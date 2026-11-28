Salariul nu este suficient pentru a menține motivația angajaților, mai ales atunci când aceștia își asumă responsabilități suplimentare, vin cu idei sau contribuie la rezolvarea unor situații dificile. Managerii care consideră că asemenea eforturi nu merită apreciate riscă să transforme relația cu subordonații într-una strict tranzacțională, în care oamenii nu mai sunt dispuși să facă nimic în plus față de obligațiile contractuale. Cum pot negocia angajații recompensarea contribuțiilor suplimentare și când laudele șefilor devin o formă de manipulare?

Lipsa aprecierii poate demotiva angajații Foto: Pixabay

61% dintre angajații americani cu normă întreagă nu s-au simțit cu adevărat apreciați de compania pentru care lucrează în ultima lună, iar 28% nu își amintesc când au fost apreciați ultima dată sau susțin că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Datele provin dintr-un sondaj realizat în septembrie 2026 de compania Snappy, pe un eșantion de 1.500 de angajați, potrivit unui material apărut pe 25 noiembrie de publicația americană Inc.

Tot pe 25 noiembrie, Harvard Business Review a prezentat o cercetare semnată de Lauren R. Locklear, Meghan E. Kane și Mark G. Ehrhart, care arată că recunoștința manifestată de lideri se propagă la nivelul organizației.

De ce se tem unii șefi să își laude angajații

„Sunt manageri care consideră că aprecierea este egală cu o laudă, cu un compliment sau cu manifestarea unui favoritism. Sunt alți manageri care au temeri că se apropie prea mult de angajații lor, acordându-le apreciere, lăudându-i, și că menținerea unei distanțe critice le crește autoritatea”, declară pentru „Adevărul” Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International.

Specialista face trimitere la cercetările profesorului Geert Hofstede privind distanța față de putere, un indicator cultural care măsoară gradul în care membrii unei societăți acceptă distribuirea inegală a puterii și diferențele de autoritate.

„Această distanță față de putere face ca elementele de relație între manager și echipa lui, care ar genera apropiere interumană, să fie puse pe locul doi. În general, în România, dar este valabil și în alte culturi, focusul pe rezultate, pe competitivitate, pe performanță vine prioritar în fața focusului pe dezvoltarea relațiilor și a colaborării”, explică Madi Rădulescu.

Această mentalitate se poate transmite de la o generație de manageri la alta. Potrivit specialistei, unii manageri reproduc comportamentul propriilor superiori. Dacă, de-a lungul carierei, nu au beneficiat de aprecierea șefilor, este posibil să nu fi înțeles nici importanța acesteia în motivarea angajaților.

„Aprecierea este legată de felul în care omul este văzut, de faptul că îi observăm efortul, dedicarea, creativitatea, inițiativa sau orice face ca munca aceea descrisă de fișa postului sau de specificațiile de proiect să fie o muncă bună, deosebită, de calitate, care-i implică pe ceilalți colegi”, punctează ea.

Cu toate acestea, faptul că managerii nu se simt apreciați de propriii superiori nu înseamnă neapărat că vor adopta același comportament în relația cu subordonații. Potrivit unei cercetări realizate de Gallup și Workhuman, la care au participat peste 7.500 de angajați americani, managerii oferă de trei ori mai multă apreciere decât primesc de la propriii șefi.

Ce se întâmplă când angajații sunt criticați în fața colegilor

Lipsa aprecierii afectează trei componente ale siguranței psihologice la locul de muncă: sentimentul de apartenență la echipă, disponibilitatea de a învăța și capacitatea de a contribui cu idei noi.

„O persoană neapreciată se poate simți exclusă din cercul de încredere al managerului și contribuțiile sale vor fi mult diminuate, pentru că nu simte că aparține acelei echipe. Lipsa incluziunii risipește foarte mult din potențialul oamenilor și, evident, fiecare vine la locul de muncă să își câștige banii, dar o poate face devenind din ce în ce mai individualist și retras sau își poate menține disponibilitatea de a contribui și a face parte din echipă”, arată Madi Rădulescu.

Problema devine cu atât mai importantă în companiile care introduc tehnologii noi sau își reorganizează activitatea, situații în care angajații trebuie să învețe și să își asume riscul de a greși.

„Dacă primesc o critică doar între patru ochi și, eventual, mi se explică impactul și felul în care aș putea să corectez, critica nu mai este o problemă pentru mine. Dar dacă sunt sancționat critic, verbal, în public și eforturile mele nu sunt apreciate, evident că stima mea de sine e afectată și o să îmi văd de treaba mea”, adaugă ea.

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Una dintre consecințe poate fi reducerea implicării angajaților în activitățile care nu reprezintă obligații profesionale directe.

„Nu voi mai veni cu idei noi, nu voi mai veni cu propuneri, nu mă voi mai implica în ședințe în momentul în care sunt mai degrabă criticat decât apreciat”, mai spune specialista.

Când laudele devin o formă de manipulare

La polul opus se află managerii care folosesc complimentele pentru a-i determina pe angajați să accepte responsabilități suplimentare fără o creștere salarială.

„Plata trebuie să fie una corectă pentru complexitatea muncii și dacă, prin contribuții și depunerea de efort suplimentar, angajatul respectiv se îndepărtează din ce în ce mai mult de la structura muncii sale pentru care a fost angajat inițial sau care este prevăzută în contractul pe care îl are, munca lui devine mult mai complexă, responsabilitățile devin mai mari. Este foarte normal să se ajungă la o discuție de reconsiderare a pachetului salarial”, explică Madi Rădulescu.

Atunci când compania nu poate acorda o majorare salarială, pot fi negociate bonusuri de performanță, beneficii suplimentare, mai multă autonomie sau flexibilitate în organizarea programului de lucru.

„Lipsa aprecierii nu este recomandată, dar nici utilizarea abuzivă a aprecierii, care devine o laudă manipulativă, nu ar trebui încurajată”, subliniază ea.

Nici efortul suplimentar nu justifică întotdeauna o mărire salarială

Înaintea unei negocieri salariale, angajații ar trebui să își documenteze rezultatele și contribuțiile din ultimele șase până la nouă luni.

„Uneori, angajații consideră că efortul este cel care trebuie recompensat, uitând că efortul fără rezultate nu poate intra în zona recompensării”, atrage atenția Madi Rădulescu.

Pentru negocierea unei majorări salariale, specialista recomandă identificarea unor proiecte, inițiative sau situații de criză în care angajatul a avut o contribuție excepțională.

Există însă și situații în care managerul direct nu poate aproba o creștere salarială, chiar dacă o consideră justificată.

„Sunt manageri care apreciază foarte mult efortul celor din echipa lor, dar care nu au autoritatea asupra bugetelor de beneficii și compensații și încearcă să se folosească de aceste instrumente de motivare intrinsecă, bazate pe relație, bazate pe flexibilitatea muncii, pentru că ei știu că nu pot mări salariul”, subliniază ea.

În asemenea cazuri, angajatul și managerul pot pregăti împreună argumentele pentru o solicitare adresată conducerii companiei sau directorului de resurse umane.

Angajații apreciați sunt mai puțin predispuși să plece din companie

Un studiu realizat în 2024 de Gallup și Workhuman arată că angajații care beneficiau de o recunoaștere de calitate a contribuțiilor profesionale aveau o probabilitate cu 45% mai mică de a părăsi compania în următorii doi ani.

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Scott Hutcheson, autor specializat în leadership, explică într-un articol publicat de Inc. diferența dintre un compliment generic și aprecierea unei contribuții concrete. Acesta oferă exemplul unui angajat care a reușit să mobilizeze două departamente pentru a rezolva problema unui client.

În loc să îi mulțumească pur și simplu pentru efortul depus, managerul îi poate explica modul în care intervenția sa a ajutat compania să își respecte angajamentele față de client și a îmbunătățit colaborarea dintre departamente.

„Angajații dumneavoastră nu vor aplauze. Vor să știe că munca lor contează”, scrie Hutcheson.

În cadrul cursurilor pe care le organizează, Madi Rădulescu îi pune pe manageri în situația de a experimenta diferite modalități de a comunica cu angajații.

„Practicăm cu managerii care sunt invitați să treacă prin experiența unui feedback apreciativ față de un feedback critic, un feedback care devine un dialog despre progres și îmbunătățire față de indicații despre cum ar putea face angajatul diferit”, lămurește specialista.

Printre participanții la aceste cursuri se numără și manageri nemulțumiți de relația cu propriii superiori.

„Sunt foarte mulți manageri cu care eu lucrez, care spun despre șefii lor că nu-i apreciază și invitația pe care o fac întotdeauna este să își conducă oamenii așa cum și-ar dori ei să fie conduși. Adică, chiar dacă alți manageri care nu sunt prezenți cu noi în sală nu folosesc aceste instrumente de motivare, nu ne oprește nimeni ca în echipa noastră să creăm o cultură de muncă bună, deschisă și bazată pe relații de încredere”, conchide Madi Rădulescu.