Un gest simplu, care durează mai puțin de 30 de secunde, poate transforma micul dejun într-o masă mai aromată și mai bogată în compuși benefici pentru organism. Ghimbirul, turmericul și cardamomul sunt trei condimente recomandate de o specialistă în nutriție, care pot fi adăugate în iaurt sau în terciul de ovăz. Amestecul se prepară ușor, din ingrediente accesibile, și poate deveni parte din rutina alimentară de dimineață.

Terci de ovăz Foto: Shuterstock

Recomandarea a fost prezentată într-un articol publicat de revista americană Woman's World, semnat de Melissa Sorrells. Potrivit specialistei Ann Louise Gittleman, autoare de cărți despre nutriție, unele dintre cele mai simple schimbări alimentare pot contribui la îmbunătățirea obiceiurilor zilnice.

Ghimbirul, turmericul și cardamomul, condimentele recomandate

Cele trei ingrediente sunt cunoscute pentru aroma lor, dar și pentru compușii bioactivi pe care îi conțin. Specialista recomandă folosirea lor în cantități mici, la micul dejun.

Ghimbirul măcinat este apreciat pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatorii. Gittleman susține că acesta poate sprijini funcția hepatică și circulația sanguină.

Pentru consum, recomandarea este adăugarea unui sfert până la o jumătate de linguriță de ghimbir într-un bol cu terci de ovăz cald sau iaurt grecesc simplu. Preparatul poate fi completat cu lapte de migdale neîndulcit și câteva fructe de pădure.

Turmericul este un alt condiment recomandat datorită curcuminei, substanța care îi conferă culoarea galben-aurie. Acest compus este studiat pentru efectele sale antioxidante și antiinflamatorii, inclusiv în ceea ce privește protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Articolul recomandă adăugarea unui sfert de linguriță de turmeric în terciul de ovăz. Un mic truc este asocierea cu puțin piper negru, deoarece piperina din acesta favorizează absorbția curcuminei.

Cardamomul este propus ca alternativă la scorțișoară, având o aromă ușor dulceagă și florală. Potrivit lui Gittleman, condimentul este folosit pentru susținerea digestiei și ar putea avea efecte benefice asupra funcției hepatice.

Cantitatea recomandată este de aproximativ o optime de linguriță, adăugată în iaurt sau în terciul de ovăz. Cardamomul poate fi folosit și la cafea, fiind pus direct peste cafeaua măcinată înainte de preparare.

Rețeta amestecului de condimente care se prepară în 30 de secunde

Pentru a economisi timp dimineața, recomandarea este pregătirea unui amestec care poate fi păstrat într-un recipient pentru mirodenii și folosit zilnic.

Ingredientele necesare sunt: 2 lingurițe de ghimbir măcinat; 1 linguriță de turmeric; 1 linguriță de cardamom măcinat sau scorțișoară Ceylon; 1/8 linguriță de piper negru măcinat fin.

Ingredientele se pun într-un borcan și se amestecă prin agitare. Dimineața, se presară între un sfert și o jumătate de linguriță din compoziție peste terciul de ovăz, iaurt sau ovăzul pregătit de seara.

Ce spun specialiștii despre detoxifierea ficatului

Deși anumite cercetări au analizat posibilele efecte ale ghimbirului, turmericului și cardamomului asupra persoanelor cu ficat gras, rezultatele nu sunt suficiente pentru a considera aceste condimente un tratament.

O analiză sistematică publicată în 2023, care a inclus 13 studii clinice randomizate și 829 de pacienți, a identificat unele efecte favorabile ale anumitor ingrediente alimentare asupra profilului lipidic, glicemiei și enzimelor hepatice. Autorii au precizat însă că sunt necesare cercetări suplimentare.

De asemenea, medicii de la Johns Hopkins Medicine atrag atenția că produsele promovate pentru detoxifierea ficatului nu au suficiente dovezi clinice care să demonstreze că elimină toxinele sau repară eventualele leziuni hepatice.

Turmericul trebuie consumat cu precauție mai ales sub formă de suplimente concentrate. Institutul Național pentru Sănătate din SUA (NCCIH) avertizează că unele formule cu absorbție crescută a curcuminei au fost asociate cu afectarea ficatului.

Prin urmare, cele trei condimente pot fi folosite pentru diversificarea alimentației și aromatizarea micului dejun, dar nu înlocuiesc o dietă echilibrată, controalele medicale sau tratamentul prescris în cazul unei afecțiuni hepatice.