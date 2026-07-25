Vestea doborârii celei de-a doua drone în spațiul aerian românesc a fost primită cu mândrie de către detașamentul Forțelor Aeriene Române din Lituania. Comandantul detașamentului, un pilot cu o vastă experiență, a explicat sâmbătă condițiile operaționale care trebuie să fie îndeplinite pentru angajarea și neutralizarea unei ținte aeriene de mici dimensiuni.

„Tocmai am aflat o veste din țară care ne face foarte mândri de meseria pe care o avem. Colegii noștri au doborât încă o țintă în spațiul aerian al României. Antrenamentul și dedicația noastră dau roade. Felicitări vouă! În același timp, am observat în media foarte multe întrebări justificate, de altfel, despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și comandant al detașamentului de Poliție Aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea”, spune Mihăiță Marin, comandantul detașamentului, într-o înregistrare video distribuită pe Facebook de MApN.

Potrivit explicațiilor pilotului român, primul pas pentru neutralizarea unei drone este detectarea și încadrarea acesteia cu radarul aeronavei:

„Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să îl încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii mult mai puternici și mai letali. De aceea, ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți”.

Comandantul adaugă că piloții români desfășoară constant exerciții pentru astfel de scenarii, atât în țară, cât și în timpul misiunilor externe.

„Și aici în Lituania, și acasă am zburat foarte, foarte mult, simulând condițiile de angajare a unei astfel de ținte și, după cum vedeți, până la urmă obținem rezultatele scontate”, se arată în același mesaj.

„Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici. Alteori ne trebuie o oră și 20 de minute”

Comandantul a mai explicat că timpul necesar pentru interceptarea și neutralizarea unei ținte aeriene de mici dimensiuni poate varia considerabil.

„Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici. Alteori ne trebuie o oră și 20 de minute, ca ieri. Alteori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă”, spune pilotul.

În același mesaj, comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române din Lituania a subliniat că eficiența operațiunii este mai importantă decât viteza de reacție și le-a cerut românilor să aibă încredere în militarii care asigură securitatea spațiului aerian.

„În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim!”.

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei”

Amintim că un tânăr pilot al Forțelor Aeriene Române a reușit o performanță militară remarcabilă, doborând singur două drone care au încălcat spațiul aerian al României în mai puțin de 24 de ore. Aflat la manșa aceleiași aeronave F-16 Fighting Falcon, el a neutralizat vineri o dronă în zona Buzăului, iar sâmbătă dimineață, la ora 08:22, a doborât o a doua țintă în Delta Dunării.

Pilotul a fost sprijinit din cockpit de același coleg de echipaj. Drona de sâmbătă a fost interceptată și distrusă deasupra unei zone nepopulate din apropierea frontierei cu Ucraina, fără a fi înregistrate pagube sau victime.

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Șeful SMAp a adăugat că își dorește ca pilotul să fie decorat cu ordine naționale pentru modul impecabil în care și-a executat misiunile. Detalii AICI