Atacurile masive cu drone ale Rusiei au un scop: capitularea Ucrainei până în primăvara lui 2027, apreciază ISW

Până când noua sa teorie a victoriei se va confirma sau va eșua, este puțin probabil ca Putin să-și atenueze cerințele sau să accepte negocieri serioase pentru încetarea focului, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia a sporit numărul atacurilor asupra orașelor ucrainene/FOTO:Profimedia

Rusia încearcă, cel mai probabil, să forțeze Ucraina să capituleze până în primăvara lui 2027, printr-o campanie de amploare de lovituri cu rază lungă de acțiune, susține Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în raportul din 27 septembrie. Noua teorie a victoriei a președintelui rus Vladimir Putin se bazează în mare măsură pe utilizarea în masă a dronelor cu propulsie cu reacție și a rachetelor balistice împotriva Ucrainei, apreciază institutul.

Rusia trece tot mai des la drone cu reacție, mai rapide, pe care apărarea ucraineană le oprește cu greu și care o obligă să consume rachete, la rândul lor puține. Folosirea acestor drone s-a înmulțit de opt ori între iunie și august, iar de la primele utilizări Moscova a lansat în jur de 7.700, a declarat pe 23 septembrie Iuri Ignat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Potrivit ISW, Putin nu se așteaptă însă, probabil, ca această campanie să dureze la nesfârșit și ar putea amâna o nouă mobilizare până vede dacă loviturile dau roade.

Teoria modificată a victoriei

Teoria modificată a lui Putin depinde în mare măsură de capacitatea Rusiei de a lansa în masă drone Geran ieftine, cu reacție, care să treacă de apărarea ucraineană suficient de des, notează institutul.

Chiar și un blogger militar apropiat Kremlinului a susținut pe 27 septembrie că strategia rusă, bazată în mare parte pe loviturile la distanță, este costisitoare și nu poate continua la nesfârșit, nu în ultimul rând pentru că și Ucraina lovește Rusia tot mai puternic, arată analiza.

Totodată, Putin a afirmat pe 25 septembrie că Ucraina „trebuie să simtă” loviturile „de represalii” ale Rusiei. Potrivit ISW, declarația sugerează că el intenționează să intensifice campania de lovituri în această iarnă, așa cum a făcut și în iernile anterioare.

Dacă mizează pe faptul că Ucraina se va prăbuși și va capitula în această iarnă, Putin ar putea ignora costurile pe care campania le va avea pentru Rusia în timp, subliniază institutul. Strategia se bazează și pe lipsa de interceptoare Patriot ale Ucrainei împotriva rachetelor balistice, precum și pe cedarea rețelei electrice și a altor sisteme vitale după luni de bombardamente.

Până când această abordare nu se va epuiza, Putin este puțin probabil să renunțe la cerințele sale sau să accepte discuții reale privind încetarea focului, apreciază ISW.

Interceptoarele ucrainene ar putea da peste cap planul Rusiei

Un blogger militar apropiat Kremlinului a susținut pe 27 septembrie că forțele ruse au lansat, în noaptea de 26 spre 27 septembrie, în special drone Geran-5 cu propulsie cu reacție asupra Odesei, Mikolaivului și Kievului. Potrivit acestuia, arsenalul divers de armament de lovire al Rusiei și lipsa mijloacelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei le permit forțelor ruse să mențină ritmul actual al loviturilor și să extindă lista țintelor, notează ISW în analiza sa.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 26 septembrie că rata de interceptare a dronelor Shahed cu reacție este în prezent de 55%. Dintre cele peste 2.730 de drone de acest tip lansate de Rusia în septembrie până la acea dată, forțele ucrainene au doborât sau neutralizat peste 1.500, a precizat el.

Ucraina testează în condiții de luptă prototipuri de drone interceptoare, a declarat pe 27 septembrie pentru Novyny.LIVE Kirilo Budanov, șeful Cancelariei Președintelui Ucrainei. Utilizarea în masă a interceptoarelor capabile să doboare dronele Geran cu reacție ar putea începe în câteva luni, a adăugat el. Mai multe companii ucrainene au testat deja cu succes, în teren, drone interceptoare capabile să distrugă dronele rusești cu reacție, arată institutul.

Rămâne însă neclar dacă Ucraina va reuși să-și extindă suficient de repede programul de interceptoare și să obțină rezultate care să contracareze intensificarea campaniei rusești din timpul iernii, notează ISW.

De ce ar putea Putin să amâne o nouă mobilizare

Extinderea arsenalului de armament de lovire este mai ieftină decât o a doua mobilizare, din punct de vedere economic, militar și social, a susținut un blogger militar apropiat Kremlinului, citat de institut.

Putin ar putea amâna o mobilizare forțată de amploare până vede dacă loviturile dau rezultate, apreciază ISW, deși oficialii săi au pregătit deja terenul pentru o astfel de măsură, în ciuda dezmințirilor Kremlinului. Totuși, nevoia de a înlocui pierderile uriașe de pe front l-ar putea determina să ordone mobilizarea încă din această toamnă, notează ISW, așa cum au relatat în repetate rânduri surse ucrainene și de altă natură că ar pregăti.