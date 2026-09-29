Nouă vehicule amfibii AAV-7 au intrat în dotarea Forțelor Navale Române. Primele din cele 65 comandate din SUA

Nouă vehicule amfibii de asalt AAV-7 au intrat oficial în serviciul Forțelor Navale Române, luni, 28 septembrie, în garnizoana Babadag. Acestea sunt primele din cele 65 de vehicule comandate de România din SUA pentru Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”.

Nouă vehicule amfibii AAV-7 au intrat în dotarea Forțelor Navale Române Foto: Facebook / Ministerul Apararii Nationale

Contractul pentru cele 65 de vehicule a fost demarat în 2023. Prima etapă prevede 21 de vehicule, iar cea de-a doua alte 44, livrările urmând să fie realizate eșalonat în perioada 2026-2031.

AAV-7 este un vehicul pe șenile care poate opera atât pe uscat, cât și pe apă, fiind destinat utilizării de către infanteriștii marini în zona Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.

Vehiculul poate transporta un echipaj format din trei persoane și până la 21 de militari complet echipați sau o încărcătură de până la cinci tone. AAV-7 este echipat cu o mitralieră grea M2 de 12,7 mm și un aruncător de grenade MK-19 de 40 mm, montate în aceeași turelă.

1/6 Nouă vehicule amfibii de asalt AAV-7 au intrat oficial în serviciul Forțelor Navale Române Foto: Facebook / Ministerul Apararii Nationale

Militarii Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” au mai folosit AAV-7 în cadrul exercițiilor multinaționale comune. Din 2011, aceștia se antrenează constant alături de U.S. Marine Corps, inclusiv cu astfel de vehicule.

Noile vehicule amfibii intră în dotarea Forțelor Navale Române în contextul altor programe de înzestrare aflate în derulare. România a primit în septembrie primele obuziere autopropulsate K9 „Tunet”, precum și vehicule K10 pentru transportul și transferul muniției.

Contractul pentru sistemele sud-coreene prevede 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule K10, în valoare de aproximativ un miliard de dolari. O parte importantă a echipamentelor urmează să fie produsă în România, la fabrica Hanwha Aerospace din Petrești, județul Dâmbovița.