 Crezi că îți alegi singur vacanța? Studiul care arată ce se ascunde, de fapt, în spatele alegerii unei destinații | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Crezi că îți alegi singur vacanța? Studiul care arată ce se ascunde, de fapt, în spatele alegerii unei destinații

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Unde mergem în vacanță nu mai depinde doar de buget, vreme sau atracțiile unei destinații. Un nou studiu, realizat pe peste 2.000 de persoane din patru generații, arată că postările văzute pe rețelele sociale și reacțiile pe care anticipăm că le-am putea primi online ne pot influența alegerile. Millennials sunt cei mai receptivi la acest mecanism, în timp ce generația Z caută mai degrabă locuri neobișnuite. Cât de mult alegem pentru noi și cât pentru imaginea pe care vrem să o proiectăm în fața celorlalți?

Ce se ascunde, de fapt, în spatele alegerii unei destinații
Crezi că îți alegi singur vacanța? Sursă foto: Shutterstock

Ceea ce vedem pe rețelele sociale poate conta inclusiv atunci când ne alegem următoarea vacanță. Fotografiile și videoclipurile postate de alții ne pot face să descoperim locuri noi, dar și să ne dorim să ajungem acolo și să împărtășim, la rândul nostru, experiența online. Un nou studiu realizat de University of Georgia arată că acest fenomen apare la toate generațiile, deși nu în aceeași măsură, transmite UGA Today.

Cercetarea reunește trei studii la care au participat, în total, peste 2.000 de persoane din patru generații: baby boomers, generația X, Millennials și generația Z. Participanții au văzut postări din diferite destinații și au fost întrebați ce impresie le lasă oamenii care își publică vacanțele pe rețelele sociale - dacă îi consideră cool, populari sau originali - și dacă ceea ce văd i-ar putea determina să aleagă să viziteze aceleași locuri.

Au fost incluse atât destinații turistice foarte cunoscute, din Franța și diferite locuri din Statele Unite, cât și unele mai puțin obișnuite, printre care Cuba și Slovenia.

Dintre cele patru generații analizate, Millennials au fost cei mai influențați de postările despre vacanțe. Ei au fost mai predispuși să îi considere „cool” pe cei care își arată călătoriile pe rețelele sociale și să își dorească să ajungă în aceleași locuri.

„Atunci când postăm ceva pe rețelele sociale, ne așteptăm ca cei din jur să reacționeze pozitiv, să dea like-uri și să lase comentarii. Această așteptare de a primi un răspuns pozitiv este ceea ce numim «recompensă socială» și face parte din viața noastră de zi cu zi, chiar dacă nu ne dăm seama”, explică Sabrina Rahman, autoare a studiului și absolventă de doctorat la University of Georgia.

„Nu vedem doar destinația”

Dar ce anume ne atrage atunci când vedem vacanțele altora pe rețelele sociale? Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, explică pentru „Adevărul” că nu este vorba doar despre locul în sine și că inspirația găsită online nu reprezintă, în sine, o problemă.

Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, explică pentru „Adevărul” că faptul că ne inspirăm din ceea ce vedem online nu este, în sine, problematic.

„Trăim într-o perioadă în care ne luăm informațiile din online. Dacă văd un loc frumos, social media mi-a oferit pur și simplu o posibilitate pe care poate nu aș fi descoperit-o singur(ă) sau confirmarea că este locul pe care vreau să îl aleg pentru următoarea vacanță. În plus, nu vedem doar destinația. Vedem oameni care par fericiți, relaxați și împliniți și apare firesc gândul: «Și eu vreau să trăiesc asta.» Problema apare atunci când nu mai alegem doar experiența, ci și imaginea pe care acea experiență o creează despre noi”, lămurește ea.

În acest punct, alegerea unei destinații poate fi privită și dintr-o altă perspectivă: cât de mult ar conta acel loc dacă experiența ar rămâne doar a noastră?

„Dacă nimeni nu ar vedea fotografia, ai mai vrea să mergi acolo? Este o întrebare pe care mi se pare interesant să ne-o punem. O vacanță poate deveni o formă de exprimare a identității: «sunt aventuroasă», «îmi permit luxul», «caut locuri autentice», «descopăr locuri înaintea celorlalți». Astăzi nu mai afișăm doar ceea ce avem, ci și experiențele pe care le trăim. Uneori nu mai spunem doar «uite ce am», ci «uite ce viață am». Nu este nimic greșit în asta. Problema apare când reacția celorlalți devine mai importantă decât experiența noastră”, spune Gabriela Răileanu.

Vacanța devine și „consum simbolic”

Din perspectiva marketingului, relația dintre vacanțe, rețele sociale și imaginea personală poate fi privită și prin conceptul de „consum simbolic”.

„Vacanța contemporană implică și o formă de consum simbolic: nu cumpărăm doar transport, cazare și peisaj, ci și o versiune a propriei identități. O destinație poate comunica succes, rafinament, spirit de aventură, independență sau apartenență la un anumit grup. De aceea, motivele declarate - «vreau să mă relaxez» sau «vreau să descopăr o cultură» - nu surprind întotdeauna întreaga decizie”, explică pentru „Adevărul” Andrei Tarnovski, specialist în strategie de marketing.

Granița fină dintre prietenie și flirt la locul de muncă. Cum definim limitele profesionale, potrivit specialiștilor

Diferențele dintre Millennials și generația Z, observate și în studiul University of Georgia, pot avea însă motivații diferite.

„În cazul Millennials, anticiparea like-urilor poate funcționa ca o formă de validare socială: vacanța spune ceva despre statut, gust și stil de viață. Pentru generația Z, alegerea unui loc neobișnuit poate exprima curiozitate autentică, dar și dorința de diferențiere într-un mediu în care atenția este o resursă rară”, spune Andrei Tarnovski.

Când dorința de a fi diferit creează un nou conformism

„Paradoxul este că, atunci când foarte mulți oameni caută să fie originali în aceleași locuri «ascunse», diferențierea produce un nou conformism. Totuși, nu trebuie să reducem călătoria la vanitate: bugetul, accesibilitatea, recomandările și dorința reală de explorare continuă să conteze”, susține specialistul.

Cercetarea americană a găsit, de altfel, o diferență între generații și în privința tipului de destinații care le atrag. Baby boomers au preferat locurile cunoscute, precum Franța, în timp ce participanții mai tineri, în special cei din generația Z, au fost atrași de destinații mai puțin obișnuite.

„Generația Z nu merge cu valul. Caută mereu noutatea sau aventura. Postările de pe rețelele sociale despre o destinație convențională nu le schimbă atât de mult planurile de călătorie”, explică Sabrina Rahman.

Când dorința de a fi diferit creează un nou conformism

Alegerea unei destinații mai puțin cunoscute nu înseamnă însă neapărat că influența socială dispare.

„Interesant este că influența socială nu înseamnă întotdeauna să alegem ceea ce aleg ceilalți. Uneori vrem exact opusul: locuri «secrete», experiențe neobișnuite, destinații pe care ceilalți încă nu le-au descoperit. Și aici poate exista aceeași întrebare: «Ce spune această alegere despre mine?» Nu mai spunem «sunt ca ceilalți», ci «eu nu sunt ca ceilalți». Sunt special(ă). Ambele pot deveni forme de autoprezentare”, completează Gabriela Răileanu.

Andrei Tarnovski atrage atenția că aceeași căutare a originalității poate produce un efect aparent contradictoriu.

„Paradoxul este că, atunci când foarte mulți oameni caută să fie originali în aceleași locuri «ascunse», diferențierea produce un nou conformism. Totuși, nu trebuie să reducem călătoria la vanitate: bugetul, accesibilitatea, recomandările și dorința reală de explorare continuă să conteze”, spune specialistul în strategie de marketing.

Teambuildingul, test pentru cupluri. Când depășește limita o relație de serviciu

În acest context, alegerea unui loc diferit de destinațiile turistice consacrate poate avea și rolul de a ne distinge de ceilalți.

„Destinația poate fi utilă pentru a semnala originalitate și distanță față de turismul convențional, un act performativ menit să semnaleze superioritate în gusturi. Dar dorința de a fi diferit nu este opusul influenței sociale; este adesea una dintre formele ei”, continuă Andrei Tarnovski.

Când vacanța este privită și prin potențialul de a deveni conținut

Rețelele sociale nu influențează doar locurile pe care le descoperim, ci creează și un spațiu în care experiențele de călătorie sunt prezentate și evaluate public.

„Rețelele sociale nu elimină experiența, ci schimbă criteriile după care o considerăm valoroasă. Dacă platformele recompensează locurile rare, spectaculoase sau greu de recunoscut, oamenii învață rapid ce fel de «autenticitate» produce atenție. Experiența rămâne reală, însă este selectată și evaluată tot mai mult prin potențialul ei de a deveni conținut. Întrebarea utilă nu este dacă vacanța este autentică sau performativă, ci care dintre cele două motivații conduce decizia atunci când intră în conflict”, conchide Andrei Tarnovski.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
David Popovici, dezvăluire după aurul la 100 și 200 de metri la Europene: „Îmi doresc să ne înfruntăm”
stirileprotv.ro
image
USR și PNL, dublu standard pentru întâlnirile judecătorilor CCR. În urmă cu 9 ani, o poză cu Florin Iordache și Daniel Morar stârnea un scandal uriaș. După întâlnirea secretă dintre Bolojan și șefa Curții Constituționale e liniște totală în tabăra USR-PNL
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Andrei Vochin, observație după șocul de la Arad: „Copilu și Șumudică, înapoi printre ruine. Misiunea? Salvarea CFR-ului”
fanatik.ro
image
Zona veche din Calea Moșilor a îmbătrânit urât. Strada arată ca după un dezastru apocaliptic
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
digisport.ro
image
Rămășițe umane mumificate, vândute online. Cercetătorii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Au găsit ploșnițe în cameră, dar tot ei au fost dați afară din hotel. Coșmarul unor români în Bulgaria
observatornews.ro
image
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
cancan.ro
image
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Ai închis balconul fără autorizație? Ce riscă proprietarii și când pot fi obligați să intre în legalitate
playtech.ro
image
„N-a fost nicio șmecherie!” Andrei Nicolescu spune tot adevărul despre faza care a dus la eliminarea lui Pancu
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital! ”Scene ireale”
digisport.ro
image
Povestea impresionantă a unui cuplu căsătorit de 80 de ani. Ce fac cei doi în fiecare vineri dimineață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nu plânge, Anna! Inima ANNA de pe Transfăgărășan a fost ştearsă!
romaniatv.net
image
Dispozitive medicale gratuite pentru pensionari. Procedura decontată prin CNAS în 2026
mediaflux.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”
click.ro
image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
click.ro
image
Loredana Groza, apariție neașteptată. Artista a atras toate privirile într-o ținută transparentă
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cât din problemele pe care le ai în cuplu provin, de fapt, din copilărie?
plictiseala in cuplu, foto shutterstock jpg
Relații
Interviu Obezitatea infantilă a luat amploare după pandemie. Medic: „În jur de 20-25% au greutate peste limita normală”
Obezitate infantila Foto Impact Monash Edu jpg
Sport și Nutriție
INTERVIU 7 din 10 adulți din România au probleme cu greutatea. De ce punem kilogramele la loc după ce slăbim
prof Catalina Poiana jpeg
Sport și Nutriție
Opt greșeli pe care le fac părinții fără să-și dea seama și care pot crește anxietatea copiilor
fetita_anxietate_shutterstock 427646266 jpg
Dezvoltare personală
Ești bun la serviciu? Riști să fii „răsplătit” cu munca altora. Când trebuie sa spui „nu"
grup colegi vorbesc shutterstock 46799443 0 jpeg
Leadership
Interviu Ce se întâmplă în mintea adolescenților care nu se mai desprind de TikTok și Reels. Explicația psihologului
Presiune social media asupra adolescentilor - telefon - adolescent - depresie FOTO Shutterstock
Relații

Știrile adevarul.ro

Prețul dragostei și al carierei. Cum monitorizează Partidul Comunist Chinez viața privată a membrilor săi
Xi Jinping FOTO EPA EFE jpg
China 03:30
Video Stațiunea ascunsă în Retezat care prinde viață. Cum se transformă Râușorul după investițiile în drum și telescaun
Rausor Retezat Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Călătorii 02:30
Video „Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Arutela Foto Ministerul Culturii jpg
Evenimente 02:00
De ce incidentele cu drone au loc adesea în weekend? Explicația unui expert în securitate
MApN a publicat imagini din timpul misiunii F-16 de doborâre a celei de-a treia drone
Securitate şi apărare
Video Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat de la români
Lindenfeld, Caraș Severin Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Magazin
17 august: 101 de ani de la moartea lui Ioan Slavici, scriitorul acuzat de trădare și spionaj, scuipat de Nicolae Iorga pe stradă
foto complexul muzeal arad jpeg
Istoria zilei
Debut dezastruos pentru Șumudică la CFR Cluj, Craiova a scos doar un egal la Galați
01 CORVINUL HUNEDOARA FC CFR 1907 CLUJ, SUPERLIGA SUPERBET (16 08 2026) (1) jpg
Sport
Cât din problemele pe care le ai în cuplu provin, de fapt, din copilărie?
plictiseala in cuplu, foto shutterstock jpg
Relații
Interviu Obezitatea infantilă a luat amploare după pandemie. Medic: „În jur de 20-25% au greutate peste limita normală”
Obezitate infantila Foto Impact Monash Edu jpg
Sport și Nutriție
Cele mai periculoase metode de înfrumusețare din istorie: corsete care zdrobeau coastele, plumb și creme radioactive. Ce accesoriu se numea „ucigașul tatălui“
GettyImages 3240472 jpg
Magazin
Interviu | Ambasadorul Sri Lankăi la București: „Ne dorim un parteneriat pe termen lung cu România”
Opinii