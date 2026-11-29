Forțele ucrainene au lovit o bază de desfășurare a unității ruse de drone „Rubicon”, considerată una dintre cele mai performante din armata rusă, în regiunea Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Atacul s-ar fi soldat cu pierderi importante în rândul militarilor ruși, a anunțat pe 28 noiembrie Comandamentul Forțelor Sudice ale Ucrainei.

Operatori de drone ucraineni pe frontul din Zaporojie Foto: EPA/EFE

Centrul Rubicon pentru Tehnologii Avansate fără Pilot este o structură militară rusă de amploare, care reprezintă nucleul Forțelor pentru Sisteme fără Pilot ale Rusiei. Această nouă ramură a armatei a fost înființată la sfârșitul anului 2025. Ucraina a vizat în repetate rânduri unitatea de elită, atât pe linia frontului, cât și în interiorul teritoriului rus, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit Forțelor Sudice, cel mai recent atac a vizat un punct de desfășurare al unității Rubicon din Berdiansk, oraș de coastă aflat în regiunea Zaporojie, sub ocupație rusă.

Primele informații indică faptul că au fost distruse o bază de instruire a operatorilor de drone, depozite de aparate fără pilot și spații în care era cazat personalul militar.

„S-a confirmat, de asemenea, că printre cei loviți se află membri ai conducerii unității”, au transmis reprezentanții armatei ucrainene.

Conform estimărilor preliminare, atacul s-ar fi soldat cu moartea a peste 30 de militari ruși și rănirea altor până la 70.

Martorii au relatat că, după lovitură, în zonă au avut loc explozii repetate ale muniției. De asemenea, un număr „semnificativ” de militari ruși ar fi fost transportați la spital. Trupurile celor uciși ar fi fost duse la Mariupol.

Operațiunea comună a fost desfășurată de Forțele Sudice ale Ucrainei, unitatea de drone Harpies, formată și condusă de femei, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, unitatea Alpha a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), precum și batalioanele 422 și 427 ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale.

O unitate rusă vizată în mod repetat de Ucraina

Forțele ucrainene au atacat ultima dată obiective ale unității Rubicon din Berdiansk pe 9 noiembrie, într-o operațiune comună. Orașul se află la aproximativ 107 kilometri în spatele liniei frontului.

Unitatea rusă Rubicon este specializată în întreruperea liniilor logistice, identificarea și eliminarea operatorilor ucraineni de drone de pe câmpul de luptă, precum și interceptarea dronelor de recunoaștere și de atac considerate importante.

Detașamentele Rubicon desfășurate pe front extind așa-numita „zonă de distrugere” — spațiul în care forțele inamice pot fi detectate și atacate — făcând-o mai adâncă și mai periculoasă pentru trupele ucrainene.

În timpul operațiunii Vivaldi, forțele ucrainene au vizat sistematic unitățile Rubicon din nordul regiunii Donețk. Potrivit sursei citate, operațiunea a avut rezultate importante, iar Rusia și-ar fi retras unitățile de elită din acest sector după ce au suferit pierderi grele.

Campania ucraineană de atacuri în adâncimea teritoriului rus

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri asupra obiectivelor militare rusești aflate la distanță medie de linia frontului. Loviturile au vizat poziții situate la distanțe cuprinse între 35 și 300 de kilometri de linia de contact.

Această campanie, considerată deosebit de eficientă, ar putea fi însă afectată de restricțiile impuse în continuare serviciului Starshield al companiei SpaceX în teritoriile ocupate de Rusia.