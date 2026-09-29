Accident tragic într-o comună din Italia: un român care pleca de la o nuntă a fost lovit mortal de un șofer de 24 de ani

Un român stabilit în Italia a murit duminică, 27 septembrie, într-un accident rutier produs în comuna Tezze sul Brenta, provincia Vicenza. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, se întorcea de la o nuntă când a fost lovit de o mașină pe drumul național 47.

Foto: X @Italexpress

Potrivit Corriere della Sera, Florin Sorin Zaharia locuia în Villa del Conte, provincia Padova. Tragedia s-a produs puțin după ora 1:30, duminică, 27 septembrie, în apropierea hotelului Villa Pigalle, din comuna Tezze sul Brenta.

Românul se deplasa pe jos, pe marginea drumului, când a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, care circula în aceeași direcție.

Șoferul a oprit și a sunat la serviciile de urgență.

Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au ajuns echipajele medicale de la Suem, aflate în serviciul de noapte. Cadrele medicale au încercat timp îndelungat să-l resusciteze pe bărbat, însă rănile suferite în urma impactului s-au dovedit prea grave.

Tragedia a șocat locuitorii din zonă, unii dintre ei fiind treziți brusc de sirenele ambulanțelor, iar acum autoritățile urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.

Prin urmare, cauzele și responsabilitățile în cazul accidentului urmează să fie stabilite, iar forțele de ordine continuă verificările.

„S-a evitat în ultimul moment o dublă tragedie – explică primarul din Tezze, Luigi Pellanda – pentru că prietenii tânărului lovit s-au năpustit asupra șoferului, iar doar intervenția carabinierilor a împiedicat producerea unei tragedii și mai mari. Aș vrea să felicit forțele de ordine, pentru că au prevenit ce era mai rău.”