Cele mai bune televizoare 2026: De la LED la OLED, de la 60 cm la 3 metri și de la telecomanda solară la control prin gesturi

Poți cheltui 6.500 de lei pe un televizor extraordinar și totuși să faci o alegere mai proastă decât cineva care a cheltuit 2.000 de lei.

Pare paradoxal, dar în 2026 alegerea unui televizor nu mai înseamnă pur și simplu „mai mare”, „mai nou” sau „mai scump”. OLED, QLED, QNED, Mini LED, QD-Mini LED, 4K, 100 Hz, 144 Hz, curbat — într-un singur magazin online poți găsi atât de multe tehnologii și denumiri, încât uneori pare mai ușor să compari două telefoane decât două televizoare.

Acum 15 ani, lucrurile erau mult mai simple. Te uitai la diagonală, verificai rezoluția, comparai câteva branduri și, dacă bugetul permitea, alegeai un model mai mare. Iar aici apare adevărata problemă: cel mai avansat televizor nu mai este neapărat cel mai bun televizor pentru tine.

Un OLED spectaculos poate fi alegerea ideală pentru filme văzute seara, într-o cameră întunecată. Un Mini LED poate avea mai mult sens într-o sufragerie luminoasă. Un televizor de 163 cm poate transforma vizionarea într-o experiență aproape cinematografică, dar poate fi pur și simplu prea mare pentru o cameră mică. Iar uneori, cea mai inteligentă alegere este un model mult mai accesibil, care îți oferă experiența de care ai nevoie pentru mult mai puțini bani.

De aceea, nu ne-am întrebat care televizor are cele mai multe tehnologii. Ne-am pus o întrebare mult mai utilă: Dintre televizoarele disponibile pe eMAG, cumpărate și evaluate deja de oameni reali, care sunt modelele pe care noi le-am lua acasă?

Am pornit de la o ofertă de peste 2000 de televizoare și am filtrat-o folosind feedback-ul deja acumulat de cumpărători, dar și criterii precum tehnologia, prețul, diagonala și poziționarea modelului. Scopul nu a fost să găsim un campion abstract al fișei tehnice, ci televizoare care au sens în lumea reală și pentru care există deja feedback consistent din partea cumpărătorilor.

Pentru că televizorul perfect nu este neapărat cel mai scump, cel mai mare sau cel cu cea mai lungă listă de acronime. Este televizorul care îți oferă cea mai bună experiență pentru camera ta, modul în care îl folosești și banii pe care ești dispus să-i cheltuiești.

Iar din selecția noastră validată pe eMAG, acestea sunt modelele care ies cel mai mult în evidență în 2026 — de la un OLED premium de 163 cm (65") și 6.500 de lei până la modele de 139 cm, 126 cm sau chiar televizoare compacte de 100 cm, disponibile la sub 1.000 de lei.

Editor's Choice 2026: două televizoare, două răspunsuri la aceeași întrebare

Pentru prima dată în ghidurile noastre, Editor's Choice 2026 nu revine unui singur produs. Am ales două televizoare care se disting în moduri diferite, dar care ajung la aceeași concluzie editorială: sunt printre cele mai convingătoare alegeri din întreaga selecție.

EDITOR'S CHOICE 2026 BEST TVs Televizor SAMSUNG OLED 65S90F + Televizor TCL QD-MiniLED 55C6K Samsung OLED 65S90F: OLED 4K cu procesor NQ4 AI Gen3, OLED HDR+ și pixeli auto-iluminați, cu rată de refresh de până la 144 Hz și tehnologii avansate pentru gaming. TCL QD-Mini LED 55C6K: QD-Mini LED 4K cu iluminare Mini LED, Quantum Dot, 144 Hz, VRR și HDMI 2.1, într-o configurație orientată puternic spre performanță și versatilitate. Vezi prețul și alte detalii

Pentru prima dată în ghidurile noastre, Editor's Choice nu mai înseamnă un singur câștigător. Și am făcut acest lucru intenționat.

SAMSUNG OLED 65S90F este alegerea redacției pentru experiența premium cea mai completă din selecția noastră. OLED-ul îi permite să controleze lumina la nivelul fiecărui pixel, ceea ce explică negrul profund și contrastul spectaculos, iar procesarea și funcțiile de gaming îi dau suficientă versatilitate pentru a nu fi un televizor excelent într-un singur scenariu, ci unul pe care îl poți folosi la fel de bine pentru filme, sport, streaming sau jocuri. Dacă bugetul nu este criteriul principal, este modelul în care vedem cel mai convingător echilibrul dintre calitatea imaginii, tehnologie, versatilitate și experiența premium. Iar faptul că, în 2026, Tom's Guide îl recomandă drept alegere OLED pentru gaming arată că argumentele sale depășesc granițele acestui ghid.

TCL QD-Mini LED 55C6K spune însă o poveste complet diferită. Este surpriza ghidului și modelul care ne-a determinat să nu reducem ideea de „Editor's Choice” la prețul sau prestigiul unui televizor. C6K aduce o combinație de tehnologii pe care, până nu demult, ne-am fi așteptat să o găsim într-o categorie mult mai scumpă. Mini LED înseamnă un control mai precis al luminii din spatele ecranului, Quantum Dot contribuie la culori bogate, iar 144 Hz, VRR și HDMI 2.1 îl fac relevant inclusiv pentru gaming. Într-un ghid de shopping, această combinație are o valoare aparte: nu doar ceea ce face televizorul contează, ci cât de multă tehnologie primești pentru banii investiți. În recomandările internaționale din 2026, TechRadar îl poziționează drept o alegere de gaming 4K/120 Hz accesibilă în Marea Britanie, apreciindu-i combinația dintre dotări, performanță și preț. Și aici apare motivul pentru care C6K merită să stea în oglindă cu S90F.

Dacă Samsung reprezintă până unde poate ajunge experiența premium, TCL reprezintă cât de aproape poți ajunge de acea zonă fără să plătești prețul unui OLED premium. Nu sunt rivali în sensul strict al cuvântului și nici nu încercăm să îi prezentăm astfel. Sunt două răspunsuri diferite la aceeași întrebare: ce televizor merită cu adevărat să alegi?

Editor's Choice nu înseamnă neapărat „cel mai scump”, „cel mai bun raport calitate/preț” sau chiar „televizorul pe care ar trebui să-l cumpere toată lumea”. Înseamnă modelul pe care redacția îl consideră suficient de solid, complet și relevant pentru a-l recomanda fără rezerve majore, atunci când îl judecă în raport cu ceea ce încearcă să ofere. S90F câștigă prin experiență. C6K câștigă prin valoarea tehnologiei oferite. Primul arată cât de sus poate urca o experiență OLED bine echipată; al doilea arată cât de mult s-a apropiat zona LCD performantă de această ligă. Două tehnologii, două filozofii și două motive diferite pentru aceeași distincție.

Mai multe detalii despre cele două modele Editor's Choice 2026, precum și despre toate celelalte recomandări, se găsesc în rubrica Top 5 + Bonus televizoare 2026, unde fiecare alegere este analizată în funcție de tehnologie, avantaje, utilizare și locul pe care îl ocupă în selecția noastră.

Cum am ales cele mai bune televizoare 2026 din oferta eMAG

Un top televizoare poate fi făcut în câteva minute. Dar un Top 5 în care să avem încredere este cu totul altă poveste.

Pentru acest ghid de shopping online am pornit de la cele peste 2.000 de televizoare disponibile pe eMAG și am încercat să răspundem unei întrebări simple: care dintre ele au suficiente dovezi încât să merite cu adevărat să intre în discuția pentru o recomandare?

Primul nostru filtru a fost feedbackul cumpărătorilor. Aproximativ 500 de modele aveau deja peste 50 de recenzii, pentru că nu ne-am dorit să recomandăm produse care arată bine doar pe hârtie sau care au primit câteva evaluări excelente. Aici selecția a devenit însă mult mai interesantă. Am constatat că o parte importantă dintre modelele analizate aveau un rating sub 4,5. Altele nu mai reprezentau, în momentul realizării ghidului, opțiuni reale pentru cumpărător: unele erau epuizate, sau aveau un stoc foarte limitat — cel mult 3 produse disponibile. Tocmai în această categorie am întâlnit numeroase televizoare cu tehnologii avansate, inclusiv modele OLED. Cu alte cuvinte, un televizor poate fi foarte bine evaluat de cumpărătorii care l-au achiziționat, dar dacă produsul este aproape epuizat sau nu mai este disponibil în mod normal, utilitatea lui într-un ghid de shopping actual scade considerabil.

Am observat apoi un alt lucru important: multe dintre seriile de televizoare sunt disponibile în numeroase diagonale, iar același model poate apărea în variante diferite, cu prețuri diferite. De aceea, nu am vrut să umplem clasamentul cu variante aproape identice ale aceluiași televizor. Ne-am dorit, în schimb, diversitate reală: dimensiuni diferite, niveluri de preț diferite și, mai ales, tehnologii diferite.

Pentru etapa finală am separat două lucruri care, în opinia noastră, nu trebuie confundate.

Filtrul de validare — cât de bine este susținută alegerea de feedbackul cumpărătorilor: de la rating, la număr de recenzii, disponibilitate și situația stocului. Evaluarea editorială — cât de bun este televizorul în raport cu ceea ce oferă și cu prețul la care poate fi cumpărat: de la tehnologia panoului, la calitatea imaginii, HDR, rată de refresh, performanță în gaming, procesarea imaginii, dotări și conectivitate, preț, an și generația modelului.

Primul filtru ne spune dacă un produs este suficient de bine validat de cumpărători pentru a intra în discuție. Al doilea ne spune dacă merită să-l recomandăm și pentru ce tip de cumpărător.

Am evitat astfel o listă dominată de cele mai populare modele, pentru că cel mai validat nu este neapărat și cel mai bun televizor. Tocmai de aceea, un rating foarte bun nu este suficient pentru ca un model să ajungă automat în Top 5. La fel, un televizor cu o tehnologie mai avansată nu primește automat un loc mai bun doar pentru că are o fișă tehnică mai impresionantă. Ceea ce ne-a interesat, în final, a fost combinația dintre validarea reală, performanța televizorului, preț și utilitatea lui pentru cumpărător.

După toate aceste filtre, am vrut ca selecția finală să acopere cât mai multe dintre situațiile reale în care se află un cumpărător: buget diferit, diagonală diferită, tehnologii diferite și priorități diferite. Așa am ajuns la 5 recomandări principale și un bonus pentru completare, fiecare cu un rol clar în ghid — de la cel mai bun televizor din selecție și cel mai bun raport calitate/preț până la o alegere accesibilă de brand, un QLED interesant și o variantă ultra-budget. Rezultatul nu este, așadar, un clasament bazat exclusiv pe popularitate. Este o selecție în care feedbackul cumpărătorilor ne spune de unde merită să pornim, iar analiza produsului ne spune ce merită recomandat.

OLED, QD-Mini LED, QNED, QLED sau LED? Am pus față în față tehnologii, prețuri, funcții și experiențe diferite pentru a afla nu care este televizorul „perfect”, ci care este alegerea potrivită pentru fiecare tip de cumpărător.

Top 5 televizoare 2026 + bonus: 6 răspunsuri pentru 6 feluri de a alege

De aici începe partea în care recomandările noastre trec de la criterii la alegeri concrete. Am construit Top 5 nu ca pe un clasament în care un singur televizor trebuie să fie „cel mai bun” pentru toată lumea, ci ca pe o selecție în care fiecare model câștigă o categorie distinctă: OLED, QD-Mini LED, QNED, QLED și LED. Astfel, poți vedea mai ușor nu doar ce recomandăm, ci și de ce un anumit televizor merită ales în funcție de tehnologie, buget și modul în care îl vei folosi.

Fiecare recomandare începe cu o scurtă explicație a categoriei, continuă cu o casetă de produs, însoțită de link afiliat către pagina oficială a produsului și ajunge apoi la partea care contează cel mai mult: de ce am ales acel model. Acolo explicăm avantajele sale, pentru cine este potrivit și în ce situații are cel mai mult sens. Linkul către eMAG îți permite să verifici în timp real prețul, disponibilitatea și eventualele campanii sau reduceri active — inclusiv ofertele sezoniere precum Crazy Days — astfel încât recomandarea editorială să poată fi transformată într-o decizie de cumpărare online informată.

Selecția este completată de un bonus ultra-budget, destinat unei nevoi foarte diferite: televizorul simplu, funcțional și cât mai accesibil.

Cinci tehnologii. Cinci categorii. Cinci moduri de a privi alegerea unui televizor. Hai să vedem care dintre ele se potrivește cel mai bine cu ceea ce cauți.

1. Cel mai bun televizor OLED: vârful selecției - experiența premium

Cel mai bun televizor din selecție trebuie să răspundă unei întrebări simple: ce model alegem dacă punem performanța pe primul loc și nu căutăm în primul rând cel mai bun raport calitate/preț? Această categorie reprezintă vârful clasamentului nostru și stabilește reperul de performanță la care raportăm toate celelalte recomandări. Nu înseamnă neapărat televizorul potrivit pentru majoritatea cumpărătorilor, ci modelul care oferă cea mai convingătoare experiență generală dintre televizoarele pe care le-am selectat.

BEST OLED Televizor SAMSUNG OLED 65S90F, 163 cm — ⭐ 4.85/5 (94 de recenzii) | SuperPreț | Disponibil în mai multe diagonale Panoul OLED oferă contrast foarte puternic, negru profund și culori intense, în timp ce procesorul NQ4 AI Gen3 contribuie la procesarea și upscaling-ul imaginii 4k. Pentru gaming, S90F oferă Motion Xcelerator 144Hz, VRR, ALLM și FreeSync Premium Pro. / Smart, 4K Ultra HD, Clasa F Vezi prețul și alte detalii

S90F este modelul care definește plafonul de performanță al selecției noastre. Nu l-am pus pe primul loc pentru că este cel mai scump și nici pentru că are cea mai lungă listă de funcții, ci pentru că este singurul model care răspunde fără compromisuri întrebării: „Care este cel mai bun televizor dintre cele pe care le-am selectat?”. Este, practic, modelul-etalon al ghidului.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este combinația dintre calitatea imaginii și versatilitate. OLED-ul excelează la contrast și scene întunecate, în timp ce procesarea imaginii, HDR-ul și tehnologiile de mișcare îl ajută să ofere o experiență foarte bună atât la filme și seriale, cât și la sport sau jocuri. Pentru cei care se joacă, pachetul de funcții și suportul pentru rate de refresh ridicate reprezintă un avantaj important. Dincolo de calitatea imaginii, S90F are câteva detalii care îl fac să se simtă mai degrabă ca un dispozitiv premium decât ca un simplu televizor. Este extrem de subțire (ultra-slim), poate fi controlat de pe telefon și, pentru utilizatorii din ecosistemul Samsung, chiar și prin gesturi cu un Galaxy Watch, în timp ce telecomanda SolarCell se poate reîncărca folosind lumina și nu are nevoie de baterii clasice.

Pentru cine este potrivit: Este alegerea pentru cumpărătorul care nu caută doar „un televizor bun”, ci vrea să intre în zona premium și este dispus să plătească pentru o experiență de vizionare superioară. Are cel mai mult sens pentru cei care pun accent pe filme, conținut HDR, sport și gaming și care au un spațiu în care un televizor de această clasă își poate demonstra avantajele.

De ce contează în acest ghid: S90F ne permite să stabilim un punct de referință pentru întregul clasament. Celelalte recomandări nu trebuie să fie mai bune decât el la toate capitolele — unele vor fi mai interesante pentru un anumit buget, altele vor oferi un raport calitate/preț mai bun, iar altele vor răspunde unor nevoi specifice. Prezența lui aici face posibilă tocmai această comparație: cât de mult câștigă sau pierde cumpărătorul atunci când coboară în preț sau schimbă tehnologia.

Verdict: Câștigătorul absolut al selecției, SAMSUNG OLED 65S90F este alegerea noastră atunci când criteriul principal nu este economia, ci dorința de a obține una dintre cele mai bune experiențe de vizionare disponibile în oferta analizată. Nu este televizorul pe care trebuie să-l cumpere toată lumea — și nici nu încercăm să spunem asta. Este însă televizorul care, în cadrul acestui ghid, ridică cel mai sus ștacheta. Iar dacă vrei aceeași experiență OLED la un nivel mai accesibil, varianta de 105 cm (42 inch) este alegerea firească pentru un spațiu mai mic sau pentru cine nu are nevoie de o diagonală mare, însă pentru un efect „wow”, variante precum cea de 209 cm (83 de inch) duc experiența cinematografică mult mai departe.

2. Cel mai bun televizor QD-MiniLED: raport calitate/preț excelent – valoare spectaculoasă

Într-un ghid care pornește de la televizoare foarte diferite ca tehnologie și poziționare, această categorie are un rol esențial: să arate cât de multă experiență de vizionare poate obține un cumpărător fără să urce în zona premium. Nu căutăm aici cel mai ieftin televizor și nici cel mai spectaculos din punct de vedere tehnic, ci modelul care reușește să aducă cele mai multe dintre tehnologiile importante într-un punct de preț accesibil și să ofere, în același timp, suficientă versatilitate pentru a fi o alegere bună pentru o gamă largă de utilizatori. În clasamentul nostru, aceasta este categoria în care valoarea reală pentru bani contează cel mai mult.

BEST QD-MINILED Televizor TCL QD-MiniLED 55C6K, 139 cm — ⭐4,69/5 (304 recenzii) | Top Favorite | Disponibil în mai multe diagonale Panoul QD-Mini LED 4K combină iluminarea Mini LED cu tehnologia Quantum Dot, oferind contrast ridicat, culori bogate și suport extins pentru HDR, inclusiv Dolby Vision IQ. Rata de refresh de 144 Hz, VRR, ALLM și HDMI 2.1 îl fac în același timp o opțiune foarte bine echipată pentru gaming / Smart Google TV, 4K Ultra HD, Clasa F. Vezi prețul și alte detalii

C6K este modelul care ocupă în selecția noastră locul pe care, în mod normal, l-ar căuta cei mai mulți cumpărători: un televizor suficient de performant încât să nu simți că faci compromisuri majore, dar fără să fie nevoie să intri în zona televizoarelor premium. Este și motivul pentru care am ales varianta de 139 cm ca reprezentant al familiei C6K: această diagonală oferă, în opinia noastră, cel mai convingător echilibru între dimensiune, dotări și accesibilitate. Seria este disponibilă și în diagonale mai mici și mai mari, astfel încât aceeași platformă poate fi adaptată unor camere și bugete diferite.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este nivelul de echipare raportat la categoria sa. QD-Mini LED este un pas important peste televizoarele LED sau QLED entry-level, pentru că aduce control mai precis al iluminării și un contrast superior, în timp ce Quantum Dot contribuie la volum și intensitate mai bune ale culorilor. La acestea se adaugă 144 Hz, VRR, ALLM și HDMI 2.1, caracteristici care îl fac relevant nu doar pentru filme și streaming, ci și pentru sport și gaming. Iar suportul pentru Dolby Vision IQ, HDR10+ și alte formate HDR îi extinde și mai mult versatilitatea. C6K impresionează prin cât de multe lucruri oferă fără să pară complicat de folosit. Google TV îl face ușor de navigat și de controlat vocal, iar compatibilitatea cu telefoanele și dispozitivele Apple și Android permite să trimiți rapid conținutul pe ecran. Are și un sistem audio 2.1 Onkyo cu Dolby Atmos, astfel încât sunetul este mai bine pus în valoare chiar și fără o instalație audio separată. Iar designul subțire, cu ramă foarte îngustă, îi dă un aspect premium care nu trădează poziționarea sa în zona de preț.

Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este alegerea potrivită pentru cumpărătorul care vrea un televizor modern și bine echipat, dar nu consideră necesar să plătească pentru un OLED. Are sens în special pentru utilizare mixtă: filme și seriale, streaming, sport, televiziune obișnuită și gaming. Varianta de 139 cm este suficient de mare pentru a oferi o experiență cinematografică într-un living obișnuit, iar existența mai multor diagonale în aceeași familie permite alegerea unei dimensiuni potrivite fără schimbarea platformei.

De ce contează în acest ghid: C6K este important pentru că pune sub semnul întrebării ideea că pentru a avea un televizor cu tehnologii avansate trebuie să cumperi neapărat un model premium de la unul dintre cele mai cunoscute branduri. În selecția noastră, el este exemplul cel mai clar al unui produs care nu câștigă prin prestigiul mărcii, ci prin ceea ce oferă efectiv. Ratingul de 4,69 din 5, acumulat din peste 300 de recenzii, îi oferă și validarea cumpărătorilor pe care o căutăm, în timp ce configurația tehnică explică de ce merită să meargă mai sus decât televizoarele QLED sau LED mai simple, chiar dacă unele dintre acestea beneficiază de ratinguri foarte bune.

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Verdict: TCL QD-MiniLED 55C6K este alegerea noastră pentru cel mai bun raport calitate/preț din selecție și, totodată, modelul care demonstrează cel mai bine ideea centrală a acestui ghid: nu trebuie să cumperi cel mai scump televizor pentru a avea o experiență foarte bună. QD-Mini LED, 144 Hz, HDR extins, HDMI 2.1 și dotările de gaming îl transformă într-un televizor mult mai ambițios decât sugerează poziționarea sa. Nu este un OLED și nu trebuie tratat ca atare, dar tocmai aici stă povestea lui: pentru majoritatea cumpărătorilor care vor televizor bun pentru banii investiți, C6K este una dintre cele mai convingătoare alegeri ale întregului top. Iar dacă vrei cinema acasă, alege o diagonală mai mare din aceeași familie, sau dacă vrei ceva cu adevărat gigantic, C6K ajunge până la 248 cm (98 de inch).

3. Cel mai bun televizor QNED: alternativa LCD echilibrată

Dacă primele două recomandări definesc extremele selecției — performanța premium și valoarea excepțională pentru bani — această categorie este despre echilibru. Căutăm aici televizorul care nu excelează neapărat la un singur capitol, dar reușește să ofere o experiență bună și coerentă fără să ceară un buget prea mare. Este alegerea pentru cumpărătorul care vrea un brand consacrat, o imagine plăcută și un televizor ușor de folosit, fără să simtă că plătește pentru funcții de care nu are nevoie.

BEST QNED Televizor LG QNED 50QNED70A6A, 126 cm— ⭐4,55/5 (117 recenzii) | SuperPreț | Disponibil în mai multe diagonale, pe negru sau gri QNED-ul oferă culori vii și o imagine 4K bine procesată, procesorul Alpha 7 AI Gen8 contribuie la îmbunătățirea conținutului și a sunetului, iar webOS 25, face televizorul simplu de folosit și bine integrat în ecosistemul LG. Telecomanda Magic Remote, controlul vocal și funcțiile inteligente bazate pe AI adaugă un plus de confort în utilizarea de zi cu zi. / Smart, 4K Ultra HD, Clasa F Vezi prețul și alte detalii

QNED7 este modelul pe care îl alegem atunci când nu căutăm nici performanța absolută a unui OLED, nici cea mai spectaculoasă poveste sau ofertă tehnologică pentru fiecare leu investit. Îl poziționăm pe locul 3 pentru că oferă un echilibru convingător între imagine, sistemul Smart TV, ușurința de utilizare și preț. Este o propunere ușor de înțeles pentru cumpărătorul care vrea un televizor bun de la un brand consacrat, fără să urce în zona de preț a modelelor premium.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este echilibrul. LG QNED70 nu încearcă să impresioneze printr-o singură caracteristică spectaculoasă, ci oferă o experiență plăcută în utilizarea de zi cu zi: imagine 4K cu culori bogate, procesare bună a conținutului și un sistem Smart TV matur și intuitiv. Tehnologia de procesare și upscaling ajută mai ales atunci când sursa nu este deja la cea mai bună calitate, astfel încât și conținutul obișnuit poate arăta mai bine. Un alt avantaj pe care îl vei simți mai degrabă decât îl vei vedea într-o fișă tehnică este ușurința de utilizare. Telecomanda Magic Remote poate fi folosită intuitiv, inclusiv prin comenzi vocale, iar webOS oferă acces simplu la aplicații și servicii. Televizorul poate fi controlat și de pe telefon și se integrează cu dispozitivele din ecosistemele Apple și Google. Pentru un televizor din această zonă de preț, este un pachet care se simte complet: nu cumpărătorul trebuie să învețe televizorul, ci televizorul încearcă să se adapteze cumpărătorului.

Pentru cine este potrivit: Este alegerea potrivită pentru cine vrea un televizor bun pentru toate, fără să urmărească neapărat performanța de top. Se potrivește foarte bine pentru filme și seriale, streaming, televiziune obișnuită și gaming ocazional. Este, de asemenea, o alegere bună pentru cumpărătorul care preferă un brand consacrat și o platformă smart bine pusă la punct. Varianta de 126 cm este un punct de echilibru foarte bun pentru cine nu are nevoie de un ecran uriaș.

De ce contează în acest ghid: LG QNED70 contează tocmai pentru că nu încearcă să fie ceva ce nu este. Nu îl prezentăm ca pe un rival pentru OLED-ul Samsung și nici nu îl considerăm mai interesant decât TCL C6K atunci când criteriul principal este tehnologia oferită pentru fiecare leu. Dar între un model entry-level și un televizor premium există o zonă foarte importantă pentru cumpărătorul obișnuit. Aici se poziționează LG. În plus, modelul beneficiază de programul LG webOS Re:New, care prevede actualizări software timp de cinci ani pentru televizoarele eligibile din gama 2025.

Verdict: LG QNED 50QNED70A6A este alegerea noastră pentru cea mai bună alternativă LCD mainstream din selecție, fără excese și fără compromisuri majore. Nu este cel mai spectaculos model din selecție și nici nu încearcă să fie. Este însă ușor de recomandat celui care vrea o imagine bună, un sistem Smart TV plăcut de folosit și suficiente funcții moderne. Dacă TCL C6K este alegerea pentru maximum de tehnologie la bani puțini, LG QNED70 este alternativa pentru cine preferă echilibrul, simplitatea și experiența unui brand consacrat. Iar dacă ai nevoie de un ecran mai mic sau mai mare, aceeași familie este disponibilă și în alte diagonale.

4. Cel mai bun televizor LED: alegerea pragmatică

Dacă primele trei recomandări răspund unor priorități diferite — performanță premium, valoare foarte bună pentru bani și echilibru — această categorie este dedicată cumpărătorului care își dorește în primul rând un Samsung. Nu căutăm aici cel mai performant televizor din selecție, ci modelul care oferă cea mai convingătoare experiență Samsung dintre televizoarele LED accesibile pe care le-am analizat, o alegere pragmatică dar la limită.

BEST LED Televizor SAMSUNG LED 50U8092, 125 cm — ⭐4,60/5 (307 recenzii) | Top Favorite | Disponibil în mai multe diagonale Samsung U8092 oferă imagine 4K, procesare Crystal 4K, culori vii și un sistem Smart TV bazat pe Tizen, completat de integrarea cu dispozitivele Samsung. Poate fi controlat de pe telefon, iar pentru utilizatorii care au Galaxy Watch există chiar posibilitatea de a controla televizorul prin gesturi. / Smart, 4K Ultra HD, Clasa G Vezi prețul și alte detalii

Dacă vrei Samsung, dar nu vrei să intri în zona OLED, U8092 este modelul nostru de referință pentru buget. Nu îl poziționăm peste TCL C6K sau LG QNED70 din punct de vedere al performanței imaginii, ci pentru ceea ce oferă ca experiență Samsung într-o categorie accesibilă. Ratingul foarte bun, acumulat din peste 300 de recenzii, îi oferă și o validare importantă din partea cumpărătorilor.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este simplitatea. U8092 este genul de televizor pe care îl alegi atunci când vrei o experiență 4K modernă, un sistem Smart matur și un brand consacrat, fără să urmărești tehnologii de imagine din zona superioară. Imaginea 4K, procesarea Crystal 4K și funcțiile de optimizare fac din el o alegere firească pentru televiziune, streaming și utilizare de zi cu zi. Dincolo de imagine, are câteva atuuri care țin mai degrabă de experiența de utilizare decât de specificații: îl poți controla de pe telefon, îl poți integra în ecosistemul Samsung și, pentru cei care folosesc Galaxy Watch, există inclusiv posibilitatea controlului prin gesturi. Aici este valoarea lui: un televizor familiar, ușor de folosit și fără pretenția de a concura cu modelele premium.

Pentru cine este potrivit: Este alegerea potrivită pentru cumpărătorul care vrea un Samsung simplu, modern și ușor de folosit, pentru filme, seriale, televiziune, streaming și utilizare obișnuită. Este cu atât mai potrivit dacă ai deja telefon, ceas sau alte dispozitive Samsung și vrei ca televizorul să facă parte din același ecosistem. În acest caz, unele dintre funcțiile sale nu mai sunt simple „extra-uri”, ci devin lucruri pe care le poți folosi efectiv zi de zi. Disponibilitatea în numeroase diagonale este un alt avantaj practic: poți păstra aceeași familie de televizoare și atunci când spațiul sau distanța de vizionare diferă.

De ce contează în acest ghid: U8092 reprezintă punctul în care coborâm la televizorul LED mainstream și putem vedea mai clar ce câștigăm atunci când urcăm în clasament. Față de Q7F2, nu mai avem avantajul tehnologiei QLED, iar față de QNED, Mini LED sau OLED diferența de ambiție este și mai evidentă. Dar tocmai de aceea își are locul aici: este exemplul televizorului pentru care nu cauți tehnologia spectaculoasă, ci o experiență simplă și bine pusă la punct.

Verdict: SAMSUNG LED 50U8092 nu este televizorul care ridică ștacheta tehnologică a selecției și nici nu trebuie prezentat astfel. Este modelul pentru cumpărătorul care vrea un televizor 4K modern, de la un brand consacrat, fără să urmărească tehnologiile din zona superioară. Într-o selecție care merge de la LED și QLED până la QNED, Mini LED și OLED, U8092 reprezintă foarte bine alegerea simplă, sigură și pragmatică. Iar disponibilitatea familiei în mai multe diagonale îl face ușor de adaptat unor spații și nevoi diferite.

5. Cel mai bun televizor QLED: culori mai spectaculoase la un preț avantajos

Într-un top în care avem deja un OLED și un Mini LED, categoria QLED are un rol diferit: să răspundă cumpărătorului care își dorește culori vii, un televizor modern și acces la ecosistemul unui brand, dar nu vrea să facă pasul către OLED. Nu plecăm însă de la ideea că orice televizor QLED este automat superior unui LED obișnuit. În această categorie contează ceea ce oferă efectiv modelul, nu doar tehnologia trecută pe cutie.

BEST QLED SAMSUNG QLED 50Q7F2, 125 cm — ⭐4,64/5 (410 de recenzii) | SuperPreț | Disponibil în mai multe diagonale Q7F2 este un televizor QLED 4K cu Tizen, Quantum Dot, Quantum HDR și procesare AI pentru imagine și sunet. Oferă integrare cu dispozitivele Galaxy și o interfață familiară. / Smart, 4K Ultra HD, Clasa G Vezi prețul și alte detalii

Modelul Samsung Q7F2 este alegerea noastră pentru cumpărătorul care caută în mod explicit un QLED accesibil, fără să urce în zona OLED. Nu îl poziționăm însă peste TCL C6K doar pentru că scrie QLED pe carcasă. Dimpotrivă, prezența lui în top este utilă tocmai pentru că arată că există diferențe importante între televizoarele care folosesc aceeași etichetă comercială.

Ce avantaje oferă: Față de un LED convențional, Q7F2 aduce în primul rând un plus de culoare și o prezentare mai spectaculoasă a imaginii. Quantum Dot este aici tehnologia care contează cel mai mult pentru cumpărător: culorile sunt mai bogate, iar televizorul poate reda o imagine mai vibrantă fără să fie nevoie să treci la OLED. În rest, Q7F2 păstrează experiența Samsung într-o formă familiară, cu Tizen și integrare cu dispozitivele Galaxy. Îl poți controla de pe telefon, iar dacă folosești un Galaxy Watch compatibil, există și posibilitatea controlului prin gesturi. Telecomanda SolarCell se reîncarcă folosind lumina, eliminând nevoia bateriilor clasice. Iar gama foarte largă de diagonale îi permite să se potrivească unor spații foarte diferite.

Pentru cine și pentru ce este potrivit: Q7F2 este potrivit pentru cumpărătorul care spune, în esență: „Vreau un QLED, dar nu vreau să merg până la OLED”. Este o alegere bună pentru televiziune, streaming, filme și utilizare de zi cu zi, mai ales pentru cine apreciază ecosistemul Samsung și funcțiile inteligente ale platformei Tizen. În schimb, nu este modelul pe care l-aș recomanda unui cumpărător care caută în primul rând performanță avansată în filme HDR sau gaming. Aici, televizoare precum TCL C6K au argumente tehnice mai puternice.

De ce contează în acest ghid: Q7F2 este important pentru că ne ajută să explicăm una dintre cele mai frecvente confuzii din piața televizoarelor: QLED nu înseamnă automat „mai bun decât orice alt televizor”. În clasamentul nostru, QLED-ul Samsung stă sub Mini LED-ul TCL nu pentru că Samsung ar fi un brand inferior, ci pentru că tehnologiile și nivelul de echipare sunt diferite. Este o diferență pe care merită să o înțeleagă cititorul înainte de a alege un televizor doar după denumirea tehnologiei.

Verdict: SAMSUNG QLED 50Q7F2 este o alegere coerentă pentru cine preferă ecosistemul Samsung, apreciază culorile vii și caută un televizor QLED disponibil într-o gamă foarte largă de dimensiuni, de la 108 până la 247 cm, astfel încât aceeași „familie” poate acoperi atât spații mai mici, cât și livinguri în care se dorește un ecran foarte mare. Nu este însă modelul care demonstrează cel mai bine cât de departe poate merge tehnologia LCD — acel rol îi revine lui C6K. Q7F2 are altă misiune în top: să reprezinte alternativa QLED și să arate că, între LED și OLED, există mai multe niveluri de experiență.

Bonus ultra-budget, dincolo de Top 5

Un Top 5 trebuie să rămână concentrat pe modelele care definesc cele mai importante trepte ale selecției, dar asta nu înseamnă că un produs care se remarcă într-un mod foarte diferit trebuie ignorat. Îl păstrăm aici ca mențiune complementară, nu ca pe o recomandare care ar trebui să ocupe artificial un loc în clasamentul principal. Este un model care se adresează unei nevoi foarte clare și care merită atenția cititorului tocmai prin raportarea sa la restul selecției.

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Avantajul televizorului LED Star-Light 40DM6600 este tocmai caracterul său direct: oferă un ecran de 100 cm, funcții Smart și rezoluție Full HD într-o configurație destinată cumpărătorului care vrea să cheltuiască cât mai puțin și nu are nevoie de tehnologii de imagine avansate. În plus, ratingul foarte bun acumulat dintr-un număr impresionant de recenzii (peste 1700) îl face unul dintre cele mai bine validate modele accesibile din selecția analizată. Formatul compact (este disponibil inclusiv în variantele de 60 cm și 81 cm) și restul caracteristicilor (inclusiv eficiența energetică – Clasa E) îl fac potrivit pentru camere secundare, dormitor, bucătărie, locuințe de vacanță sau, pur și simplu, pentru cine caută un televizor simplu și funcțional fără să plătească pentru dotări pe care nu le va folosi. Tocmai combinația dintre ultra-budget și popularitatea confirmată de cumpărători îl face demn de o mențiune separată.

Este, într-un fel, contraponderea perfectă la modelele premium din top: nu promite o experiență spectaculoasă, ci rezolvă simplu și eficient o nevoie de bază.

LED, QLED, QNED, Mini LED sau OLED? Acronimele care chiar contează

Dacă ai ajuns până aici, probabil ai observat că televizoarele moderne par să vorbească într-un limbaj propriu. LED, QLED, QNED, Mini LED, OLED, HDR, VRR, 144 Hz... Ce înseamnă, de fapt, toate aceste denumiri și, mai important, care dintre ele contează cu adevărat?

Dar aici este partea pe care reclamele nu o spun întotdeauna suficient de clar: tehnologia este doar începutul poveștii. Două televizoare cu aceeași etichetă pot oferi experiențe foarte diferite. Contează panoul, procesarea imaginii, luminozitatea, controlul iluminării, rata de refresh, HDR-ul, procesorul, sistemul de operare, conectivitatea, sunetul și, nu în ultimul rând, prețul.

LED → LCD iluminat cu LED-uri; soluția clasică, matură și accesibilă. QLED → LED/LCD + Quantum Dots; accent pe culori și luminozitate. QNED → denumirea LG pentru anumite familii LCD avansate; configurația diferă în funcție de model. Mini LED → LED-uri de iluminare mult mai mici și mai multe zone de control; avantajul principal este controlul mai precis al luminii. QD-Mini LED → Quantum Dots + Mini LED; combină avantajele culorilor cu un control mai bun al iluminării. OLED → pixelii sunt auto-iluminați; fiecare poate fi stins individual, de aici contrastul și negrul aproape perfect.

Dincolo de acronime: ce specificații contează cu adevărat?

60/120/144 Hz – important pentru mișcare, sport și gaming.

– important pentru mișcare, sport și gaming. HDR – diferența dintre zonele luminoase și cele întunecate.

– diferența dintre zonele luminoase și cele întunecate. Luminozitatea – importantă mai ales în camere luminoase și pentru HDR.

– importantă mai ales în camere luminoase și pentru HDR. HDMI 2.1 + VRR – importante în special pentru gaming modern.

– importante în special pentru gaming modern. Dolby Vision – un format HDR dinamic, dar nu un criteriu suficient pentru a judeca singur un televizor.

– un format HDR dinamic, dar nu un criteriu suficient pentru a judeca singur un televizor. Smart TV – sistemul de operare, aplicațiile, viteza și suportul software.

– sistemul de operare, aplicațiile, viteza și suportul software. Sunetul – imaginea excelentă nu garantează automat un sunet excelent.

– imaginea excelentă nu garantează automat un sunet excelent. Diagonala – trebuie judecată împreună cu distanța de vizionare.

Important: 4K/UHD descrie rezoluția, nu tehnologia ecranului. Un televizor LED, QLED, QNED, Mini LED sau OLED poate fi 4K.

De la „cât de mare?” la „cât de bun?” — și, până la urmă, cât de bine ți se potrivește?

Dincolo de tehnologie, poate cea mai spectaculoasă schimbare din lumea televizoarelor este chiar dimensiunea lor. Televizoarele care cândva păreau enorme — 140 cm (55"), 165 cm (65"), 191 cm (75") — au devenit aproape obișnuite în segmentul premium. Astăzi există modele de 249 cm (98"), iar televizoarele comerciale au trecut deja mult dincolo de pragul de 100".

În 2026, Samsung a prezentat un televizor Micro RGB de 130 de inch, descris de companie drept cel mai mare televizor de acest tip din lume. Vorbim despre o diagonală de aproximativ 3,30 metri. Iar TCL a ajuns deja la televizoare de 115" — aproximativ 292 cm — promovând un astfel de model drept cel mai mare televizor QD-Mini LED al său.

Dar piața are în continuare loc și pentru televizoare de doar 24" (60 cm), potrivite pentru bucătării, dormitoare, camere mici sau spații în care un ecran mare pur și simplu nu are sens.

De la 60 cm la peste 3 metri, televizorul a trecut, în doar câteva generații, de la simplul aparat pe care îl aprindeai seara pentru știrile de la ora 20 la un veritabil centru de divertisment și, pentru unii, chiar la o fereastră digitală cât un perete.

Și totuși, după toate aceste tehnologii, acronime, diagonale și promisiuni, întrebarea esențială rămâne aceeași: ce televizor merită să cumperi?

Răspunsul nu este neapărat cel cu cea mai impresionantă fișă tehnică. OLED nu este automat alegerea potrivită pentru toată lumea, Mini LED nu trebuie ales doar pentru că sună mai sofisticat decât LED, iar un televizor de 98" (249 cm) nu este, prin definiție, mai bun decât unul de 55" (140 cm).

Ceea ce contează este potrivirea dintre televizor, camera în care îl vei folosi, felul în care te uiți la conținut și bugetul pe care ești dispus să-l aloci. De aceea, nu cumpăra doar în funcție de diagonală, doar după acronim și doar pentru că scrie „premium” pe cutie. Alege televizorul care are sens pentru tine.

Topul nostru este punctul de plecare. Criteriile te ajută să alegi. Iar televizorul potrivit este cel pe care îl vei privi cu plăcere și peste câțiva ani, nu doar cel care arată cel mai bine pe hârtie.