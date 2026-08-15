 Cine a fost femeia care dădea ora exactă în România? Povestea puțin cunoscută a serviciului după care românii își reglau ceasurile în comunism | adevarul.ro
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Cine a fost femeia care dădea ora exactă în România? Povestea puțin cunoscută a serviciului după care românii își reglau ceasurile în comunism

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În perioada în care românii nu aveau internet, telefoane inteligente sau programe TV cu ora afișată în colțul ecranului, singura modalitate de a-și regla corect ceasurile era un scurt apel telefonic. Le răspundea vocea caldă a unei femei care anunța ora exactă.

Georgeta Perlea
Georgeta Perlea, femeia din spatele orei exacte FOTO click.ro

Astăzi, aflarea orei exacte nu mai reprezintă o problemă. Este suficient să privim ecranul telefonului mobil sau al ceasului inteligent ori să deschidem televizorul pe un post de știri. Putem afla ora chiar și de pe afișajul digital al frigiderului sau al aragazului. În plus, nici măcar nu mai trebuie să reglăm aceste dispozitive, deoarece se adaptează automat fusului orar și schimbării orei.

Înainte de apariția și răspândirea acestor tehnologii, aflarea orei exacte putea fi o provocare. Imaginați-vă un tânăr inginer care, în 1981, trebuia să-și regleze ceasul pentru a ajunge dimineața la timp la serviciu. Nu avea telefon mobil, nici canale TV care să afișeze ora. Putea întreba un vecin, dar nu avea garanția că ceasul acestuia indica ora corectă.

Exista însă o soluție simplă. Tânărul inginer român din 1981 putea forma de la telefonul fix, cel cu disc, numărul 951, schimbat în 958 în 1989. Îl întâmpina o voce feminină, blândă, plăcută și răbdătoare, care îi comunica fără ezitare ora exactă.

Adesea, tânărul nostru inginer, asemenea multor persoane care apelau numărul 951 în acea perioadă, încheia convorbirea cu un respectuos „Sărut mâna”. Nu avea însă cine să-i răspundă, deoarece la celălalt capăt al firului se afla o înregistrare pe bandă magnetică a serviciului național „Ora exactă”.

Puțini români, chiar și dintre cei nostalgici, își mai amintesc cine se afla în spatele acelei voci și ce eforturi a depus pentru ca oamenii să-și poată regla ceasurile cu precizie.

„La semnalul următor, va fi ora...”

Vocea pe care românii o auzeau după ce apelau numărul 951 sau, ulterior, 958 aparținea unei femei ale cărei anunțuri fuseseră înregistrate pe bandă magnetică. Înregistrările acopereau fiecare oră și fiecare minut ale unei zile.

Primul serviciu telefonic de oră exactă din lume a fost inaugurat la 14 februarie 1933, la Observatorul din Paris. Inventat de astronomul și matematicianul francez Ernest Esclangon, sistemul inovator, denumit „ceas vorbitor”, permitea publicului să afle ora exactă prin telefon.

Britanicii au preluat ulterior ideea și au introdus, la 24 iulie 1936, celebrul serviciu „TIM”, administrat de Oficiul Poștal și accesibil prin numărul 123. Au urmat belgienii și austriecii.

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În România, serviciul telefonic de oră exactă a apărut în anii ’60, în perioada în care Nicolae Ceaușescu ajungea la putere. Acesta putea fi accesat prin apelarea numărului 951. „Ceasul vorbitor” reda un mesaj înregistrat care conținea celebra formulă: „La semnalul următor va fi ora...”.

„Simțeam că mă dor maxilarele”

Vocea care anunța ora exactă prin serviciul telefonic pus la dispoziția românilor îi aparținea unei cunoscute crainice TV din perioada comunistă. Se numea Georgeta „Geta” Perlea și era una dintre vedetele TVR în anii ’60.

Prima crainică a TVR fusese Cleo Stieber. Studiourile erau organizate după modelul BBC, fusese achiziționat primul car de televiziune, iar transmisiunile erau destul de variate. După 1959, a fost angajată și Georgeta Perlea, cunoscută drept Geta Perlea. În scurt timp, aceasta a devenit o voce și o imagine emblematică a Televiziunii Române.

Pentru alegerea crainicelor TV erau organizate concursuri, iar printre criteriile de selecție se numărau vocea plăcută, dicția impecabilă și înfățișarea prietenoasă. Geta Perlea îndeplinea toate aceste cerințe. Datorită vocii sale plăcute și dicției impecabile, a fost cooptată pentru realizarea înregistrărilor folosite de serviciul telefonic „Ora exactă”.

În cadrul unei emisiuni TV, Georgeta Perlea și-a amintit câtă muncă a presupus realizarea acestor înregistrări. Timp de două săptămâni, între șase și opt ore pe zi, a înregistrat pe bandă fiecare oră și fiecare minut.

„Îmi amintesc cu multă plăcere pentru că am făcut un lucru cu pasiune timp de două săptămâni. Două săptămâni, între șase și opt ore pe zi, înregistram. Este un lucru migălos pentru că, la un moment dat, simțeam că mă dor maxilarele când spuneam ora exactă”, preciza Georgeta Perlea în cadrul emisiunii.

Aceasta a dezvăluit și că, prin intermediul serviciului telefonic, ora exactă era anunțată de 8.461 de ori în decurs de 24 de ore.

Vocea crainicei, înlocuită de un robot

Tehnologia a înlocuit însă vocea Getei Perlea. Înainte de 1989, conferențiarul universitar Lorin Fortuna, de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, a inventat robotul telefonic care putea anunța ora exactă. Dispozitivul, realizat pentru Ministerul Telecomunicațiilor, a fost pus imediat în funcțiune.

Astfel, vocea Getei Perlea, înregistrată pe bandă magnetică, a fost înlocuită de cea a unui robot. Serviciul putea fi apelat la numărul 958, care a rămas valabil până în 2008. Robotul care anunța ora exactă fusese instalat în Palatul Telefoanelor din București.

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