 Travel Forum 2026. Dragoș Anastasiu: „Voucherele de vacanță au fost o perfuzie pentru industrie, dar gândite prost" | adevarul.ro
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Travel Forum 2026. Dragoș Anastasiu: „Voucherele de vacanță au fost o perfuzie pentru industrie, dar gândite prost"

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Voucherele de vacanță au fost „o perfuzie pentru industria turismului”, dar mecanismul de acordare ar fi trebuit construit astfel încât să ajute nu doar industria turistică, ci și extinderea sezonului, a declarat marți Dragoș Anastasiu la Travel Forum 2026, eveniment organizat de „Adevărul” și IC Events.

Dragoș Anastasiu
Modul de acordare al voucherelor de vacanță ar trebui regândit Foto: Facebook

„Eu sunt medic de profesie. Nu poți să ții un pacient ani și ani la terapie intensivă, pe perfuzii și transfuzii. Nu funcționează așa organismul.

Voucherele de vacanță au fost introduse în legislația română când eu eram președinte ANAT, se întâmpla în 2008, pe partea cealaltă era doamna Udrea. Și atunci au fost introduse în România voucherele de vacanță și puteau fi folosite de mediul privat, putea să le folosească și statul. Ele au crescut încet-încet, lumea a înțeles destul de greu utilitatea lor, deși reprezentau o facilitate fiscală. În general, angajații vor cash. Când îi întrebi care sunt veniturile, bonurile de masă nu sunt considerate venituri, sunt considerate bonuri, nu bani. Aia a fost prima etapă.

A doua etapă, și aici sunt vreo 8-10 ani, când s-au introdus un fel de obligatoriu la stat și acolo s-a bucurat toată lumea, că oricum voiau să primească cash. Și au intrat aceste vouchere de vacanță, care sigur că au fost o perfuzie pentru industrie, indubitabil, au fost un ajutor pentru industrie”, a explicat el.

Anastasiu a criticat însă modul în care au fost concepute voucherele de vacanță, susținând că acestea ar fi trebuit acordate cu anumite condiții și orientate către persoanele cu venituri mai mici.

„În același timp, au fost, cel puțin în a doua fază, gândite prost. Pentru că, dacă iei în calcul ce se întâmpla cu voucherele de vacanță, toată lumea le folosea vara, la mare. Aceste vouchere ar fi trebuit să fie date cu niște condiții. Nu le-aș fi dat la toată lumea, cum s-au dat la început, inclusiv unui ministru care avea peste 10.000 de lei. Deci le-aș fi dat chiar celor care nu și-ar fi permis o vacanță și o făceau pe balcon, «balconiada». Cei care aveau până în 3.000-4.000 de lei, ei trebuiau să primească vouchere de vacanță. Le-aș fi dat celor care chiar nu-și permiteau, nu celor care s-au gândit să folosească voucherele când puteau să plătească din cash-ul lor”, a spus el, adăugând că le-ar fi dat în afara sezonului.

„Aș fi spus așa: avem vacanțele copiilor, care sunt în România determinante pentru plecatul românilor. Aș fi zis așa: în iulie, august, decembrie și aprilie nu se pot folosi. Și atunci ce se întâmpla? Aveai o categorie nouă de turiști, cei care nu și-ar fi permis, când oricum industria suferea în extrasezon. Și atunci era o aliniere a obiectivelor comune.

Așa, lumea s-a înghesuit și n-am lărgit sezonul. Gradul de ocupare la nivel național, anual, este de 30%. Cum poți să faci turism cu grad de ocupare de 30%? Eu am grad de ocupare în Deltă de 70% și nu fac profit, sunt la zero. Oi fi prost, dar cât de prost să fii?

De asta turismul nostru nu merge. Că nu are sezon. Ne îngrămădim toți. Nu avem numai hoteluri în România. În București, 50% se cazează prin apartamente. Noi toți ne înghesuim pe iulie și august și decembrie, că nu avem turiștii ăia străini care ar veni în extrasezon”, a completat Anastasiu.

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