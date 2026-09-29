 Un bărbat condamnat la moarte a fost eliberat după 41 de ani: probele care i-au dovedit nevinovăția | adevarul.ro
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Video Un bărbat condamnat la moarte a fost eliberat după 41 de ani: probele care i-au dovedit nevinovăția

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Un judecător din Utah (SUA) a dispus eliberarea pe cauțiune a lui Douglas Stewart Carter, în vârstă de 71 de ani, după ce acesta a petrecut 41 de ani pe culoarul morții pentru o crimă. Decizia vine în urma unor teste ADN recent analizate, care nu îl plasează pe Carter la locul faptei.

Carter fusese condamnat la moarte în 1985 pentru uciderea Evei Olesen, mătușa șefului poliției din Provo la acea vreme, potrivit CNN.

Condamnarea s‑a bazat pe o confesiune pe care Carter susține că a fost obținută prin constrângere și pe declarațiile a doi martori care afirmau că acesta ar fi lăudat crima. Nicio probă fizică nu îl lega însă de scena crimei.

Probe ADN care schimbă cursul dosarului

Procurorii au anunțat că analiza ADN primită pe 22 septembrie exclude posibilitatea ca sângele de pe o clanță și materialul genetic de pe mânerul cuțitului folosit în atac să îi aparțină lui Carter. În urma acestor rezultate, autoritățile au renunțat să mai ceară pedeapsa cu moartea la noul proces programat pentru 2027.

Decenii de controverse și acuzații de abuz

Cazul a fost marcat de acuzații de comportament abuziv, ilegal sau neetic al autorităților.

În 2011, cei doi martori ai acuzării au fost găsiți în Mexic și au declarat că polițiștii le‑ar fi oferit bani și bunuri pentru a depune mărturie falsă, dar și că i-ar fi amenințat cu deportarea. Anul trecut, Curtea Supremă din Utah a dispus rejudecarea cazului, invocând „multiple acte intenționate de abatere” din partea anchetatorilor și a unui procuror.

Avocații apărării susțin că martori oculari ar fi văzut un bărbat alb fugind de la locul crimei și că anchetatorii ar fi ignorat indicii care îl vizau pe soțul victimei, Orla Olesen, decedat în 2009.

Testele ADN nu-l plasează pe Caerer la locul crimei
Testele ADN nu-l plasează pe Caerer la locul crimei Foto: captură YouTube Fox News

Familia victimei: „Nu înseamnă că nu a fost acolo”

La audierea privind eliberarea pe cauțiune, familia Olesen s-a arătat descumpănită.

„Speram la o potrivire clară. Faptul că ADN‑ul nu corespunde nu înseamnă că nu a fost acolo. Vrem doar dreptate pentru Eva”, a spus Theresa Olesen, nora victimei.

Viața după 41 de ani pe culoarul morții

Neal Hamilton, avocatul lui Carter, a declarat că bărbatul va locui temporar într‑un apartament în apropierea fiului său, adoptat la scurt timp după naștere și care a aflat abia la maturitate despre condamnarea tatălui. Carter va avea nevoie de terapie pentru a gestiona trauma acumulată în cele peste patru decenii de detenție.

„Nu e atât de simplu să spui ‘îl eliberăm’. Vorbim despre 41 de ani de traumă indusă de stat”, a subliniat Hamilton. 

Amintim că, anul trecut, Peter Sullivan, bărbat din UK în vârstă de 68 de ani, care a petrecut 38 de ani -în închisoare din cauza unei erori judiciare, a declarat că a fost bătut și „hărțuit” de polițiști pentru a mărturisi în mod fals o crimă.  

Un bărbat din Germania care a petrecut peste 13 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis‑o, va primi 1,31 milioane de euro despăgubiri din partea landului Bavaria.

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