Un student român a obținut un grant european de 60.000 de euro pentru a revoluționa transportul public din Republica Moldova

Un student român de doar 20 de ani a obținut o finanțare europeană de 60.000 de euro pentru un proiect bazat pe inteligență artificială, care își propune să facă transportul public mai predictibil. Șerban Pîrvulescu, originar din Oradea și student la Informatică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, conduce compania de software Zexsoft, selectată pentru implementarea proiectului Urban Way în Bălți, Republica Moldova.

Compania este singura din România inclusă în rândul celor 14 startup-uri și IMM-uri selectate pentru a dezvolta soluții de mobilitate în 14 orașe europene.

Finanțarea este acordată prin programul RAPTOR 2026, derulat de EIT Urban Mobility. Programul conectează administrații locale care se confruntă cu probleme de transport cu companii de tehnologie care pot dezvolta și testa soluții într-un timp scurt.

Cum va folosi inteligența artificială pentru transportul public

În Bălți, Zexsoft va dezvolta o platformă care va colecta datele transmise de autobuzele și troleibuzele echipate cu sisteme GPS.

Informațiile vor fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a calcula mai precis momentul în care fiecare vehicul ar urma să ajungă într-o anumită stație.

„Vom crea o platformă de date, unde vom colecta date de la vehiculele care au deja GPS și vom folosi un instrument AI pentru a prezice când ajunge vehiculul în stație”, a explicat Șerban Pîrvulescu, potrivit ebihoreanul.ro.

Soluția nu va fi destinată doar călătorilor. Autoritățile din Bălți vor putea utiliza platforma pentru a simula diferite scenarii și pentru a analiza modul în care schimbări precum modificarea traficului sau variațiile de temperatură afectează circulația mijloacelor de transport.

O componentă a sistemului va fi integrată în aplicația de transport deja utilizată în Bălți. Informațiile generate de platformă ar urma să fie disponibile și pe panourile electronice din stații.

Proiectul este programat să se desfășoare până în decembrie 2026, când sistemul va fi testat pe unul dintre traseele de transport public din oraș.

Tehnologia este pregătită și pentru Oradea

Proiectul dezvoltat pentru Bălți nu este prima aplicație a tehnologiei în România. Zexsoft colaborează deja cu Oradea Transport Local pentru adaptarea Urban Way la rețeaua de transport din municipiu.

Potrivit lui Șerban Pîrvulescu, compania lucrează la colectarea datelor și are deja aproximativ 10 milioane de puncte de date.

„Colectăm date, deja avem 10 milioane de puncte de date și vom aplica ce facem la Bălți și în Oradea”, a declarat fondatorul companiei.

Adaptarea sistemului pentru Oradea este necesară deoarece infrastructura de transport este diferită de cea din Bălți. Tramvaiele orădene, de exemplu, au un mod specific de operare, iar circulația lor este influențată și de intervalele dintre curse.

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Scopul este ca pasagerii să primească estimări cât mai apropiate de timpul real privind sosirea autobuzelor și tramvaielor în stații.

„Timpi mult mai acurați privind ajungerea vehiculelor în stație, informații mai bune în timp real”, a explicat Pîrvulescu.

A început afacerea la 16 ani

Șerban Pîrvulescu a fondat brandul Zexsoft în 2022, când avea doar 16 ani. Compania are acum șase angajați, iar fondatorul își propune să ajungă la o echipă de zece persoane până la sfârșitul anului.

Firma dezvoltă și alte produse software. Printre acestea se numără Fix Fiscal, o platformă care integrează într-un singur sistem operațiuni precum facturarea, plățile, vânzările, fiscalitatea și gestionarea resurselor.

Soluția ar putea fi utilizată inclusiv pentru dezvoltarea unor sisteme de e-ticketing în transportul public.

De la olimpic la antreprenor în IT

Performanțele lui Șerban Pîrvulescu în informatică au început încă din perioada liceului. Fost elev al Colegiului Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, acesta a obținut în 2023 punctaj maxim la secțiunea C# a Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației.

La vremea respectivă, era elev în clasa a XI-a și a rezolvat proba în aproximativ trei ore, deși concurenții aveau la dispoziție cinci ore. A obținut 100 de puncte din 100 și medalia de aur.

Un episod legat de acel concurs a ajuns ulterior în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, după ce Pîrvulescu a contestat intenția de a acorda același premiu unui elev de clasa a XII-a care obținuse 97 de puncte. În urma demersului său, clasamentul final l-a păstrat pe orădean singur pe prima poziție.

În 2024, acesta a obținut din nou o medalie de aur și premiul al II-lea la Olimpiada Națională de Tehnologia Informației, precum și o medalie de bronz la Olimpiada Națională de Informatică. În același an, a câștigat și medalia de argint la Olimpiada de Informatică Aplicată AcadNet și premiul I la InfoEducație, la secțiunea software utilitar.

Acum, experiența acumulată în competițiile de informatică este transformată în soluții tehnologice care ar putea fi folosite de mii de oameni.

„Industria IT din România are nevoie de mai mult curaj și mai mulți oameni cu adevărat tehnici și implicați, care să ne ducă mai departe cu idei noi și soluții deep-tech”, spune Șerban Pîrvulescu.