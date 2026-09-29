 Factorii care au produs un dezastru cât Arena Națională de mare. Nicolae Stanciu nu s-a ferit de cuvinte: „Nu e o scuză, e un alibi!” | adevarul.ro
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Factorii care au produs un dezastru cât Arena Națională de mare. Nicolae Stanciu nu s-a ferit de cuvinte: „Nu e o scuză, e un alibi!”

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Nicolae Stanciu a fost unul dintre jucătorii care au încercat să explice, la finalul partidei România vs. Bosnia, motivele unei înfrângeri care a lăsat urme pe Arena Națională.

Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu Foto: Sportpictures

Tricolorul a vorbit deschis despre prestația echipei, dar și despre criticile apărute după cele două eșecuri din Liga Națiunilor.

Mijlocașul a fost întrebat inclusiv despre numeroasele modificări din formula de start, de la un meci la altul. Stanciu a explicat cum vede această situație și a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină echipa atunci când apar schimbări importante în primul „11”.

„Dacă atât am luat, înseamnă că asta a fost diferența astăzi. Obiectivul e să încercăm să facem mai bine la meciurile următoare. Am pierdut două meciuri, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru aceste înfrângeri și să reușim să scoate ceva în următoarele 4 meciuri. Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor, trebuie să reflectăm bine ce am făcut greșit și la meciurile următoare să nu mai repetăm aceste greșeli. Sunt supărat, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea, să continuăm să ne antrenăm și să reușim să facem mai mult la meciurile următoare!”, a declarat Stanciu, la flash-interviu, după meciul cu Bosnia.

„Sunt deciziile lui Mister. Vrem să îi arătăm că merităm să jucăm!”

Stanciu nu a evitat nici discuțiile legate de reacțiile negative primite după cele două partide pierdute în Nations League. Stanciu a transmis că jucătorii sunt conștienți de așteptările existente în jurul echipei naționale și că rezultatele slabe îi afectează atât pe fotbaliști, cât și pe suporteri.

La finalul intervenției, Stanciu a ținut să transmită un mesaj direct fanilor români. Căpitanul și-a cerut scuze pentru rezultatul înregistrat și pentru dezamăgirea provocată celor care au venit să susțină naționala pe Arena Națională.

„Am făcut la fel și acțiunea precedentă, cu Georgia și Țara Galilor, sunt deciziile lui Mister și toți jucătorii care vin trebuie să fie pregătiți să joace când se apelează la ei. Toți ne antrenăm la fel până în ultima zi, încercăm să fim competitivi și să îi arătăm dânsului că merităm să jucăm. Noi nu știm dinainte cine va juca. În teren, când intrăm, suntem doar noi. Trebuie să interpretăm fiecare fază. Suntem dezamăgiți pentru rezultatele pe care le-am făcut. Îmi cer scuze suporterilor români. Nu e treaba mea să răspund criticilor. Sunt părerile dânșilor, le luăm ca atare, nu putem să controlăm noi tot ce se întâmplă. A fost greu să jucăm fără spectatori, dar asta nu e o scuză, nu e un alibi!”, a mai admis Stanciu.

Ce se întâmplă cu România, în funcție de locul ocupat în grupă

România trebuie să încheie grupa pe unul dintre primele două locuri pentru a fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. Dacă va termina pe locul 3 sau 4, naționala va ajunge în urna a treia. Câștigătoarea grupei va promova în Liga A din Nations League, în timp ce echipa care termină ultima va retrograda în Liga C.

România a rămas fără punct după primele două etape, după ce a pierdut și meciul cu Suedia, scor 1-2. Naționala mai are două partide de disputat la începutul lunii octombrie: în deplasare cu Polonia, vineri, de la ora 21:45, și apoi acasă, contra Suediei, pe 5 octombrie.

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