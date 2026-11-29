Prințul Harry ar fi avut o întrevedere privată cu tatăl său, regele Charles al III-lea, la reședința Balmoral din Scoția. Este prima lor întâlnire de la revenirea ducelui de Sussex și a familiei sale în Marea Britanie.

Regele Charles și prințul Harry Foto: Profimedia

Regele Charles al III-lea l-ar fi invitat pe prințul Harry la Balmoral în octombrie, pentru a petrece timp împreună. Ducele de Sussex ar fi venit singur, fără soția sa, Meghan Markle, și fără cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet.

Nici regina Camilla nu ar fi fost prezentă la întrevedere, întrucât participa la Champions Day, la Ascot, conform aceleiași relatări. Întâlnirea ar fi fost prima dintre tată și fiu după revenirea lui Harry în Anglia, alături de familie, în luna august.

„Există dorința de a menține relații bune”, a declarat o sursă citată de The Sun, referindu-se la relația dintre rege și fiul său. În schimb, Harry ar rămâne înstrăinat de fratele său mai mare, prințul William.

Revenirea în Marea Britanie și informațiile despre viza lui Harry

Harry și Meghan au anunțat în august că revin în Regatul Unit pentru „o perioadă îndelungată”, după ce plecaseră în California în 2020. Ducele și-ar fi dorit să fie mai aproape de familie, în contextul în care Charles a anunțat, în februarie 2024, că a fost diagnosticat cu cancer.

Separat, Page Six a relatat că revenirea familiei ar fi fost determinată de probleme privind viza prințului. „Viza lui a expirat și nu a fost reînnoită imediat”, a susținut o sursă anonimă prezentată drept reprezentant al guvernului american. Tipul de viză deținut de Harry nu este precizat.

Ce au spus Harry și Meghan despre sărbători

Aceeași relatare sugerează că ducii de Sussex nu ar urma să petreacă acest Crăciun alături de familia regală, fără a prezenta însă o confirmare a planurilor lor. Într-o apariție la emisiunea britanică „This Morning”, din 20 noiembrie, Harry a vorbit despre posibilitatea ca soția și soacra sa, Doria Ragland, să pregătească masa de sărbători.

„Soția mea se pricepe foarte bine la gătit, la fel și soacra mea, așa că le las pe ele să se ocupe de asta. Poate gumbo, da, poate curcan, poate gumbo”, a glumit prințul, potrivit materialului citat.

La rândul său, Meghan a vorbit despre pregătirile pentru sărbători în numărul din noiembrie al revistei „Bon Appétit”, potrivit aceleiași surse. Ea a explicat că preferă să organizeze lucrurile din timp: „Mă apuc devreme, fac tot ce pot dinainte și aranjez masa cu o zi înainte”.