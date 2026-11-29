Alex Negrici și Evetastick au vorbit, vineri, 27 noiembrie, la Trends, despre două plot twist-uri care creează o legătură neașteptată între Codin Maticiuc și Sabrina Carpenter.

Foto: Sabrina Carpenter și Codin Maticiuc FOTO: colaj Profimedia/Facebook

Pe scurt, frații Sile și Nuțu Cămătaru au fost arestați preventiv zilele trecute, într-un dosar DIICOT cu șantaj, camătă, trafic de persoane și altele. Cazul a ajuns în atenția justiției, în condițiile în care o parte dintre acuzațiile procurorilor au fost recunoscute nonșalant de către cei doi frați în documentarul „Cămătarii”, realizat de Codin Maticiuc pentru PRO TV și VOYO. În stenogramele din dosar apare și Maticiuc – nu ca inculpat, ci pentru că Sile Cămătaru i-ar fi cerut să transmită un mesaj de amenințare.

Rezultatul neașteptat e că o parte dintre fanii și simpatizanții clanului nu dau vina pe cei arestați, ci pe Maticiuc. Evetastick a explicat fenomenul din online în cadrul livestream-ului, arătând că tot mai mulți susținători ai Cămătarilor îl numesc pe Codin Maticiuc „omul sistemului” care „i-a lucrat” pe băieți. Pentru ei, documentarul a fost o operațiune sub acoperire.

Apoi, Alex Negrici a arătat de ce Codin Maticiuc a devenit „Sabrina Carpenter de România”, după acest scandal.

În 2023, Sabrina Carpenter a filmat videoclipul piesei „Feather” într-o biserică din Brooklyn. Videoclipul a stârnit indignare, preotul care a aprobat filmările a fost suspendat, iar ancheta a scos la iveală tranzacții dubioase între acesta și administrația fostului primar Eric Adams. Drept urmare, Adams a fost pus sub acuzare, și-a retras candidatura, iar Zohran Mamdani, un socialist democrat care plecase de la un scor nesemnificativ în sondaje, a ajuns să câștige alegerile primare și apoi primăria New York-ului.

Practic, ambele cazuri ne arată două lucruri: o discuție din showbiz, despre un documentar sau un videoclip, poate crea niște cazuri în justiție care să cutremure o societate întreagă, iar internetul transformă orice consecință neintenționată într-o teorie a conspirației.

Discuția dintre Alex Negrici și Evetastick

Evetastick: Nu ești pregătit să afli în ce direcție merge acum discuția. Din ce am observat eu în online, foarte mulți susținători sau simpatizanți ai clanului Cămătaru, așa, nu ești pregătit. Dau vina, progresiv, din ce în ce mai mult, pentru ce se întâmplă, pe Codin Maticiuc. Că gen: frate, i-ai pus acolo și acum au venit să-i înhațe băieții. Deci fanii cămătarilor susțin că e omul sistemului Codin Maticiuc și că i-a lucrat pe ăștia și așa.

Alex Negrici: Deci Codin Maticiuc e precum Sabrina Carpenter în SUA, că de acolo a plecat cu Mamdani. Deci tot valul de socialiști din America a plecat de la Sabrina Carpenter, care a vrut să filmeze un videoclip într-o biserică, unde s-a descoperit că exista un contract ciudat cu fostul primar al New York-ului.

În urma scandalului ăla, fostul primar a scăzut în sondaje foarte mult, deși alegerile primare din tabăra democraților ar fi trebuit să fie câștigate lejer de el. Din toate scandalurile care au urmat, cel mai mult a profitat Zohran, chiar dacă a intrat până și Cuomo pe felie, care a fost guvernator al New York-ului din partea democraților, dar nici ăla n-a reușit să-l mai bată pe Mamdani.

Mamdani crescuse de la 0,3% la 30% în 5–7 săptămâni, o chestie de genul ăsta. Apoi, pentru că Mamdani a câștigat în New York, a venit tot valul de socialism în America și prin alte state, ceea ce am văzut acum la midterms. Totul a pornit de la un videoclip al Sabrinei Carpenter.

Evetastick: Păi nu înțeleg care-i legătura cu videoclipul Sabrinei Carpenter.

Alex Negrici: Păi acolo s-a descoperit corupția la care era Eric Adams (fostul primar al New York-ului) părtaș.

Evetastick: Ah, ok.

Alex Negrici: Și din cauza aia, fostul primar al New York-ului și-a furat-o atât de mult în sondaje.

Evetastick: Ah, ok. Acum înțeleg paralela și cu documentarul lui Codin.

Alex Negrici: Practic, cine știe unde se ajunge și acum cu Maticiuc?