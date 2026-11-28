Modernizarea rețelei de tramvai din Capitală va dura mai mult decât se estima inițial. Ciprian Ciucu a explicat ce probleme au apărut pe șantiere și de ce unele tronsoane au rămas decopertate.

Lucrărire la liniile de tramvai înaintează greu. Foto: Facebook Primăria Capitalei

Bucureștenii vor avea de așteptat mai mult până când lucrările de modernizare a liniilor de tramvai vor fi gata. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat, sâmbătă, 28 noiembrie, la Digi24, că întârzierile vor fi cuprinse între șase luni și un an.

Una dintre principalele probleme a apărut după îndepărtarea șinelor, când constructorii au descoperit că realitatea din teren nu corespundea cu hărţile prinse în proiect.

„Când s-au decopertat șinele, ceea ce era sub șine nu se brodea, nu se nimerea cu ceea ce era pe hărți”, a explicat edilul-şef.

Sub liniile de tramvai se află conducte de apă, canalizare, termoficare și gaze, dar și cabluri electrice. O parte dintre acestea sunt vechi și nu apar pe hărțile folosite la proiectare, a explicat edilul. În zonele în care nu au fost identificate astfel de probleme, constructorii au putut continua lucrările. În celelalte cazuri, a fost nevoie de expertize și de modificarea proiectelor, ceea ce a însemnat și recalcularea cantităților de materiale, precum și costuri suplimentare.

„Ceea ce trebuie să înțeleagă bucureștenii este că ele vor fi terminate, da, puțin mai târziu, cu o jumătate de an, cu un an mai târziu decât au fost planificate”, a spus Ciucu.

Primarul a explicat și de ce unele tronsoane au rămas decopertate: pentru continuarea lucrărilor sunt necesare fonduri suplimentare.

„Trebuie să fac rost de bani. De asta stau”, a punctat el.

Ciprian Ciucu a justificat și deschiderea simultană a mai multor șantiere prin starea avansată de degradare a șinelor. Potrivit acestuia, unele erau atât de uzate încât afectau tramvaiele noi și puneau în pericol siguranța călătorilor.