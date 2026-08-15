Romsilva, în vizorul Ministerului Mediului. Contracte de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare în 2025

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, anunță că va convoca de urgență conducerea Romsilva pentru a da explicații în legătură cu atribuirea unor contracte în valoare totală de 28 de milioane de lei prin proceduri fără publicare, în anul 2025.

Potrivit datelor prezentate de ministră și rezultate dintr-o analiză a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Romsilva ocupă locul al doilea la nivel național în topul instituțiilor care recurg la astfel de proceduri. Mai mult, 82,75% dintre procedurile utilizate de regie au fost justificate prin „extremă urgență”.

„Romsilva a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025. Romsilva se menține pe LOCUL AL DOILEA la nivel național în topul instituțiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministra a precizat că va chema conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a afla ce măsuri vor fi luate pentru remedierea situației.

„O să convoc de urgență conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanții Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, a mai scris Buzoianu.

Romsilva taie drastic din funcțiile de conducere

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat în iunie că Ministerul Mediului a avizat organigramele noilor direcții silvice regionale din cadrul Romsilva, un pas important în procesul de reorganizare a regiei. Documentele urmează să fie aprobate și de conducerea Romsilva.

Potrivit acesteia, numărul directorilor va fi redus de la 101 la 38. În plus, vor fi înființate 16 funcții de șef serviciu pentru zonele în care este nevoie de coordonare, dar unde nu mai este justificată existența unor posturi de director.