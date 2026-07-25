Reacție dură din AUR după doborârea a două drone în două zile: „Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a reacționat după cele două incidente consecutive în care drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte de Forțele Aeriene Române, susținând că „invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă”.

Dan Dungaciu a afirmat că principala problemă nu este reprezentată de capacitatea militarilor români de a interveni, ci de deciziile politice privind dotarea Armatei.

„Dronele nu vor înceta să vină în România şi „accidentele” se vor intensifica. De fiecare dată ni se spune că armata română nu „are ce-i trebuie” şi că nu poate face faţă adecvat unei asemenea situaţii. Problema este politică: de ce nu are şi de ce miliarde de euro împrumutate se duc acolo unde nevoile armatei nu sunt stringente şi nu acolo unde, de fiecare dată când apar asemenea incidente, se văd periculos găurile din sistem?”, a declarat Dan Dungaciu pe Facebook

Liderul AUR a adăugat că războiul din Ucraina continuă să se intensifice și a susținut că apelurile repetate la sprijinul NATO nu reprezintă o soluție pentru astfel de incidente.

„Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă: NATO nu poate intra într-un război de fiecare dată când se petrec aceste incidente. Noi putem invoca, politic, Articolul 5, dar NATO ne arată, militar, Articolul 3, care zice aşa: „Pentru a realiza mai eficient obiectivele prezentului Tratat, părţile, acţionând individual şi împreună, prin eforturi proprii continue şi eficiente şi prin ajutor reciproc, îşi vor menţine şi dezvolta capacitatea individuală şi colectivă de a rezista unui atac armat”. De trei ani de zile, cel puţin, războiul din Ucraina este marcat decisiv de apariţia dronelor. Ce a făcut decidentul politico-strategic din România până acum?”, a mai spus acesta, citat și într-un comunicat transmis de AUR.

„Un stat nu se apără doar cu armele fizice, ci şi cu încredere”

Dan Dungaciu a susținut că actuala criză politică afectează încrederea populației în instituțiile statului și slăbește capacitatea României de a răspunde provocărilor de securitate.

„Criza de încredere din sistem nu contribuie în niciun fel la liniştirea publicului. Un stat nu se apără doar cu armele fizice, ci şi cu încredere. Încredere în instituţii, încredere în armată, încredere în lideri”.

Totodată, liderul AUR a criticat actuala clasă politică și a avertizat asupra efectelor pe termen lung ale războiului din Ucraina asupra României.

„Perpetuarea crizei politice curente şi mediocritatea ardentă a actualilor conducători nu fac decât să slăbească statul român în faţa unei confruntări militare care, indirect, ne va afecta şi care nu se va ostoi curând la graniţele României. În plus, situaţia post-conflict se desenează în culori sumbre pentru România. Nu poţi acoperi asta mediatic nici măcar cu piloţi tineri, excelent pregătiţi şi capabili să doboare dronele ruseşti care ajung în spaţiul nostru aerian!”, a mai declarat prim-vicepreşedintele AUR.

Reacția vine după ce sâmbătă dimineață o nouă dronă a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române în apropiere de Sfântu Gheorghe, în zona Deltei Dunării. Este al doilea incident de acest fel în două zile, după ce vineri o altă dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc a fost interceptată deasupra județului Buzău.

Amintim că, tot sâmbătă, europarlamentarul PNL Virgil Popescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, după ce două drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost interceptate și doborâte de Forțele Armate Române. Liberalul îi reproșează liderului AUR că a criticat instituțiile statului român, fără să condamne Rusia pentru aceste incidente:

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spaţiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineaţă, încă una. Armata a reacţionat, le-a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu şi partidul tău aţi găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituţiile, ministerul Apărării, guvernul, armata. Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituţiilor statului român. Îţi dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricaţie română. Sunt ruseşti. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ţi-am tot zis că relaţia pare mai degrabă într-un singur sens”.