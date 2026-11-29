Laurențiu Reghecampf a vorbit despre victoria obținută de FCSB în fața celor de la Csikszereda, scor 2-0, în partida disputată în Ghencea, în etapa a 17-a din Superliga.

Ofri Arad, consolat de colegi după meciul cu Csikszereda Foto: Sportpictures

Antrenorul a explicat și de ce a decis să îl scoată de pe teren pe Ofri Arad în minutul 78, deși mijlocașul intrase la pauză. Momentul a atras atenția după ce Reghecampf și-a pierdut răbdarea în timpul schimbării. Televiziunile au surprins cum tehnicianul îi cere jucătorului să iasă mai repede, pentru ca FCSB să nu rămână temporar cu un om mai puțin pe teren. Nemulțumit de ritmul în care acesta se îndrepta spre margine, Reghecampf a continuat să îi reproșeze comportamentul și după ce fotbalistul a ajuns la banca de rezerve.

Reghecampf: „Când intri pe teren și nu faci ce trebuie, ieși!”

La finalul meciului, antrenorul a clarificat motivul înlocuirii și a spus că Ofri Arad nu a avut prestația pe care o aștepta de la el.

„Nu este niciun moment. Jucătorii trebuie să înțeleagă. Probabil că nu mă cunosc pe mine foarte bine, dar vor avea timp să vadă mai multe fețe. Ei trebuie să înțeleagă că atunci când intri în teren trebuie să faci ceea trebuie să faci pentru echipă. L-am ales pe Ofri să intre pentru că s-a antrenat foarte bine. Ne-a pus probleme la antrenament în echipa B, a jucat agresiv. Mi-a arătat că își dorește să joace. Când intri pe teren și nu faci ce trebuie, ieși! Este foarte simplu, nu e niciun conflict. O să vorbesc cu el și să-i explic. Pentru mine, s-a încheiat. Sper să înțeleagă și la următorul meci când va avea ocazia să joace să aibă altă atitudine. Eu mi-l doresc pe Ofri de la antrenament.

Nu i-am reproșat nimic. I-am zis că nu are ce să comenteze cu mine pe margine și că discutăm în cabină. El trebuie să-și facă o analiză clară și după vom avea o discuție. N-avem timp să așteptăm. Echipa asta e mereu sub presiune și toată lumea trebuie să dea 100%!”, a spus Laurențiu Reghecampf la flash-interviu, conform digisport.ro.

Cum gestionează Reghecampf situația jucătorilor care ar putea pleca în iarnă?

„Nu știu ce presiune e. Trebuie să joci bine ca să te vinzi, e normal. Pentru mine nu s-a schimbat nimic. Toți jucătorii vor avea aceeași șansă. Să se antreneze bine și vor avea șansa. pentru mine nu credeți că e o presiune? Vorbiți numai de jucători? Noi nu avem presiune? Noi suntem la mâna jucătorilor. Încerc să-i protejez și să fie atmosfera bună la antrenamente. Când începe meciul ei își hotărăsc soarta, nu noi. Nu joci bine, OK, dar nu poți să nu ai atitudine, să nu muncești, să nu ai reacție. Nu poți să joci în doi pe patru, nu se poate!”, a mai admis tehnicianul bucureștenilor.

Becali: „Voiam să sun să-l schimb, dar a făcut-o Reghecampf. Bravo!”

Ofri Arad nu mai este pe placul lui Gigi Becali, care ar lua în calcul despărțirea de mijlocașul israelian. Unul dintre motivele importante ar fi salariul acestuia, de 30.000 de euro lunar, considerat prea mare în raport cu aportul său la echipă.

„Este prima dată în viața mea, de când sunt în fotbal, când nu mai era MM pe bancă să îi zic: «Schimbă-l pe Arad!». Când am văzut schimbarea, gând la gând, prima dată în viața mea când se întâmplă asta. Voiam să dau eu telefon să-l schimb, dar a făcut-o Reghecampf. Bravo lui, îl felicit!

Toate mingile le pierzi, le dai la adversari, ești relaxat, ești stresat. Joacă, mă, fotbal! Pase la adversari, călcâie. Da, Ofri Arad nu va pleca. Are un contract. O să joace la echipa a doua, nu ai ce să faci cu el. Îl bagi la 2-0, ce să îi faci? Dacă intri, joacă fotbal! Nu am nevoie de gol. Când am 2-0, nu-mi trebuie 3-0, dar îl puteam da cu Csikszereda, era mingea numai la noi. Dacă ai situații să joci, fără presiune, ba călcâi, ba pasă. Dacă nu te atacă nimeni, urcă cu mingea la picior, că de asta ești mijlocaș!”, a admis Gigi Becali, la Prima Sport.