Autoritățile ruse au anunțat duminică, 29 noiembrie, că au doborât peste o mie de drone ucrainene în cursul nopții. Potrivit primarului Moscovei, peste 500 de aparate s-ar fi îndreptat spre regiunea capitalei.

Drone ucrainene Foto: Profimedi

Rusia susține că a doborât peste o mie de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 noiembrie, într-un nou val de atacuri care ar fi vizat regiunea Moscovei și peste o duzină de alte regiuni, relatează Euronews.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că peste 500 de drone s-au îndreptat spre regiunea capitalei. Potrivit acestuia, cele mai multe ar fi fost neutralizate la mare distanță de oraș.

„Cele mai multe au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării la mare distanță. În total, 105 drone au fost distruse la apropierea de Moscova”, a scris Sobyanin pe platforma Max.

Anunțul vine la o zi după ce Rusia a susținut că a distrus peste 1.200 de drone ucrainene într-o altă noapte de atacuri. Cifrele privind dronele doborâte și cele care s-ar fi îndreptat spre Moscova reprezintă bilanțuri comunicate de autoritățile ruse.

Ucraina accelerează dezvoltarea tehnologiilor militare

Capacitatea Ucrainei de a scurta ciclul de dezvoltare a tehnologiilor militare reprezintă un avantaj important în fața armatei ruse. Noile soluții pot fi dezvoltate și introduse în utilizare într-un interval mult mai scurt decât în Rusia.

De asemenea, Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat dezvoltarea unui nou concept de desfășurare a operațiunilor militare, care și-a demonstrat deja potențialul.

Este vorba despre unitățile de asalt integrate cu drone, care combină aparatele aeriene și platformele terestre fără pilot cu infanteria, într-un sistem operațional coordonat.