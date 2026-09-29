Anchetă de amploare la Cluj după o scenă de groază: Femeie plină de sânge pe stradă și un bătrân mutilat în casă

Cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca a fost, luni seara, scena unei intervenții masive a poliției, după un apel la 112 care anunța o femeie rănită pe carosabil. Sesizarea a fost confirmată, iar în locuința victimei a fost găsit și un bărbat mutilat. Incidentul este investigat ca tentativă de omor.

Anchetatorii au ridicat probe Foto: captură video Știri de Cluj

În jurul orei 20:30, polițiștii au găsit o femeie cu leziuni grave deplasându-se pe strada Ștefan Mora, iar pe traseul dintre blocul în care locuiește și locul unde s-a prăbușit, au putut fi observate urme de sânge, potrivit Știri de Cluj.

Surse apropiate anchetei spun că victima se află în stare critică.

Un bărbat rănit, descoperit în apartament

După identificarea femeii, polițiștii au intrat în locuința acesteia, unde au găsit un bărbat - bunicul femeii, potrivit unor surse - cu urme de violență, posibil lovit în zona capului. Ambii au fost preluați de echipaje medicale și transportați la spital.

Ipoteze neoficiale: ar fi fost folosit un topor

Potrivit unor informații neconfirmate oficial, în atac ar fi putut fi folosit un topor.

Zona a fost împânzită de echipaje de poliție și criminaliști, care au fotografiat locul și au ridicat probe.

Ancheta continuă

Deocamdată nu se cunosc împrejurările exacte ale incidentului. Cercetările sunt coordonate de procurori, care încearcă să stabilească modul în care cele două persoane au fost rănite.

Amintim că, luna trecută, o ceartă pornită de la o porție de varză cu cârnați și amplificată de consumul de alcool s-a încheiat violent într-o gospodărie din județul Iași. O femeie și-a lovit cumnatul în cap cu un topor, după ce bărbatul i-ar fi reproșat că mâncarea pregătită nu era bună. Deși victima a scăpat cu răni care au necesitat puțin peste o săptămână de îngrijiri medicale, instanța a considerat că femeia a luat în calcul posibilitatea de a-l ucide și a condamnat-o pentru tentativă la omor.