 Încă o dronă doborâtă pe teritoriul României sâmbătă dimineață. Anunțul ministrului Apărării | adevarul.ro
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Încă o dronă doborâtă pe teritoriul României sâmbătă dimineață. Anunțul ministrului Apărării

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O dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă dimineață de militarii români, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Radu Miruță FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Radu Miruță FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

UPDATE 09.15 Precizările MApN

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina”, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Evenimentul tactic de sâmbătă dimineață marchează o intensificare a pătrunderilor neautorizate la granița estică a României, notează Defense România

„Intervenția din Delta Dunării are loc imediat după misiunea complexă de vineri, 24 iulie, când o dronă de atac a survolat teritoriul național pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri.În incidentul precedent, după ce o aeronavă Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Italiene a ratat interceptarea în județul Brăila, un F-16 românesc a doborât aparatul de zbor fără pilot în zona localității Padina, județul Buzău”, scrie pe pagina de Facebook  a Defense România.

Știrea inițială

„Înca o dronă intrată ilegal in spațiul aerian romanesc a fost doborâtă de militarii romani în această dimineața la ora 8:34, la 9,6 km V de localitatea Sfantul Gheorghe. Drona a fost lovita dintr-un avion de vânătoare F16”, a anunțat Radu Miruță sâmbătă.

Ministrul Apărării nu a oferit, în mesajul său, informații suplimentare privind proveniența dronei, tipul acesteia sau circumstanțele în care a pătruns în spațiul aerian românesc.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a scris și președintele Nicușor Dan pe Facebook..

Potrivit ISU Tulcea, un mesaj RO-Alert a fost emis la ora 8.26.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereții exteriori. Durata estimată: 90 minute”, preciza mesajul transmis populației.

Amintim că militarii români au înregistrat o premieră operațională vineri, doborând prima dronă militară care a pătruns adânc în spațiul aerian al țării.

Aparatul de zbor, suspectat a fi de tip Shahed, de origine rusească, a fost interceptat și distrus de un avion F-16 în județul Buzău, după ce a traversat patru județe și a declanșat mai multe alerte RO-Alert.

În timp ce echipele de căutare au găsit primele fragmente pe un câmp nelocuit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat Armata Română pentru reacția rapidă.

Parchetul General a confirmat vineri seară că drona doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român în apropierea localității Padina, județul Buzău, era, într-adevăr, un aparat de tip Shahed, adică de origine rusească.

În acest caz, procurorii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

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