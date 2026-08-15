Imagini de la locul accidentului produs vineri, pe DN2B, în județul Brăila, arată amploarea impactului în urma căruia doi soți au murit. Cele două autoturisme implicate în coliziune au fost grav avariate.

Accidentul s-a produs la ieșirea din orașul Ianca spre Brăila, după ce un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani ar fi pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire și s-ar fi izbit violent de o altă mașină.

În autoturismul care circula din sens opus se afla o femeie de 39 de ani, din București, împreună cu cei trei copii ai săi, în vârstă de 4, 7 și 9 ani.

Impactul a fost atât de puternic încât cele două mașini au suferit avarii majore. Bărbatul de 55 de ani și soția sa, în vârstă de 54 de ani, au murit în urma accidentului.

Șoferița și cei trei copii aflați în autoturismul care circula regulamentar au fost răniți. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru evaluare și îngrijiri.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Accidentul a dus și la blocarea temporară a traficului pe DN2B.