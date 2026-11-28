Termocentrala Mintia, modernizată în urma unei investiții de 1,4 miliarde de euro, va aduce până la sfârșitul anului peste 1.000 MW în sistemul energetic național, odată cu pornirea celei de-a doua turbine.

Termocentrala Mintia. Foto: Călin Petru Marian, Facebook

Au trecut aproape șase ani de la oprirea Termocentralei Mintia, ridicată în vecinătatea municipiului Deva, pe malul Mureșului.

Termocentrala Mintia, revitalizată

În primăvara anului 2021, centrala termoelectrică pe cărbune din județul Hunedoara își încetase producția din cauza lipsei combustibilului și a investițiilor necesare pentru conformarea la normele de mediu. În luna iulie a aceluiași an, ultimii 662 de salariați ai termocentralei au fost disponibilizați, iar complexul energetic a intrat în conservare, după aproape 52 de ani de activitate.

Tot atunci, unii politicieni locali, dar și foști angajați și localnici îi prevedeau complexului un viitor sumbru, afirmând că va ajunge la fier vechi, împărtășind soarta multor uzine ridicate în perioada comunistă și devenite neviabile după 1990.

O investiție de aproape 1,4 miliarde de euro a readus însă Mintia pe harta marilor producători de energie ai României. În octombrie 2026, după trei ani de lucrări de transformare a complexului energetic, prima turbină pe gaz a noii centrale, cu o putere instalată de 575 MW, a fost conectată la sistemul energetic național. Până la sfârșitul anului, odată cu începerea testelor celei de-a doua turbine, de aceeași capacitate, Mintia ar putea asigura o putere de producție de peste 1.000 MW.

Ultima turbină ar putea fi pusă în funcțiune în mai 2027, când puterea instalată totală a centralei va ajunge la aproximativ 1.700 MW.

„Vorbind despre o investiție strategică estimată la aproximativ 1,4 miliarde de euro, veștile din teren sunt excelente, iar lucrările avansează într-un ritm alert: prima turbină este deja pusă în funcțiune; a doua turbină urmează să fie pornită la mijlocul lunii decembrie; cea de-a treia turbină, în cogenerare, va fi pusă în funcțiune în luna mai”, a transmis senatorul Călin Petru Marian, pe pagina sa de Facebook, după o vizită de lucru la Mintia.

Construită și extinsă între anii ’60 și 1980, vechea termocentrală Mintia ajunsese la o putere instalată de 1.260 MW, ulterior majorată la 1.285 MW. În 2021 însă, înainte de închiderea ei, mai funcționa în principal un singur grup energetic, de 210 MW, iar alte două produceau energie doar sporadic.

Centrala produce energie din toamna anului 2026

Prima turbină pe gaz a noii centrale a fost sincronizată cu Sistemul Electroenergetic Național (SEN) în 15 octombrie 2026. În prima zi de funcționare în regim de teste, aceasta a atins o putere brută maximă de 135 MW, potrivit raportului Transelectrica, publicat în 13 noiembrie 2026.

1/17 Termocentrala Mintia Foto Călin Marian (2) jpg Foto: Calin Petru Marian

Transelectrica și Mass Global au convenit ca testele turbinei să fie corelate cu necesitățile de funcționare ale sistemului energetic național, astfel încât energia produsă în perioada testelor să fie livrată în special în intervalele de seară, la orele de vârf ale consumului.

„Prin această abordare, contribuția Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Mintia va putea fi valorificată în intervalele cu cerere ridicată de energie electrică, în contextul condițiilor dificile de operare a Sistemului Electroenergetic Național din ultimele luni, inclusiv al indisponibilității capacității de producție de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă”, arată Transelectrica, într-un raport recent, publicat de Bursa de Valori București.

Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au produs, de la înfiinţare, 168,6 milioane de MWh

Compania estimează că, până la sfârșitul anului 2026, odată cu începerea testelor celei de-a doua turbine pe gaz, contribuția noii centrale la acoperirea necesarului de energie electrică al României va crește considerabil.

„Astfel, până la sfârșitul anului 2026, este preconizată integrarea în SEN a unei capacități de producție de peste 1.000 MW din cadrul Centralei Electrice în Ciclu Combinat Mintia, un aport semnificativ pentru consolidarea capacității de producție disponibile și pentru susținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național”, informează Transelectrica.

Cum a fost transformată vechea termocentrală Mintia

În august 2022, fosta termocentrală Mintia a fost adjudecată la licitație pentru peste 91 de milioane de euro de un investitor privat din Mass Group Holding. Procedura a fost gestionată de administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara, iar transferul proprietății a fost finalizat în decembrie 2022.

În vara anului 2023, au început demolările mai multor instalații industriale, printre care gospodăriile de cărbune, păcură și ulei și stațiile de tratare a apei. Corpul principal al fostei termocentrale, ridicat în anii ’60, și cele trei coșuri de fum, înalte de 220 de metri, au fost păstrate.

Lucrările de construcție a noii centrale au început în 2024. Complexul energetic a fost echipat cu două turbine pe gaz, o turbină cu abur și trei generatoare SGen5-3000W, furnizate de Siemens. Componentele centralei sunt pregătite și pentru trecerea la tehnologii bazate pe hidrogen.

În configurația finală, căldura gazelor de evacuare de la primele două turbine va fi recuperată pentru producerea aburului necesar antrenării celei de-a treia turbine, sporind randamentul energetic al complexului.

„Acest proiect este foarte important pentru stabilitatea sectorului energetic din România, este important pentru comunitatea locală și pentru oportunitățile de angajare. Avem deja în jur de 950 de muncitori, iar foarte curând vom ajunge la 1.000”, declara, în aprilie 2026, Shadi Abulkhair, directorul Mass Global Energy.

Investitorii și-au anunțat și intenția de a dezvolta în România capacități de stocare a energiei electrice, în urma unei investiții de aproximativ un miliard de euro.

„Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru-cinci locații, inclusiv la Mintia. Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf, la prețuri accesibile pentru cetățeni”, informa Guvernul României, în 6 februarie 2026.

Povestea fostei „Stele de pe Mureș”

Fosta termocentrală Mintia, supranumită în anii comunismului „Steaua de pe Mureș”, a fost construită în anii ’60 pe teritoriul vechii așezări daco-romane Micia.

Video din 2023, la începutul lucrărilor. ADEVĂRUL

Proiectul inițial prevedea instalarea a patru grupuri energetice de câte 210 MW, alimentate cu cărbune extras din minele Văii Jiului și transportat pe calea ferată.

Primul grup energetic a fost inaugurat în toamna anului 1969, iar până în 1971 au fost realizate și celelalte trei. În 1977 a devenit funcțional al cincilea grup, iar în 1980, cel de-al șaselea, centrala ajungând la o putere instalată de 1.260 MW. În 2009, unul dintre grupuri a fost modernizat, puterea acestuia fiind majorată la 235 MW.

Peste 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare au fost conectate la rețeaua electrică în 2026

„De la punerea în funcțiune și până la finele anului 2011, termocentrala Mintia a livrat 204 TWh din energia electrică necesară României și a consumat 117 milioane de tone de cărbune”, arăta un raport al Termocentralei Mintia.

Declinul industriei miniere din Valea Jiului, vechimea instalațiilor și problemele de mediu au grăbit sfârșitul vechii termocentrale. Producția de energie electrică s-a oprit în martie 2021, din lipsă de cărbune, iar în noaptea de 26 spre 27 iulie complexul energetic și-a încetat activitatea, intrând în conservare.

În octombrie 2026, Mintia a început din nou să livreze energie electrică în sistemul energetic național, în regim de teste. Primele două turbine ale noii centrale însumează o putere instalată de 1.150 MW, apropiată de cea a întregului complex energetic în anii săi de glorie. Odată cu intrarea în funcțiune a celei de-a treia turbine, Mintia va depăși cu peste 30 la sută puterea instalată maximă a fostei termocentrale pe cărbune.