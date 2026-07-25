Atacuri politice pe tema dronelor doborâte. „Simioane, sunt ruseşti. Trimise de stăpânul tău, Putin”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, după ce două drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost interceptate și doborâte de Forțele Armate Române. Liberalul îi reproșează liderului AUR că a criticat instituțiile statului român, fără să condamne Rusia pentru aceste incidente.

Într-o postare publicată pe Facebook, Virgil Popescu a susținut că AUR a ales să acuze Guvernul, Armata și instituțiile statului, în loc să indice responsabilitatea Moscovei:

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spaţiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineaţă, încă una. Armata a reacţionat, le-a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu şi partidul tău aţi găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituţiile, ministerul Apărării, guvernul, armata. Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituţiilor statului român. Îţi dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricaţie română. Sunt ruseşti. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ţi-am tot zis că relaţia pare mai degrabă într-un singur sens”.

Liberalul acuză AUR că s-a opus unor măsuri de apărare

Virgil Popescu a afirmat că responsabilitatea pentru incursiunile dronelor aparține Rusiei și a respins ideea că vina ar reveni autorităților române.

„E Rusia, aceeaşi Rusie care bombardează oraşe ucrainene de ani de zile şi care acum trimite drone tot mai des deasupra teritoriului românesc. Te plângi că n-avem dotări militare corespunzătoare. Păi nu-i mai lua pe români de proşti, Simioane, că tot voi sunteţi cei care aţi votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care ne intră în spaţiul aerian. Tot voi aţi numit programul SAFE „cedare către străini", programul prin care România primeşte sprijin real pentru apărarea spaţiului aerian. Între timp, dronele ruseşti ajung la Buzău”, a scris Virgil Popescu în aceeași postare.

Europarlamentarul PNL a încheiat mesajul întrebare adresată liderului AUR.

„Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin?”

Virgil Popescu a adăugat ca post-scriptum: „Aştept cu nerăbdare următoarea naraţiune preluată din manualul de propagandă al Kremlinului”.

AUR: „o reușită tactică a militarilor, dar un eșec al guvernării”

Declarațiile lui Virgil Popescu vin după ce reprezentanții AUR au solicitat Guvernului și Ministerului Apărării Naționale să explice de ce drona care a pătruns în spațiul aerian al României vineri dimineață nu a fost neutralizată mai aproape de frontieră și au cerut să fie făcut public tipul dronei, precum și al rachetei folosite pentru doborârea acesteia. Formațiunea consideră că incidentul din județul Buzău reprezintă „o reușită tactică a militarilor, dar un eșec al guvernării”.

„Nu afirmăm că reacția militară a lipsit. Aeronavele au fost ridicate, ținta a fost urmărită, iar misiunea a fost finalizată. Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această amenințare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă și costuri proporționale? Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter și două F-16, și a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!”, transmitea vineri, 24 iulie, AUR.

Amintim că sâmbătă dimineață, la doar o zi după un incidentul din județul Buzău, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României.