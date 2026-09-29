 Conferință dedicată inteligenței artificiale și securității cibernetice, la București. Specialiștii au discutat despre noile amenințări | adevarul.ro
search
Marți, 29 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Conferință dedicată inteligenței artificiale și securității cibernetice, la București. Specialiștii au discutat despre noile amenințări

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

AI Human Leadership, organizație non-profit cu prezență în California și București, a organizat joi, 24 septembrie, o întâlnire dedicată modului în care inteligența artificială schimbă securitatea cibernetică și responsabilitatea organizațiilor.

image
Foto: Facebook/AI Human Leadership

„Evenimentul a adus la aceeași masă lideri și specialiști din mediul privat, instituții publice și mediul academic, într-un format restrâns, construit în jurul dialogului și al schimbului direct de experiență.

Discuțiile s-au desfășurat sub Chatham House Rule, pentru a permite participanților să abordeze deschis provocările pe care le întâlnesc în propriile organizații”, transmit organizatorii.

Organizatorii spun că inteligența artificială are un rol dublu în securitatea cibernetică: poate ajuta organizațiile să prevină și să detecteze atacurile, dar le oferă și atacatorilor instrumente pentru a dezvolta amenințări mai sofisticate.

Printre riscurile discutate se numără phishingul personalizat cu ajutorul AI, deepfake-urile audio și video, malware-ul generat automat și agenții AI, care pot deveni noi puncte vulnerabile pentru organizații.

„Discuțiile au fost organizate în jurul a două teme principale. Prima masă rotundă, dedicată rezilienței cibernetice în era inteligenței artificiale, a abordat folosirea AI pentru detectarea și gestionarea incidentelor, noile cerințe europene în materie de securitate și tehnologie, precum și rolul conducerii în luarea deciziilor privind AI și securitatea cibernetică.

Una dintre întrebările centrale a vizat responsabilitatea la nivel de leadership atunci când tehnologia și sistemele algoritmice devin parte a proceselor de decizie.”

Organizatorii mai transmit că discuțiile s-au concentrat pe adaptarea educației la dezvoltarea inteligenței artificiale, prin actualizarea programelor universitare, folosirea AI generative și dezvoltarea gândirii critice.

Un alt subiect important a fost colaborarea dintre universități, companii și instituții pentru formarea specialiștilor, precum și crearea unor oportunități care să îi încurajeze pe tinerii cu competențe în AI și securitate cibernetică să rămână în România.

„Ne-am dorit să aducem la aceeași masă oameni cu experiențe și perspective diferite și să avem o conversație deschisă, aplicată și utilă. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației noastre și au contribuit la această discuție.

Avem convingerea că, împreună, putem contribui la conturarea unor direcții concrete pentru modul în care ne pregătim pentru provocările pe care inteligența artificială le aduce în zona securității cibernetice”, a declarat Ioana Ioniță, Președinte AI Human Leadership.

Ideile discutate vor fi reunite într-un document strategic cu 10 recomandări privind AI și securitatea cibernetică.

Summitul urmărește, de asemenea, să apropie mediul privat, instituțiile publice și universitățile, pe fondul impactului tot mai mare al inteligenței artificiale asupra securității, educației și procesului decizional.

AI Human Leadership este o organizație non-profit independentă, cu prezență în Palo Alto și București, care lucrează la intersecția dintre tehnologie, educație și guvernanță. Organizația dezvoltă inițiative prin care oamenii pot înțelege mai bine inteligența artificială, o pot analiza critic și o pot utiliza responsabil, păstrând decizia umană în centrul procesului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
digi24.ro
image
O dronă a fost detectată în apropiere de Isaccea, lângă granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea
stirileprotv.ro
image
Euro ar putea crește la 5,4 lei într-un timp record. Expert: „Nota de plată ajunge la fiecare român”
gandul.ro
image
Suma care sfidează imaginația! Anthropic se pregătește să intre pe bursă
mediafax.ro
image
Gigi Becali, prima reacție după dezastrul lui Gică Hagi la naționala României. A desființat un titular! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
libertatea.ro
image
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
digi24.ro
image
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
gsp.ro
image
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
6 obiceiuri care îți pot agrava constipația
click.ro
image
George Simion, după ce Călin Georgescu i-a mulțumit ”pentru integritate”: ”Nu mi-a plăcut în mod deosebit”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie"
observatornews.ro
image
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
cancan.ro
image
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
De ce cheltuim mai mulți bani atunci când plătim cu cardul. Explicația pentru senzația că „dispar” fără să ne dăm seama
playtech.ro
image
Marius Șumudică, declarații tari despre România lui Hagi: „Mari carențe. Îl va judeca poporul pe Gică!”. Care au fost greșelile capitale ale selecționerului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Care sunt guvernele învestite cu cel mai mare număr de voturi după 1990 și care sunt cele care au trecut „la mustață”. Unde s-ar putea situa Guvernul Mureșan în clasament
ziare.com
image
Decizia luată de Ionuț Radu, după ce a fost cel mai slab în România - Bosnia 2-4
digisport.ro
image
Susținătorii lui Călin Georgescu strâng bani pentru vila din Toscana. Pensionarii vor să doneze din pensii, iar pe TikTok au apărut deja conturi suspecte
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința din București a lui Ianis Hagi. Totul este foarte modern, simplu și elegant. Micuțul Giorgios se simte excelent aici, alături de părinții lui / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul momentului în România. Când vom trece la EURO
mediaflux.ro
image
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
click.ro
image
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
click.ro
image
Denise Rifai revine pe micile ecrane. La ce televiziune va apărea vedeta și ce proiect a pregătit
click.ro
Hortense Mancini, portret de Jakob Ferdinand Voet, profimedia 1011672808 jpg
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
William Cuceritorul, reprezentat pe Tapiseria de la Bayeux, încadrat de frații săi, Odo (stânga) și Robert
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!”
image
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!