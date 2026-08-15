Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban și cu Adrian Văncică în rolul principal, a fost desemnat marele câștigător al celei de-a 79-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Locarno. Lungmetrajul a obținut nu mai puțin de patru premii, între care prestigiosul Leopard de Aur (Pardo d’Oro), acordat pentru cel mai bun film din competiția internațională.

Pe lângă marele premiu al festivalului, producția românească a primit Premiul Europa Cinemas Label, Premiul Juriului Tânăr și o Mențiune specială pentru interpretare, acordată actorului debutant Teodor Butănescu. Este primul film românesc care reușește să câștige Leopardul de Aur la Locarno și, totodată, să obțină patru distincții în cadrul aceleiași ediții.

„Cinema pur, de cel mai înalt nivel”

Juriul competiției internaționale, prezidat de regizorul belgian Fabrice du Welz, a apreciat construcția poveștii și modul în care filmul implică spectatorul. Du Welz a comparat tema producției cu universul romanelor lui Georges Simenon și a vorbit despre o poveste despre „colapsul moralei”, transformată de Florin Șerban într-o experiență cinematografică deosebită.

„Pentru scenariul și unicitatea viziunii, construcția tuturor personajelor și limbajul cinematografic, suntem mândri să acordăm filmului «Nu e locul tău aici», regizat de Florin Șerban, premiul Leopardul de Aur pentru cel mai bun film”, a declarat Fabrice du Welz.

Președintele juriului a descris producția drept „cinema pur, de cel mai înalt nivel”, apreciind faptul că regizorul „construiește cu precizie o poveste care implică activ spectatorul, îl face să aibă întrebări și interpretări, nu doar să urmărească acțiunea”.

Florin Șerban: „Am visat mereu să primesc un premiu la un festival care răsplătește cinemaul pur”

Vizibil emoționat după primirea premiului, regizorul Florin Șerban a vorbit despre importanța recunoașterii primite la Locarno și le-a mulțumit actorilor care au făcut parte din proiect.

„Mă bucur mult să fiu aici, e o mare onoare pentru mine să primesc acest premiu, mai ales la acest festival, fiindcă am visat mereu să primesc un premiu la un festival care răsplătește cinemaul pur, prin urmare mulțumesc mult comitetului de selecție și juriului care a apreciat filmul”, a declarat regizorul pe scena festivalului.

Florin Șerban a avut cuvinte speciale pentru Adrian Văncică, actorul care interpretează rolul principal, dar și pentru tânărul Teodor Butănescu.

„Vreau să mulțumesc tuturor actorilor, începând cu Adrian Văncică, actorul din rolul principal, care a trecut prin iad pentru acest rol, a avut totală încrederea în această poveste și m-a făcut să simt că am un partener adevărat în tot acest timp, precum și lui Teodor Butănescu, pentru spiritul de echipă și sprijinul său excepțional”, a mai spus Florin Șerban.

Regizorul a dezvăluit că proiectul a fost început în urmă cu opt ani și că premiile de la Locarno pot contribui decisiv la parcursul internațional al producției.

„E minunat ce se întâmplă cu filmul ăsta, încă de la începutul proiectului, de acum 8 ani. Leopardul de Aur e un premiu foarte important pentru mine personal, e premiul pentru cinema pur. Iar pentru film… alături de celelalte premii de la Locarno, sunt sigur că îi va asigura expunerea pe care o merită”, a menționat regizorul.

Adrian Văncică, despre film: „S-au întâlnit niște energii greu de explicat”

Pentru Adrian Văncică, premiile obținute la Locarno reprezintă o recunoaștere importantă pentru un proiect la care spune că a fost bucuros să ia parte.

„Fericit că am făcut parte din acest proiect e prea puțin spus. Câteodată nu mai e nevoie de argumente sau vorbe… la mijloc sunt energii cu care rezonezi sau nu. De data asta, în acest proiect, «Nu e locul tău aici»… s-au întâlnit niște energii greu de explicat. Și toate de bine. De foarte bine”, a declarat actorul.

Văncică i-a îndemnat, de asemenea, pe spectatorii din România să meargă să vadă filmul atunci când va ajunge în cinematografe. „Aștept să văd ce va spune publicul din România despre acest film la care îi aștept să vină cât mai mulți”, a mai spus actorul.

Despre ce este „Nu e locul tău aici”

Filmul îl are în centrul poveștii pe Marius Călimănescu, un chirurg respectat dintr-un oraș de provincie, interpretat de Adrian Văncică. Viața acestuia se schimbă atunci când descoperă că fiul său, Ioan, un adolescent introvertit și enigmatic interpretat de Teodor Butănescu, este suspect de crimă.

Adolescentul ar fi implicat, alături de alți tineri, într-o organizație de extremă-dreapta. Povestea depășește însă conflictul clasic dintre generații și urmărește dilemele unui părinte care se confruntă cu posibilitatea ca propriul copil să fi ajuns să susțină idei și valori aflate în contradicție cu propriile sale principii.

Distribuția îi reunește pe Adrian Văncică și 19 tineri actori debutanți de la Școala de Film, pregătiți de Florin Șerban. Teodor Butănescu a fost recompensat la Locarno pentru prima sa interpretare într-un lungmetraj de ficțiune, juriul acordându-i o Mențiune specială pentru interpretare.

„O prestație autentică și tulburătoare care arată cât de plină de singurătate și confuzie poate fi adolescența”, a fost aprecierea juriului pentru interpretarea tânărului actor.

Filmul ajunge și la Sarajevo

„Nu e locul tău aici” nu își încheie parcursul internațional odată cu succesul de la Locarno. Lungmetrajul face parte și din competiția internațională a Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, unde va fi proiectat pe 20 și 21 august.

Filmul este cel de-al cincilea lungmetraj regizat de Florin Șerban și primul său proiect selectat la Locarno. Regizorul este cunoscut și pentru „Eu când vreau să fluier, fluier”, producție care a obținut Ursul de Argint și Premiul Special al Juriului la Berlinale, în 2010, dar și pentru „Box”, „Dragoste 1. Câine” și „Dragoste 2. America”.

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan, scenografia îi aparține lui Bogdan Ionescu, iar costumele au fost realizate de Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.

„Nu e locul tău aici” este produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România. Filmul va putea fi văzut în cinematografele din România începând din luna noiembrie.