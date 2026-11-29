Sara Balint, fiica lui Sile Cămătaru, a lansat acuzații dure după ce tatăl său și mai mulți membri ai familiei au fost arestați preventiv. Aceasta susține că familia este sacrificată pentru imaginea procurorilor și cere să i se facă dreptate.

Sile Cămătaru a fost arestat Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Într-un mesaj public, fiica lui Sile Cămătaru afirmă că, potrivit avocaților familiei, probele din dosar nu ar fi justificat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Sara Balint consideră că amploarea pe care a luat-o cazul ar fi influențat deciziile autorităților.

„Noi stăm la pușcărie, tot neamul nostru, toată familia noastră ca să protejăm imaginea statului. Toți avocații ne-au spus că după probele din dosar nu ar fi trebuit să le dea reținere 30 de zile. Dar pentru că s-a făcut prea mare tam-tam nu au ce să mai facă acum. Deci, practic, noi stăm la pușcărie ca să nu pice procuratura de fraieră”, a transmis aceasta.

Sara Balint susține că tatăl său, pe care îl descrie drept un om liniștit, își petrecea timpul alături de familie și de nepoți.

„Tatăl meu este bătrân, nu a făcut altceva decât să-și vadă de treaba lui. E mai cuminte ca un copil, e mai corect decât judecătorul. Vreau să fim lăsați în pace, vrem dreptate. Vrem o viață liniștită. Plecăm și o luăm de la capăt. Vrem să fim o familie normală. Avem nepoți care plâng după bunicul lor. Tatăl meu nu făcea decât să stea cu noi în casă și să se bucure de nepoții lui”, a afirmat fiica lui Sile Cămătaru.

Frații Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

Amintim că frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, joi, 26 noiembrie, alături de mai mulți membri ai familiei. Măsura a fost dispusă în dosarul în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, camătă, trafic de persoane, muncă forțată și proxenetism.

Potrivit procurorilor DIICOT, începând din 2025, în București și județul Ilfov ar fi acționat două grupări infracționale organizate, interdependente și cu membri comuni, constituite pe fondul unor interese financiare și al legăturilor de rudenie.

Anchetatorii susțin că membrii grupărilor ar fi urmărit obținerea unor sume importante de bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național. Aceștia ar fi recurs la intimidări, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

Procurorii mai susțin că membrii grupărilor solicitau taxe de protecție sub pretextul furnizării unor servicii de pază și obțineau bani din exploatarea sexuală a unor victime, determinate să practice prostituția în Germania și Elveția.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și valută în valoare totală de aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse sub sechestru trei autoturisme de lux.

Pentru cele nouă persoane reținute, procurorii au solicitat arestarea preventivă, propunerea fiind înaintată Tribunalului București pe 26 noiembrie.