 Armata Română răspunde criticilor privind costul rachetelor: „Siguranța cetățenilor nu are preț. Cea mai scumpă decizie este să nu faci nimic” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Armata Română răspunde criticilor privind costul rachetelor: „Siguranța cetățenilor nu are preț. Cea mai scumpă decizie este să nu faci nimic”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Armata Română a transmis un mesaj public după dezbaterea privind costul rachetelor folosite pentru interceptarea dronelor care au pătruns în spațiul aerian al țării. Reprezentanții instituției spun că întrebarea corectă nu este cât costă o rachetă, ci cât ar costa dacă aceasta nu ar fi fost lansată.

Armata Română răspunde criticilor privind costul rachetelor. FOTO: Facebook / Armata Română
Armata Română răspunde criticilor privind costul rachetelor. FOTO: Facebook / Armata Română

„Toată lumea întreabă cât costă racheta. Mai puțini se întreabă cât ar costa dacă nu ar fi fost lansată”, transmite Statul Major al Apărării pe pagina de Facebook.

Reprezentanții Armatei compară sistemele de apărare cu echipamentele de siguranță din viața de zi cu zi.

„E ca și cum ai spune că airbagul unei mașini este prea scump, fără să te gândești cât valorează viața omului pe care îl salvează. Sau că un extinctor este o cheltuială inutilă, până în ziua în care îți salvează casa”, se arată în mesaj.

Potrivit Armatei, decizia de lansare a unei rachete nu este una financiară, ci una care ține de protejarea populației.

„O rachetă nu este trasă pentru a economisi bani. Este trasă pentru a elimina un pericol. Când o dronă neidentificată pătrunde în spațiul aerian al României, decizia nu se ia comparând prețul dronei cu prețul rachetei. Se ia comparând riscul cu valoarea pe care trebuie să o protejăm: viața oamenilor”, precizează instituția.

Mesajul se încheie cu concluzia că „siguranța cetățenilor nu are preț”, iar „cea mai scumpă decizie poate fi, de fapt, să nu faci nimic”.

De ce folosește România F-16 împotriva dronelor

Postarea vine după ce ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat că folosirea avioanelor F-16 pentru interceptarea dronelor nu reprezintă metoda clasică de combatere a unor astfel de amenințări, însă este necesară în zonele în care sistemele antiaeriene de la sol nu au acoperire.

„Cu siguranţă că nu pentru toate dronele care intră în spaţiul aerian românesc ridicăm avioane de vânătoare. Avioanele de vânătoare F-16 nu au fost proiectate pentru lupta împotriva dronelor. Există un mix de soluţii care au fost implementate în zona respectivă. Există apărare antiaeriană şi la sol. Însă raza de acţiune a echipamentelor de apărare antiaeriană de la sol este una limitată. Folosim avioanele de vânătoare pentru zonele în care nu este acoperire din partea sistemelor de la sol. Clasic, în apărarea împotriva dronelor nu sunt utilizate avioanele de vânătoare. Trebuie utilizate soluții mult mai ieftine, pentru care n-a existat preocupare în trecut de înzestrare în Armata Română. În acelaşi timp am cerut şi sprijin NATO şi am comandat tot ceea ce este nevoie pentru a ajunge la un grad de siguranţă aproape absolut. Până atunci facem maximum posibil cu ce avem la dispoziție”, a declarat Miruță”, a declarat Miruță.

Ministrul a anunțat că România va începe să primească, începând din ultimele luni ale acestui an, sisteme dedicate anti-dronă, achiziționate prin programul SAFE. Acesta a susținut că țara ar fi fost mai bine pregătită dacă investițiile în astfel de capabilități ar fi fost făcute mai devreme.

„Eu am ajuns la Ministerul Apărării în decembrie anul trecut, când am observat că Armata Română nu are capabilități suficiente de luptă împotriva oricărui context anti-dronă. În câteva luni de zile, prin programul SAFE, am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte”, a spus ministrul.

Până la livrarea noilor sisteme, România se bazează pe resursele existente și pe sprijinul aliaților.

„Armata Română în permanență face maximum cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii”, a conchis Radu Miruță.

Preşedintele Consiliul European: „Securitatea României este securitatea Europei”

„Pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. Felicit autoritățile române pentru răspunsul lor prompt și eficient.

Suntem în deplină solidaritate cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul frontierei noastre estice”, a transmis Antonio Costa, preşedintele Consiliul European.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
digi24.ro
image
Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a anunțat că a fost doborâtă încă o dronă în România. Incidentul a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
gandul.ro
image
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
fanatik.ro
image
Drona de la Padina, Buzău, a explodat deasupra turmei păzite de ciobanul Lupu. „Numai de Dumnezeu de Sus mi-e frică! Oile normal că s-au speriat”
libertatea.ro
image
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
digisport.ro
image
Satul-fantomă din Grecia care cucerește turiștii în acest an. Locul ascuns din Creta unde se află o tavernă secretă
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
observatornews.ro
image
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
cancan.ro
image
Bani în plus la pensie pentru pensionarii cu grupe. Cum a modificat instanța formula de recalculare?
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Cum îți poți recupera permisul de conducere mai repede în 2026. Cele trei condiții obligatorii după schimbarea regulilor
playtech.ro
image
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
fanatik.ro
image
Cum poate fi ținut partidul AUR departe de Palatul Victoria: „Un guvern minoritar este o soluție mai bună”
ziare.com
image
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E ireal așa ceva!”
digisport.ro
image
Descoperire spectaculoasă în Egipt: două mega-baraje ascunse sub nisip ar putea explica ridicarea Piramidei Roșii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
ANAF începe să emită deciziile de impunere pentru o categorie de români. Cine trebuie să se prezinte la unitatea fiscală începând de luni, 27 iulie
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Ultimele aplauze pentru Adela Mărculescu! Actrița a fost înmormântată azi la cimitirul Bellu din București. Se temea de moarte?
click.ro
image
Codul discret pe care piloții îl folosesc pentru a semnala o problemă la bordul avioanelor
click.ro
image
Tragedie cumplită. O influenceriță a murit în urma unei intervenții chirurgicale estetice
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Fabrica „Hess” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță, surpriză de lux pentru Andra în Marbella. Cât costă o cină în restaurantul ales
image
Ultimele aplauze pentru Adela Mărculescu! Actrița a fost înmormântată azi la cimitirul Bellu din București. Se temea de moarte?

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!

Click! Sănătate

image
5 lucruri de făcut înainte de culcare pentru a-ți scădea tensiunea arterială