Rețeaua de canalizare din zona Gării de Nord, veche de aproape 100 de ani, este modernizată. Lucrările se fac în paralel cu cele la linia de tramvai

Rețeaua de canalizare din zona Gării de Nord, veche de aproape un secol, este modernizată în cadrul lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Primăria Capitalei anunță că Apa Nova înlocuiește 364 de metri de rețea de canalizare și aproape 100 de metri de rețea de apă, lucrările fiind desfășurate în paralel cu intervențiile pentru modernizarea infrastructurii de tramvai.

„Reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord are aproape 100 de ani. O modernizăm acum, odată cu lucrările la şina de tramvai de pe Bd. Dinicu Golescu. Am început lucrările luna trecută, când am scos şina veche şi am făcut primele săpături. Acum, Apa Nova a intrat pe Bd. Dinicu Golescu, pentru înlocuirea a 364 de metri de reţea de canalizare şi aproape 100 de metri de reţea de apă”, informează, sâmbătă, Primăria Capitalei.

În aceeași zonă sunt în desfășurare și lucrări pentru infrastructura necesară noii linii de tramvai. Echipele fac săpături pentru montarea stâlpilor care vor susține rețeaua de tramvai, dar și pentru iluminatul stradal. Rețelele electrice au fost deja îngropate, astfel încât cablurile să nu mai fie amplasate în exterior, pe stâlpi.

„Tot aici, zilele acestea facem săpături pentru montarea noilor stâlpi pentru susţinerea reţelei de tramvai şi pentru iluminatul stradal. Reţelele electrice deja au fost îngropate, ca să nu mai vedem cabluri atârnate pe stâlpi”, precizează reprezentanţii municipalităţii bucureştene.

Lucrările de pe Bulevardul Dinicu Golescu fac parte din Lotul 7 al proiectului de modernizare a infrastructurii de tramvai, cu o lungime de 1,8 kilometri. Lotul include Bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviţei şi Bulevardul Dinicu Golescu.

Potrivit Primăriei Capitalei, intervențiile nu se limitează la linia de tramvai. Până la finalul anului viitor sunt programate lucrări de modernizare a șinelor de tramvai, precum și a conductelor și colectoarelor de apă și canalizare de pe celelalte străzi incluse în acest lot.