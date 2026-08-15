 Dedeman mărește salariile celor 1.200 de angajați din Grecia după preluarea Praktiker Hellas. Produsele românești, prioritare în magazine | adevarul.ro
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Dedeman mărește salariile celor 1.200 de angajați din Grecia după preluarea Praktiker Hellas. Produsele românești, prioritare în magazine

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Dedeman a majorat salariile celor aproximativ 1.200 de angajați pe care compania românească îi are în Grecia, după preluarea lanțului de bricolaj Praktiker Hellas. Compania a început reorganizarea operațiunilor și a schimbat numele rețelei în Dedeman Hellas, iar pe rafturile magazinelor din Grecia urmează să fie acordată prioritate produselor românești.

Frații Adrian și Dragoș Pavăl. FOTO: Facebook
Frații Adrian și Dragoș Pavăl. FOTO: Facebook

Praktiker Hellas a fost cumpărat de frații Adrian și Dragoș Pavăl în iulie 2025. La momentul preluării, compania avea aproape 1.200 de angajați în cele 17 magazine din Grecia. În prezent, Dedeman Hellas caută să angajeze aproximativ 100 de persoane suplimentar, notează Profit.ro.

Potrivit informațiilor publicate pe platforme de monitorizare a pieței muncii din Grecia, un vânzător al Dedeman Hellas poate ajunge la un salariu net de aproximativ 1.050 de euro pe lună, în timp ce un director de magazin poate câștiga aproximativ 1.700 de euro net. Pentru un consultant de vânzări, compania oferă în prezent un salariu de 1.291 de euro pe lună, la care se adaugă tichete de masă în valoare de 132 de euro.

Salarii majorate periodic și beneficii suplimentare

Angajații Dedeman Hellas beneficiază și de asigurare medicală privată, transport gratuit până la locul de muncă, reduceri de 10% la produsele din magazine, pauze mai lungi, bonusuri anuale de performanță și programe de calificare și perfecționare.

Potrivit Sindicatului angajaților Praktiker Hellas, compania s-a angajat să majoreze salariile cu 10% o dată la trei ani. Totodată, salariile de bază minime vor fi peste nivelul stabilit de stat, iar durata pauzelor va crește de la 20 la 30 de minute.

Noile condiții includ și facilități pentru persoanele cu dizabilități și pentru angajații care lucrează cu normă redusă.

„Nu am venit să facem schimbări abrupte, ci să dezvoltăm fundamentul solid care există deja. Credem că împreună putem forma un model de afaceri puternic și durabil, care va oferi valoare atemporală angajaților și clienților", spune președintele Dedeman, Dragoș Pavăl, conform sursei citate.

Produsele românești, prioritare în magazinele din Grecia

Reorganizarea operațiunilor Dedeman Hellas presupune și acordarea unei atenții mai mari produselor românești. Acestea vor beneficia de prioritate pe rafturile celor 17 magazine din Grecia, în cadrul noii strategii comerciale a companiei.

Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială românească, a cumpărat Praktiker Hellas în iulie 2025, într-o tranzacție estimată la 120-130 de milioane de euro. Prin această achiziție, frații Adrian și Dragoș Pavăl au intrat pe piața de bricolaj din Grecia și au preluat una dintre cele mai importante rețele de profil din țară.

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