Ilona Staller, cunoscută drept La Cicciolina, fosta vedetă porno care a fost deputată în Parlamentul Italiei, își anunță candidatura la primăria Romei. La 75 de ani, ea promite să facă orașul „mai sexy”, dar și să oprească uciderea mistreților și să repare drumurile pline de gropi.

Ilona Staller, cunoscută sub numele de Cicciolina, a fost cinci ani parlamentar Foto: Ilona Staller, cunoscută sub numele de Cicciolina

În perioada în care a fost parlamentar, Ilona Staller s-a oferit să facă sex cu Saddam Hussein pentru a preveni Războiul din Golf.

Fosta parlamentară, în vârstă de 75 de ani, care a devenit celebră ca prima femeie ce și-a dezgolit sânii în direct la televiziunea italiană, spune că e convinsă că poate aduce „energie nouă“ în orașul de 3,5 milioane de locuitori.

Ilona Staller, care a apărut în filme precum „Chocolate Banana“ și „I F---ed an Alien“, a fost deputată în Parlamentul Italiei între 1987 și 1992, din partea Partidului Radical, de orientare libertariană.

Acum, ea spune că se concentrează pe probleme mai puțin spectaculoase, precum plantarea de copaci și protejarea mistreților din Roma, care riscă să fie vânați pentru reducerea populației.

Mistreți adulți și purceii lor pot fi văzuți frecvent pe străzile aglomerate ale orașului, strecurându-se printre mașini și hrănindu-se din gunoaiele nestrânse.

„În loc să-i vânăm, trebuie să avem grijă de ei și să lăsăm natura să se descurce singură“, a declarat ea pentru ziarul Corriere della Sera.

„Acum câteva zile am văzut o femelă cu șase purcei traversând Via Cassia (una dintre principalele artere ale Romei). Mergeau toți în șir indian.“

„De ce le-au dat autoritățile undă verde pentru a fi împușcați? Trebuie să-i lăsăm în pace“, a spus fosta actriță de filme pentru adulți.

Programul electoral al Ilonei

În programul electoral al Ilonei Staller se vor regăsi și reabilitarea drumurilor pline de gropi și a infrastructurii deteriorate a Romei. Alegerile pentru primărie vor avea loc în primăvară.

Candidata locuiește într-o zonă semirurală a capitalei, Isola Farnese. „A fost neglijată multă vreme. Nu demult, o mașină a căzut de pe șosea într-un șanț. Iar vara aceasta a fost un incendiu de vegetație în care au murit multe animale“, a spus ea.

Ilona Staller l-a acuzat pe actualul primar, Roberto Gualtieri, că a tăiat prea mulți copaci maturi. Gualtieri a explicat că unii dintre ei trebuiau înlăturați pentru că se apropiau de sfârșitul ciclului lor natural de viață, iar de curând a lansat o campanie de plantare a mii de puieți.

Edilul este creditat cu restaurarea unor monumente, renovarea piețelor și îmbunătățirea infrastructurii, cu ajutorul miliardelor de euro din fondurile de redresare post-pandemie acordate de Uniunea Europeană.

Ilona Staller, căreia i-a fost furat recent un geamantan în gara centrală din Roma, va cere și mai multă poliție pe străzi. Ea a povestit că i-a fost furată și o geantă din mașină, într-un moment de neatenție.

În timpul mandatului de parlamentar, ea s-a remarcat prin proiecte de lege axate aproape exclusiv pe teme de sex, între care unul prin care propunea înființarea unor „parcuri ale iubirii“.

Actrița născută în Ungaria, care ținea discursuri politice cu un sân dezgolit, s-a oferit și să facă sex cu Osama bin Laden, în schimbul renunțării acestuia la terorism.

În anii '90, ea a fost căsătorită cu sculptorul american Jeff Koons. Cei doi au avut un fiu, Ludwig, care a ajuns subiectul unui îndelungat conflict juridic. Cuplul a divorțat în 1994, iar Ilona Staller și-a dus fiul în Italia.

Ea a înregistrat și un cântec, „Muscolo Rosso“ („Mușchi roșu“), dedicat organului genital masculin. Piesa a fost interzisă la radio în Italia, dar a devenit un hit în Franța.

Deși a jucat în filme porno explicite, ea a declarat cândva că, în comparație cu Silvio Berlusconi, pe atunci premier și implicat în scandalurile sexuale „bunga bunga“ cu modele și escorte, este „o sfântă“.

Italienii s-au revoltat în 2011, când s-a aflat că ea va primi o pensie anuală de 34.000 de lire sterline, deși a îndeplinit un singur mandat.

Ilona Staller, care a pozat nud în mai multe ediții ale revistei Playboy, a susținut că are tot dreptul la această pensie, având în vedere cei cinci ani petrecuți în Parlament.