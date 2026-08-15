O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol, care a dus la moartea comandantului trădător ucrainean

Un fost comandant al unui submarin ucrainean, care a trecut de partea Rusiei după anexarea Crimeei în 2014, a fost ucis într-un atentat la Sevastopol. O femeie de 32 de ani, identificată drept Margarita Reut, a fost arestată de autoritățile ruse, fiind suspectată că a amplasat dispozitivul exploziv la ordinul serviciilor speciale ucrainene.

Potrivit canalelor de Telegram apropiate serviciilor de securitate ruse, victima este Robert Mansurovici Shageev, fost comandant al submarinului ucrainean Zaporojie. Acesta ar fi fost vizat în timp ce cobora o scară de pe bulevardul Stoletovski, împreună cu un prieten. Suspecta ar fi ascuns dispozitivul exploziv într-un coș de gunoi aflat lângă o bancă. Explozia a fost atât de puternică încât localnicii ar fi crezut inițial că este vorba despre un atac cu dronă asupra unei clădiri rezidențiale. Shageev a murit la fața locului din cauza rănilor.

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a declarat că anchetatorii au stabilit că femeia ar fi acționat la ordinele serviciilor speciale ucrainene. Afirmația nu a fost confirmată independent de autoritățile ucrainene.

Femeia suspectată ar fi fost plătită în criptomonede

Margarita Reut este cetățean rus, originară din Iaroslavl, și ar fi locuit în Soci. Potrivit canalului rus Mash, femeia călătorea frecvent în Crimeea. Aceasta ar fi fost reținută după atentat și ar fi recunoscut în timpul audierilor că nu regretă uciderea unui ofițer rus, potrivit aceleiași surse, citate de The Telegraph.

Autoritățile ruse susțin că Reut ar fi primit plata în criptomonede pentru atac și că intenționa să părăsească Rusia cu avionul, de pe aeroportul din Soci.

Margarita Reut ar fi apărut pe site-uri de escorte

Margarita Reut ar fi apărut pe site-uri de escorte și ar fi lucrat ca biolog într-un laborator, potrivit canalului rus de Telegram Mash, apropiat serviciilor de securitate. Informațiile despre activitatea sa profesională și presupusa apariție pe astfel de platforme nu au fost confirmate independent.

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Femeia ar fi avut și un incident cu poliția rusă în iulie 2025. Potrivit aceleiași surse, în timp ce călătorea cu un tren de la Samara la Adler, Reut ar fi strigat „bine le face rușilor”, după ce a aflat despre un atac ucrainean cu drone asupra gării Lihaya, din regiunea Rostov. Ea ar fi fost amendată cu 30.000 de ruble pentru „discreditarea” armatei ruse și reținută timp de două zile pentru opunere la intervenția poliției.

Incidentul nu ar fi împiedicat-o să publice ulterior mesaje critice la adresa Rusiei. În februarie 2026, ea ar fi scris pe rețelele sociale că îi este rușine că este rusoaică și ar fi distribuit rezultatele unui test genetic.

Fostul comandant al submarinului Zaporojie a trecut de partea Rusiei

Robert Shageev a fost unul dintre ofițerii ucraineni care au trecut de partea Rusiei după ocuparea Crimeei în 2014. La acel moment, el era comandantul submarinului Zaporojie, singurul submarin al Marinei Militare Ucrainene.

Ulterior, Shageev ar fi ocupat funcția de comandant al submarinului rusesc „Veliki Novgorod”, din cadrul Flotei ruse a Mării Negre, și apoi pe cea de adjunct al comandantului Brigăzii 4 Independente de Submarine a Rusiei.

În iulie 2022, Biroul de Investigații de Stat al Ucrainei a anunțat că acesta era suspectat de înaltă trădare și că ar fi participat la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Atentatul are loc într-o perioadă în care mai mulți oficiali și persoane implicate în industria militară rusă au fost vizați de atacuri. Pe 5 august, fondatorul producătorului de drone Uraldronzavod, Vladimir Tkaciuk, a fost grav rănit într-o explozie produsă sub mașina sa, iar garda sa de corp a murit. Pe 1 august, o explozie produsă într-un restaurant din centrul Moscovei a provocat moartea a cinci persoane.

Separat, autoritățile ruse au anunțat că cinci angajați ai serviciilor de urgență au fost uciși în Sevastopol în urma unui atac ucrainean. Potrivit guvernatorului Razvojaev, patru pirotehniști și un agent de securitate au murit în timp ce verificau zona după atac, după ce o muniție a explodat.