 O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini | adevarul.ro
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O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini

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Turista româncă dată dispărută pe 12 septembrie, în Grecia, a fost găsită moartă duminică, 27 septembrie, într-un câmp cu măslini din localitatea Ano Gerakario, pe insula Zakynthos.

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Foto: Facebook

Silvia Lungu, în vârstă de 64 de ani, era cazată la un hotel din zona Alykanas, iar situația a ajuns atât în atenția Ambasadei României, cât și a poliției locale.

Dispariția Silviei Lungu a fost anunțată și pe Facebook, pe pagina Grup Zakynthos România.

Chiar și presa din Grecia a vorbit despre acest caz, iar, la acea vreme, autoritățile elene s-au mobilizat imediat pentru a încerca să dea de urma Silviei Lungu.

Dispariția a fost raportată chiar de către reprezentanții hotelului în care era cazată, aceasta fiind văzută pentru ultima oară la recepție.

Potrivit informațiilor de la acea vreme, turista a plecat la plimbare pe malul mării, iar de atunci nu a mai fost văzută.

Duminică, potrivit ΕΡΤnews, Silvia Lungu a fost găsită decedată într-un teren cu măslini. Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit de un localnic care s-a deplasat în zonă pentru a efectua lucrări agricole, moment în care a alertat autoritățile.

Potrivit primelor informații furnizate de poliție, ipoteza unei crime a fost exclusă.

Zona în care a fost găsit trupul, aflat în stare de descompunere, se află la aproximativ trei kilometri de locul în care femeia a fost văzută ultima dată de o cameră de supraveghere din centrul localității Alykanas.

De la momentul în care dispariția femeii a fost sesizată la secția de poliție din Alykes, au fost desfășurate ample căutări în zona Alykanas.

La operațiune au participat serviciile de Protecție Civilă ale unității regionale Zakynthos, cu ajutorul dronelor, precum și polițiști și pompieri. De asemenea, echipe ale EMAK (unitatea specială de intervenție a pompierilor din Grecia) au participat la căutări cu un câine special antrenat, bărci gonflabile și scafandri, în condițiile în care în zonă există un râu.

Trupul femeii va fi transportat la Patras, unde va fi efectuată necropsia medico-legală pentru a se stabili cauza exactă a decesului.

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