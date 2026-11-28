Întârzieri de până la un an la lucrările liniilor de tramvai. Ciucu: „Când s-au decopertat șinele, ceea ce era sub ele nu se nimerea cu ceea ce era pe hărți”
Modernizarea rețelei de tramvai din Capitală va dura mai mult decât se estima inițial. Ciprian Ciucu a explicat ce probleme au apărut pe șantiere și de ce unele tronsoane au rămas decopertate.
Bucureștenii vor avea de așteptat mai mult până când lucrările de modernizare a liniilor de tramvai vor fi gata. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat, sâmbătă, 28 noiembrie, la Digi24, că întârzierile vor fi cuprinse între șase luni și un an.
Una dintre principalele probleme a apărut după îndepărtarea șinelor, când constructorii au descoperit că realitatea din teren nu corespundea cu hărţile prinse în proiect.
„Când s-au decopertat șinele, ceea ce era sub șine nu se brodea, nu se nimerea cu ceea ce era pe hărți”, a explicat edilul-şef.
Sub liniile de tramvai se află conducte de apă, canalizare, termoficare și gaze, dar și cabluri electrice. O parte dintre acestea sunt vechi și nu apar pe hărțile folosite la proiectare, a explicat edilul. În zonele în care nu au fost identificate astfel de probleme, constructorii au putut continua lucrările. În celelalte cazuri, a fost nevoie de expertize și de modificarea proiectelor, ceea ce a însemnat și recalcularea cantităților de materiale, precum și costuri suplimentare.
„Ceea ce trebuie să înțeleagă bucureștenii este că ele vor fi terminate, da, puțin mai târziu, cu o jumătate de an, cu un an mai târziu decât au fost planificate”, a spus Ciucu.
Primarul a explicat și de ce unele tronsoane au rămas decopertate: pentru continuarea lucrărilor sunt necesare fonduri suplimentare.
„Trebuie să fac rost de bani. De asta stau”, a punctat el.
Ciprian Ciucu a justificat și deschiderea simultană a mai multor șantiere prin starea avansată de degradare a șinelor. Potrivit acestuia, unele erau atât de uzate încât afectau tramvaiele noi și puneau în pericol siguranța călătorilor.