezistență față de ocupația și controlul israelian.

În interviul de sâmbătă, Abbas a spus că a evitat să adopte o poziție explicită și pentru că nu dorește ca aceasta să fie folosită pentru a justifica un „război total” împotriva palestinienilor.