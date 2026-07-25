Miruță demontează miturile după doborârea dronelor: „Unii suveraniști, mai deranjați că Armata și-a făcut datoria, decât de dronele rusești!”

Ministrul Apărării a explicat că doborârea a două drone care au încălcat spațiul aerian național în două zile consecutive demonstrează eficiența măsurilor adoptate pentru apărarea teritoriului național. Radu Miruță a demontat, pe rând, „dezinformările” apărute în spațiul public.

„România a demonstrat un lucru simplu: își apără teritoriul și reacționează ferm, iar în aceste zile, capabilitățile aflate la dispoziția Armatei Române raportate la contextul dat au făcut posibilă o intervenție de succes.România a demonstrat un lucru simplu: își apără teritoriul și reacționează ferm, iar în aceste zile, capabilitățile aflate la dispoziția Armatei Române raportate la contextul dat au făcut posibilă o intervenție de succes.

Granițele, spațiul aerian și suveranitatea României nu sunt negociabile. NATO funcționează, Armata Română își face datoria la maximum cu ceea ce are la dispoziție, iar noi vom continua să investim în apărarea cetățenilor, a teritoriului național și a flancului estic al Alianței.Asta este realitatea”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook

Radu Miruță afirmă că în spațiul public au apărut numeroase informații false și a încercat să răspundă principalelor critici formulate după incidentele recente:

„Văd că o parte dintre cei care se declară `suveraniști` sunt mai deranjați că Armata Română și-a făcut datoria decât de faptul că drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian. Pentru că au apărut multe dezinformări, răspund punctual”.

„Ați tras cu rachete scumpe în drone ieftine” – „FALS”

Radu Miruță a respins ideea că folosirea avioanelor F-16 sau a altor mijloace militare împotriva dronelor ar reprezenta o reacție disproporționată:

„ADEVĂRUL: Calculul nu se face comparând prețul unei rachete cu cel al unei drone. În ecuație intră viețile oamenilor și siguranța comunităților pe care le protejăm, iar acestea nu au preț.

Utilizăm capabilități de apărare antiaeriană la sol, dar raza acestora de acțiune este limitată.

Da, aeronavele F-16 nu au fost proiectate pentru astfel de misiuni. Tocmai de aceea reprezintă soluția de ultimă instanță, folosită atunci când este necesar să protejăm populația și infrastructura”.

Ministrul a subliniat că România a accelerat programele de modernizare și achiziție pentru combaterea amenințărilor aeriene:

„În același timp, nu am stat cu mâinile în sân, ci, atunci când am văzut ce nu avem, am pornit cel mai accelerat program de înzestrare și modernizare al Armatei Române, cu producție în România. Prin programul SAFE am contractat, într-un timp record, sisteme dedicate combaterii dronelor.

Războiul cu drone nu a început ieri, ci de peste trei ani. Dacă s-ar fi luat decizii la timp în anii anteriori, aceste capabilități ar fi fost deja operaționale. Nu s-a întâmplat asta, dar am recuperat timpul pierdut”.

Potrivit acestuia, Armata adaptează permanent dispozitivul de apărare din Dobrogea și valorifică experiența acumulată în teren.

„Periodic - săptămânal, sau o dată la două săptămâni - analizăm lecțiile învățate, actualizăm procedurile și repoziționăm resursele acolo unde este nevoie.

Upgradăm ceea ce poate fi modernizat și cercetăm componente recuperate din drone rusești pentru a eficientiza la maximum soluțiile de lansare.

Rezultatele din ultimele 24 de ore confirmă că această strategie funcționează. Nu sunt vorbe, sunt fapte”, a mai scris Miruță.

„Drona s-a plimbat prin România și ați tras prea târziu” – „FALS”

Ministrul susține că ambele drone au fost monitorizate permanent și că neutralizarea lor a fost făcută în momentul considerat sigur de către specialiștix:

„ADEVĂRUL: Din momentul în care a intrat în spațiul aerian al României, drona a fost urmărită permanent. Interceptarea s-a făcut exact în momentul în care existau condițiile necesare pentru a o doborî în siguranță. Ieri într-un timp mai lung, azi doar în câteva minute.

Ce se știe despre pilotul român de F-16 care a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore

Responsabilitatea unui ministru și a militarilor nu este doar să doboare o țintă, ci să o facă, cu mijloacele pe care le au la dispoziție, fără să pună în pericol viața oamenilor. Nu riscăm ca fragmentele dronei sau ale interceptorului să cadă peste locuințe ori asupra populației doar pentru a satisface spectacolul unor comentatori de pe Internet”.

Radu Miruță respinge și informațiile apărute în spațiul public referitoare la baza de la Ianca.

„Și încă un lucru pentru cei care distribuie informații false: la Ianca nu mai funcționează de ani buni o bază militară. Dacă tot pretindeți că informați opinia publică, măcar verificați datele înainte de a răspândi dezinformări”.

„Au venit dronele și ministrul era în vacanță”

Ministrul a confirmat că se afla în concediu în momentul incidentelor, dar a precizat că acest lucru nu afectează capacitatea de reacție a instituției.

„Da, eram în concediu. Și în concediu am rămas ministrul Apărării. Responsabilitatea pentru securitatea României nu se suspendă odată cu plecarea în vacanță și nici nu depinde de prezența fizică într-un birou.

În ultimele luni am demonstrat, prin decizii și rezultate, nu prin sloganuri, că Ministerul Apărării funcționează permanent. Există proceduri, lanțuri de comandă și oameni pregătiți care acționează 24 de ore din 24, iar atunci când situația o cere sunt implicat fără întârziere”.

În final, Radu Miruță a transmis un mesaj către românii îngrijorați de situația de securitate din regiunea Dobrogea:

„Înțeleg pe deplin îngrijorarea oamenilor, în special teama românilor din Dobrogea, care primesc uneori, de câteva ori pe zi, alerte aeriene. Este justificată. Ca ministru al Apărării, pot să le garantez un singur lucru: Armata Română face maximum posibil pentru a proteja cetățenii României.

Actualizăm deciziile ori de câte ori este nevoie, căutăm permanent soluții cu ceea ce avem și achiziționăm rapid ceea ce nu a fost achiziționat până acum. Faptul că două drone au fost doborâte în două zile consecutive este dovada!”