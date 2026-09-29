Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță o nouă structură de patrulare în cartiere, denumită „monitorizare stradală”. Proiectul pilot ar urma să fie implementat în cel mult două luni, pentru descurajarea comportamentelor care afectează siguranța publică.

Anunțul a fost făcut în urma unei întâlniri cu locuitorii Sectorului 4. Băluță a precizat că măsura vizează inclusiv zona Tineretului, după ce o bucureșteancă i-a transmis că se teme pentru siguranța copilului său în drumul spre școală și spre casă.

„Monitorizare stradală”, o structură nouă

Primarul Sectorului 4 a spus că a discutat despre situație cu reprezentanții Poliției Municipiului București, Poliției Sectorului 4 și Poliției Locale.

„Chiar ieri am avut o întâlnire directă cu șeful Poliției Municipiului București, cu domnul Berechet, cu cel de la Sectorul 4 și cu colegul meu de la Poliția Locală”, a declarat Băluță.

Edilul a precizat că autoritățile au decis să introducă patrule în sector, cu o atenție deosebită asupra zonei indicate de locuitori.

„Avem nevoie de patrulare și avem nevoie de a descuraja aceste lumi”, a spus primarul.

Potrivit acestuia, noua structură se va numi „monitorizare stradală” și va avea caracter permanent.

„O să se numească «monitorizare stradală»”, a afirmat Băluță, precizând că aceasta va fi folosită „în primul rând, să descurajăm”.

Primarul a spus că autoritățile sunt în proces de recrutare a oamenilor care vor face parte din această structură.

„Suntem în curs de a angaja oameni de parametrii corecte. Nu e ușor să găsim”, a declarat el, explicând că aceștia trebuie „prin prezența lor să descurajeze”.

Patrulele, parte dintr-un sistem bazat pe dispecerat

Băluță a precizat că Poliția Națională și DIICOT vor acționa în aceeași direcție și a menționat că imaginile transmise de locuitori au contribuit la înțelegerea situației de către procurorii DIICOT.

„Vreau să vă mulțumesc că au fost foarte folositoare filmele pe care dumneavoastră le-ați făcut și le-ați trimis”, a spus primarul.

În ceea ce privește supravegherea video, edilul a afirmat că Sectorul 4 are deja 700 de camere montate și că numărul acestora ar urma să ajungă la 1.000 până la sfârșitul anului.

„Avem un sistem de supraveghere, avem un dispecerat. Avem deja 700 de camere montate la nivelul Sectorului 4. Până la sfârșitul anului o să ajungem la 1.000”, a declarat Băluță.

Primarul a explicat că noua structură va funcționa sub dispecerat, alături de Poliția Națională și Poliția Locală.

„Este un sistem piramidal. Avem Poliția Națională, Poliția locală. Am făcut împreună un sistem care are la bază dispeceratul, iar sub acest dispecerat vine această structură”, a mai spus Daniel Băluță.

Într-o postare pe Facebook, primarul Sectorului 4 a transmis că măsurile sunt luate pentru siguranța familiilor și că activitățile de monitorizare stradală vor fi consolidate împreună cu Poliția Națională și DIICOT.

„Luăm măsuri! Nu stăm impasibili, nu ridicăm din umeri, ci reacționăm alături de instituțiile de forță ale statului român”, a transmis Băluță.

Edilul a mai spus că, în ceea ce privește siguranța familiilor, „merg până în pânzele albe pentru a găsi soluții”.