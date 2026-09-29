 George Simion, reacție la mesajul de mulțumire al lui Călin Georgescu: „Nu mi-a plăcut în mod deosebit” | adevarul.ro
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George Simion, reacție la mesajul de mulțumire al lui Călin Georgescu: „Nu mi-a plăcut în mod deosebit”

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George Simion a comentat luni seară mesajul de mulțumire pe care Călin Georgescu i l-a transmis la ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București. Deși a explicat că îl susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, liderul AUR a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că nu a apreciat în mod special declarația acestuia.

Calin Georgescu și George Simion
Calin Georgescu și George Simion Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Simion a reamintit că a fost competitor în scrutinul din 24 noiembrie 2024, pe care îl consideră „anulat fără motive”. El a subliniat că Georgescu a câștigat atunci alegerile, iar Elena Lasconi s-a clasat pe locul al doilea, în timp ce el a încheiat competiția pe poziția a patra.

„Noi îl susținem pe Călin Georgescu nu din motive legate de afirmații pe care dumnealui le-a spus. A câștigat alegerile atunci”, a punctat liderul AUR.

„Conducerea PNL-ului ar trebui anchetată”

Referindu-se la discuțiile privind „campania cu zero lei” a fostului candidat la prezidențiale anchetata acum, Simion a afirmat că  „cele mai mari sume de bani care s-au cheltuit în acea campanie în direcția promovării domnului Călin Georgescu sunt bani publici românești, nu rusești, plătiți de PNL”.

„Conducerea PNL-ului ar trebui anchetată”, a adăugat Simion.

Simion a respins și ideea că declarațiile lui Georgescu despre „deconspirarea sistemului” ar avea legătură cu dosarul de înșelăciune în care acesta este cercetat.

„Obiectul înșelăciunii este altul. Dacă există acea înșelăciune, că există încă prezumția de nevinovăție în România, din câte știam”, a spus liderul AUR.

În privința menționării sale publice de către Georgescu, Simion a fost tranșant: „Nu mi-a plăcut în mod deosebit. Eu sunt singura figură politică care a rămas constantă pe subiectul anulării alegerilor, restul au mai cedat”.

STENOGRAME. Călin Georgescu, despre „misiunea” pe care ar fi avut-o: „Să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”

Amintim că, potrivit unor stenograme, într-o discuție din mai 2025, Călin Georgescu îi spunea lui Ionel Rusen, colaboratorul său (si el pus sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care e anchetat fostul candidat la prezidențiale), că acum poate să îi dezvăluie ceea ce anterior nu putea spune.

„CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră (n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat.”

În continuarea discuției, Georgescu afirmă că situația ar fi ajuns într-un punct decisiv și că ar avea sprijinul populației.

„CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.

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