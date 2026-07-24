Racheta lansată de avionul italian a provocat un crater în Brăila. Reacția NATO: „O anchetă este în curs de desfășurare”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat vineri că echipele de intervenție au identificat resturi ale dronei doborâte în județul Buzău, precum și fragmente din racheta interceptoare lansată de avionul românesc F-16. Totodată, în județul Brăila a fost descoperit un crater și rămășițele unei rachete aer-aer, cel mai probabil cea lansată de unul dintre avioanele italiene Eurofighter, care nu și-a atins ținta. De asemenea, NATO a emis o reacție oficială în care laudă capacitatea de reacție a statelor aliate.

NATO, prima reacție după doborârea dronei din România

NATO a transmis vineri un mesaj oficial după incidentul din Buzău. Alianța a declarat că operațiunea demonstrează capacitatea forțelor aliate de a reacționa rapid la orice amenințare aeriană și a anunțat că incidentul este în continuare investigat.

În comunicatul oficial, NATO a precizat că misiunea a fost desfășurată sub comandă și control aliat, cu participarea avioanelor românești F-16 și a aeronavelor italiene Eurofighter.

NATO a subliniat că operațiunea reprezintă o dovadă a capacității de reacție a statelor aliate.

„Această acțiune multinațională comună subliniază capacitatea și disponibilitatea NATO de a reacționa la orice potențială amenințare aeriană, non-stop, pentru a ne apăra teritoriul și a ne proteja cetățenii”, transmite Alianța.

Reprezentanții NATO au anunțat că incidentul este în continuare analizat, iar Alianța colaborează îndeaproape cu autoritățile române.

„O anchetă este în curs de desfășurare, iar NATO se află în contact strâns cu autoritățile române”, se mai precizează în comunicat.

Alianța a amintit că NATO și statele membre își întăresc capacitățile de apărare împotriva dronelor.

Potrivit comunicatului, România a achiziționat sistemul anti-dronă MEROPS, destinat interceptării aparatelor de zbor fără pilot de mici dimensiuni, ca parte a eforturilor de consolidare a apărării aeriene naționale și aliate.

Crater în județul Brăila și rămășițe de drone în Buzău

Zonele de impact rezultate în urma operațiunii de interceptare au fost localizate de echipele din teren.

„Echipele din teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării dronei de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Astfel, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău”, a transmis MApN.

În județul Brăila, în zona localității Tătaru, militarii au identificat un crater și fragmente ale unei rachete aer-aer.

Au fost identificate un crater și rămășițele unei rachete aer-aer în zona Tătaru, județul Brăila. Cel mai probabil, acest crater a fost format de racheta trasă de unul dintre cele două avioane italiene Eurofighter, care participă la misiuni de Poliție Aeriană NATO, precizează MApN.

Autoritățile au anunțat că perimetrele au fost securizate, iar toate elementele descoperite au fost ridicate pentru expertizare.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Prefectul din Buzău: „Nu se poate trage nicio concluzie”

Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat că fragmentele recuperate sunt de dimensiuni reduse și nu conțin elemente care să permită identificarea imediată a provenienței dronei.

„Au fost găsite niște bucăți mici ce par a fi din drona doborâtă de avioanele de vânătoare. Sunt niște elemente din care nu poți trage nicio concluzie, nu au înscrisuri pe ele, nu au absolut nimic din care să zici că ți-ai putea forma o părere. Par din polistiren grafitat sau din fibră de carbon, ceva componente mai mari, dar nu vă imaginați că sunt foarte mari, 20 – 30 de centimetri cel mai mare element”, a declarat Leonard Dimian, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, au fost descoperite între 10 și 15 fragmente, împrăștiate pe o suprafață întinsă.

„Au fost găsite vreo 10 – 15 bucăți, dar pe o suprafață foarte mare, cred că au fost pulverizate în momentul în care proiectilul a lovit drona”, a mai spus prefectul.

România a doborât, pentru prima dată, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național. Operațiunea a fost executată de un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române, în cadrul unei misiuni desfășurate împreună cu aeronave Eurofighter italiene aflate sub comandă NATO.