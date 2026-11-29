Un primar social-democrat își dorește să fie exclus din partid înainte de Crăciun, pe care ar considera-o un adevărat cadou. Edilul spune că nu ar avea nicio problemă să plece la o altă formațiune politică și a glumit inclusiv despre o posibilă primire în UDMR. Tensiunile cu conducerea PSD s-au amplificat în ultimele luni, iar o eventuală excludere este deja luată în calcul.

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Este vorba despre primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care a declarat că și-ar dori ca decizia de excludere din PSD să fie luată înainte de sărbătorile de iarnă.

„Sper să-mi fac un cadou înainte de Crăciun, să mă simt şi eu bine. A zis că o prelungeşte până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aş considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun”, a afirmat edilul.

Întrebat dacă președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, îi face jocul prin amânarea unei eventuale decizii, Constantin Toma a negat că ar avea vreo strategie ascunsă în relația cu actuala conducere a organizației.

„Nu am decât un singur joc de jucat: joc pentru Buzău şi pentru buzoieni”, a răspuns primarul.

Constantin Toma, despre o posibilă trecere la PNL: „Mă duc cu capul înainte”

Întrebat dacă ar lua în calcul să se înscrie în PNL după o eventuală excludere din PSD, edilul nu a exclus această posibilitate.

„Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă”, a declarat Constantin Toma.

Primarul a continuat în aceeași notă ironică și a spus că, dacă nu va fi primit în PNL, ar putea rămâne independent sau chiar s-ar putea îndrepta către UDMR.

„Rămân independent. M-ar primi şi cei de la UDMR, care ar face o secţie în limba română special pentru mine”, a glumit edilul.

Conducerea PSD Buzău ia în calcul excluderea primarului

Conflictul dintre Constantin Toma și conducerea PSD s-a accentuat în ultimele luni. În iunie, primarul a demisionat din funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene.

La începutul lunii noiembrie, edilul a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apărea alături de liderul PNL, Ilie Bolojan, și de Ciprian Ciucu, cărora le-a mulțumit pentru vizită. Întâlnirea a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere a primarului de liberali.

Președintele organizației județene a PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat că excluderea lui Constantin Toma este luată în calcul, după criticile repetate ale acestuia la adresa partidului și a unor colegi.

„Părerea mea este că ne apropiem, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine și lovește foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, cred că ne apropiem și de o eventuală excludere, dar nu vrem să o facem în luna decembrie, în luna cadourilor”, a declarat Romeo Lungu.

Liderul PSD Buzău a precizat că nu a fost luată până acum o decizie, întrucât conducerea organizației a așteptat ca primarul să demisioneze din partid.

„Nu ne reține nimic, am așteptat din partea lui, am crezut că nu mai suportă PSD și va pleca din partid. Pe mine nu mă interesează că-și pierde mandatul, el dacă nu pleacă din partid și continuă cu astfel de atacuri asupra oamenilor din PSD, asupra partidului, inevitabil va trebui să luăm și o decizie de excludere în viitorul apropiat”, a mai afirmat Romeo Lungu.