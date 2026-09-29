Conferință dedicată inteligenței artificiale și securității cibernetice, la București. Specialiștii au discutat despre noile amenințări

AI Human Leadership, organizație non-profit cu prezență în California și București, a organizat joi, 24 septembrie, o întâlnire dedicată modului în care inteligența artificială schimbă securitatea cibernetică și responsabilitatea organizațiilor.

Foto: Facebook/AI Human Leadership

„Evenimentul a adus la aceeași masă lideri și specialiști din mediul privat, instituții publice și mediul academic, într-un format restrâns, construit în jurul dialogului și al schimbului direct de experiență.

Discuțiile s-au desfășurat sub Chatham House Rule, pentru a permite participanților să abordeze deschis provocările pe care le întâlnesc în propriile organizații”, transmit organizatorii.

Organizatorii spun că inteligența artificială are un rol dublu în securitatea cibernetică: poate ajuta organizațiile să prevină și să detecteze atacurile, dar le oferă și atacatorilor instrumente pentru a dezvolta amenințări mai sofisticate.

Printre riscurile discutate se numără phishingul personalizat cu ajutorul AI, deepfake-urile audio și video, malware-ul generat automat și agenții AI, care pot deveni noi puncte vulnerabile pentru organizații.

„Discuțiile au fost organizate în jurul a două teme principale. Prima masă rotundă, dedicată rezilienței cibernetice în era inteligenței artificiale, a abordat folosirea AI pentru detectarea și gestionarea incidentelor, noile cerințe europene în materie de securitate și tehnologie, precum și rolul conducerii în luarea deciziilor privind AI și securitatea cibernetică.

Una dintre întrebările centrale a vizat responsabilitatea la nivel de leadership atunci când tehnologia și sistemele algoritmice devin parte a proceselor de decizie.”

Organizatorii mai transmit că discuțiile s-au concentrat pe adaptarea educației la dezvoltarea inteligenței artificiale, prin actualizarea programelor universitare, folosirea AI generative și dezvoltarea gândirii critice.

Un alt subiect important a fost colaborarea dintre universități, companii și instituții pentru formarea specialiștilor, precum și crearea unor oportunități care să îi încurajeze pe tinerii cu competențe în AI și securitate cibernetică să rămână în România.

„Ne-am dorit să aducem la aceeași masă oameni cu experiențe și perspective diferite și să avem o conversație deschisă, aplicată și utilă. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației noastre și au contribuit la această discuție.

Avem convingerea că, împreună, putem contribui la conturarea unor direcții concrete pentru modul în care ne pregătim pentru provocările pe care inteligența artificială le aduce în zona securității cibernetice”, a declarat Ioana Ioniță, Președinte AI Human Leadership.

Ideile discutate vor fi reunite într-un document strategic cu 10 recomandări privind AI și securitatea cibernetică.

Summitul urmărește, de asemenea, să apropie mediul privat, instituțiile publice și universitățile, pe fondul impactului tot mai mare al inteligenței artificiale asupra securității, educației și procesului decizional.

AI Human Leadership este o organizație non-profit independentă, cu prezență în Palo Alto și București, care lucrează la intersecția dintre tehnologie, educație și guvernanță. Organizația dezvoltă inițiative prin care oamenii pot înțelege mai bine inteligența artificială, o pot analiza critic și o pot utiliza responsabil, păstrând decizia umană în centrul procesului.