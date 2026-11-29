Locuitorii Găgăuziei, regiune autonomă din Republica Moldova, considerată un bastion al influenței ruse, votează, duminică 29 noiembrie, în al doilea tur al alegerilor pentru funcția de bașcan. În cursă au rămas candidatul independent Alexandru Stoianoglo și Fiodor Gagauz, susținut de Partidul Socialiștilor.

Fostul procuror general Alexandru Stoianoglo candidează pentru funcția de bașcan al Găgăuziei Foto: Arhiva

În primul tur, Stoianoglo a obținut 38,44% din voturi, în timp ce Gagauz a fost susținut de 24,21% dintre alegători. Rezultatul îi oferă un avantaj fostului procuror general, care a candidat împotriva Maiei Sandu la alegerile prezidențiale, dar nu îi garantează victoria finală.

Contracandidatul său, Fiodor Gagauz, este considerat un candidat susținut de Moscova.

Sprijinul foștilor contracandidați ar putea înclina balanța

Înaintea celui de-al doilea tur, patru dintre cei șase candidați eliminați după prima rundă și-au anunțat susținerea pentru Fiodor Gagauz.

Potrivit experților, sprijinul foștilor rivali electorali ar putea deveni un avantaj important pentru acesta. Candidații care au anunțat că îl susțin au obținut împreună peste 30% din voturi în primul tur.

Totuși, recomandările politice nu înseamnă automat că alegătorii își vor schimba opțiunea și vor vota candidatul indicat de foștii competitori.

Stoianoglo, acuzat că ar fi un candidat apropiat de partidul de guvernământ

Campania electorală dinaintea turului al doilea a fost marcată de controverse privind independența politică a lui Alexandr Stoianoglo.

Declarațiile favorabile la adresa sa făcute de președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, par să-i fi afectat candidatura.

Într-o regiune în care partidul aflat la guvernare la Chișinău este foarte nepopular, Stoianoglo a fost etichetat drept „candidatul ascuns al PAS”.

Fostul procuror general a respins însă orice legătură cu formațiunea de guvernământ. El a declarat că este dispus să negocieze deschis cu autoritățile centrale, în interesul locuitorilor Găgăuziei.

Între timp, platforma Polymarket, unde utilizatorii pariază pe rezultatele unor evenimente, îl indica pe Stoianoglo drept favorit. Potrivit publicației Newsmaker, șansele sale de victorie erau estimate la 83%, în timp ce Fiodor Gagauz avea o probabilitate de 17%.

Găgăuzia, un centru al influenței ruse în Republica Moldova

Găgăuzia este considerată regiunea cu cele mai puternice sentimente proruse din Republica Moldova. Influența Moscovei în regiune și relația acesteia cu autoritățile de la Chișinău au fost subiecte recurente de tensiune politică.

Funcția de bașcan a rămas vacantă în luna august, după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat încetarea mandatului Evgheniei Guțul.

Aceasta a fost condamnată la șapte ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor.