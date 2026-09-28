Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest

Ungaria avansează cu proiectul drumului expres M49, care va asigura o legătură rapidă între Satu Mare și autostrada M3. Prima porțiune importantă a traseului, cuprinsă între autostrada M3 și localitatea Ököritófülpös, va fi deschisă circulației în această toamnă.

Drumul expres M49 avansează Foto: FB Vitézy Dávid,

Anunțul a fost făcut de ministrul ungar al Transporturilor și Investițiilor, Vitézy Dávid, care a amintit că și România lucrează la propria conexiune, pe segmentul Satu Mare - Oar.



Oficialul a precizat că lucrările vor fi programate astfel încât drumul să ajungă la graniță până la 30 iunie 2029.

„Acest lucru este semnificativ și pentru că România face progrese pe cont propriu: contractul pentru construcția autostrăzii intercității dintre Szatmár (Satu Mare) și Óvár a fost deja semnat, urmând să fie finalizat până în primăvara anului 2029. Cele două investiții împreună vor crea legătura feroviară de mare viteză dorită între comitatul Szabolcs-Szatmár-Bereg și Transilvania de Nord”, a scris Vitézy Dávid pe Facebook.

Primul tronson al M49 are o lungime de aproximativ 28 de kilometri și include patru noduri denivelate, cinci sensuri giratorii și 22 de lucrări de artă, reatează Portal.sm.



Șoseaua, construită cu două benzi pe sens, pornește din autostrada M3, traversează zona Mátészalka și se îndreaptă spre Satu Mare.

Investiția este realizată de compania Duna Aszfalt Építő Zrt., conform datelor oficiale ale Ministerului ungar al Transporturilor.

Guvernul de la Budapesta a decis și continuarea celui de-al doilea tronson, de la Ököritófülpös spre Csenger și până la frontiera cu România. Această secțiune va totaliza17,6 kilometri, tot cu două benzi pe sens, și va include trei noduri denivelate, patru sensuri giratorii, 11 lucrări de artă și un nou punct rutier de trecere a frontierei.

În total, traseul M49 va însuma aproximativ 45 de kilometri și va crea o conexiune rutieră rapidă între autostrada M3 și frontiera româno‑ungară, în direcția Satu Mare.

După finalizarea proiectelor pe ambele părți ale graniței, Satu Mare va beneficia de o legătură directă pe drum expres cu M49 și, implicit, cu rețeaua de autostrăzi din Ungaria.