Pensionarii din Olt vor să ducă problema impozitelor pe locuințe până în Parlament. Traiul e tot mai greu, pensiile nu le-au fost indexate și orice reducere de cheltuieli i-ar ajuta, așa că le cer parlamentarilor, indiferent de partid, să le sprijine inițiativa.

Pensionarii nu mai vor doar explicații despre cum s-a ajuns ca impozitul pe locuință să crească atât de mult în 2026, ci cer o schimbare a legii și revenirea, cel puțin ca prim pas, la nivelul taxelor din 2024. Au venit cu propunerea la Prefectura Olt, au cerut sprijinul tuturor parlamentarilor județului și au primit, în schimb, o dezbatere în care administrația locală și reprezentanții Guvernului au ajuns să-și explice reciproc de ce nu sunt ei principalii responsabili.

În sală, însă, s-au prezentat atât calcule, cât și situații concrete. Georgeta Zărvescu, reprezentanta unei asociații de pensionari, a vorbit despre o membră a asociației rămasă văduvă, care are o pensie de 1.400 de lei și un apartament cu trei camere. De trei ani, femeia nu și-ar mai fi pornit centrala termică pentru că nu-și permite să susțină costul încălzirii, municipiul Slatina fiind printre primele orașe în care termoficarea în regim centralizat a fost desființată și proprietarii de apartamente și-au instalat centrale proprii.

„Am persoană în asociație, are 1.400 de lei pensie, are apartament cu trei camere, că așa a fost, soțul a decedat. Știți că de trei ani de zile nu dă drumul la centrală? Are centrală dar n-o pornește”, a spus Zărvescu.

„Pensiile nu s-au indexat. În schimb, valoarea impozabilă s-a indexat”

Cel care a adus subiectul impozitelor în fața Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de la nivelul județului a fost Alexandru Mihalache, reprezentantul Asociației Ofițerilor în Rezervă din România - Sucursala Județeană Olt. A venit cu un tabel și a încercat să arate, pas cu pas, cum a crescut valoarea impozabilă folosită la calculul impozitului pe locuință.

Pentru un apartament de 50 de metri pătrați utili, transformat în aproximativ 70 de metri pătrați construiți, valoarea impozabilă a ajuns de la 1.490 de lei pe metru pătrat în 2025 la 2.677 de lei în 2026, a spus Mihalache.

„Pensiile nu s-au indexat. În schimb, valoarea impozabilă s-a indexat în Codul Fiscal”, a spus Alexandru Mihalache, rezumând în câteva cuvinte nemulțumirea pe care a încercat să o susțină prin calcule.

El a cerut revenirea la nivelul din 2024 și a propus ca membrii comitetului să pregătească o petiție care să fie trimisă parlamentarilor. Nu a insistat asupra anulării impozitelor, despre care a spus că ar putea fi mai greu de obținut, ci asupra reducerii lor.

„În primă fază vreau micșorarea. Micșorarea se poate realiza foarte rapid. Anularea, nu știu, poate că e mai greu”, a punctat Mihalache.

Reprezentantul pensionarilor a mai cerut autorităților o comparație clară între impozitele din 2024, 2025 și 2026, cu formulele de calcul și cotele aplicate, dar și informații ușor de înțeles despre facilitățile de care pot beneficia pensionarii cu venituri mici. Fără astfel de facilități, au subliniat reprezentanții pensionarilor, oamenii deja au renunțat la alte cheltuieli de bază, precum alimentele și medicamentele.

Primăria: am aplicat cota minimă. Prefectura: și administrația locală a luat decizii

Reprezentanții Primăriei Slatina au explicat că valoarea impozabilă de 2.677 de lei pe metru pătrat a fost stabilită prin legislația națională, nu printr-o hotărâre a administrației locale. Au subliniat că pentru locuințele rezidențiale Consiliul Local a păstrat cota de 0,08%, nivelul minim permis de lege.

Viceprimarul Slatinei Valentin Mihalache a invocat și faptul că același ministru al Finanțelor s-a aflat atât în guvernarea anterioară, cât și în cea actuală, mesajul fiind limpede: nu administrația locală a stabilit toate elementele care au dus la creșterea impozitelor.

De la Prefectură a venit însă și un contraargument. Au fost amintite decizii locale, între care majorarea cotei pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, de la 0,75% la 1%. Prefectul Emil Albotă a adus în discuție și recalcularea pensiilor din timpul guvernării PSD, susținând că 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de majorări.

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Replica nu a întârziat. Prefectului i s-a amintit că și guvernul anterior care a mărit taxele a avut PSD în componență, iar discuția a alunecat tot mai mult spre apartenența politică a reprezentanților instituțiilor prezenți la întâlnire. Prefectul, reprezentant al PSD, și subprefectul susținut de PUSL au discutat cu reprezentanți ai Primăriei Slatina proveniți din PNL și AUR. Fiecare tabără a încercat să arate unde se află, de fapt, responsabilitatea, spre dezamăgirea pensionarilor prezenți care au atras atenția că disputa nu le plătește nicio factură.

Nu doar impozitele îi apasă pe vârstnici

Ședința a început, de altfel, cu o prezentare a DGASPC Olt despre situația persoanelor vârstnice din județ. Datele arată că sunt peste 56.600 de persoane vârstnice în Olt, reprezentând aproximativ 20,5% din populația județului, iar 6.136 dintre acestea au un grad ridicat de dependență și nevoie de îngrijire personală.

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Au fost prezentate serviciile sociale existente, centrele pentru vârstnici – adică un singur centru de stat, cu o capacitate de 80 de locuri, și un altul în reabilitare, restul centrelor fiind private - și nevoia de a dezvolta servicii de îngrijire la domiciliu. Deși sunt și localități în care astfel de servicii funcționează, este în continuare nevoie de centre de zi, de echipe mobile și de soluții pentru persoanele care ajung în situații de urgență și nu au unde să locuiască temporar. Reprezentantul DGASPC a atras atenția că județul nu dispune de suficiente soluții pentru adulții vulnerabili care nu se încadrează în criteriile de acces în centrele existente și este necesară amenajarea cel puțin a unui centru în care să poată fi admise de urgență cazurile disperate.

Pensionarii cer ca parlamentarii să lase partidele deoparte

La finalul discuției despre impozite, prefectul Emil Albotă a propus ca parlamentarii de Olt să fie invitați să susțină împreună un proiect legislativ prin care impozitele să fie reduse. A întrebat dacă reprezentanții prezenți sunt de acord ca demersul să fie unul comun, susținut de aleșii tuturor formațiunilor politice.

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Propunerea este ca Alexandru Mihalache, reprezentantul asociației de pensionari, să pregătească documentul, iar reprezentanții celorlalte asociații să contribuie la forma lui finală, astfel încât acesta să poată fi transmis parlamentarilor în vederea promovării unei inițiative legislative de modificare a legii în vigoare. O altă soluție juridică, a precizat Alexandru Mihalache, ar fi strângerea a 100.000 de semnături, de la persoane din 25 de județe, însă aceasta este considerată irealizabilă.

Pensionarii au cerut ca parlamentarii să se întâlnească măcar în jurul acestei probleme. Au venit cu cifre, cu propuneri și cu exemple din viața celor pe care îi reprezintă. Au vorbit și despre lucruri pe care administrația le-ar putea rezolva fără să aștepte schimbarea unei legi. De exemplu, să instituie facilități pentru persoanele vulnerabile și mai ales să întocmească liste atent documentate cu aceste persoane, pentru că, au mai semnalat pensionari, sunt situații în care anumite ajutoare, cum sunt tichetele de Crăciun și Paște care se acordă în Slatina, în teorie, nevoiașilor, ajung și la persoane cu sume consistente în conturi și venituri suplimentare, în afara venitului declarat.

Rămâne de văzut dacă petiția va ajunge pe masa parlamentarilor și dacă aceștia vor găsi o formulă comună.