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Parchetul General confirmă: drona doborâtă de un avion românesc era rusească

Război în Ucraina
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Parchetul General a confirmat vineri seară că drona doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român în apropierea localității Padina, județul Buzău, era un aparat de tip Shahed, adică de origine rusească. În acest caz, procurorii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Drona era Shahed, de origine rusească. FOTO: Shutterstock
Drona era Shahed, de origine rusească. FOTO: Shutterstock

Procurorii s-au sesizat din oficiu după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, în cursul zilei de vineri, o aeronavă fără pilot care a pătruns în spațiul aerian al României.

Conform anchetatorilor, aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian românesc pe traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău, fiind monitorizat permanent înainte de a fi interceptat și doborât deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina.

„Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieți omenești sau bunuri”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru infracțiunea de operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, faptă prevăzută de articolul 117 alineatul (2) din Codul aerian.

Anchetatorii fac cercetări la fața locului pentru a stabili toate împrejurările în care drona a pătruns și a traversat spațiul aerian al României.

Potrivit Parchetului, investigațiile nu au fost finalizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, urmând să fie reluate pentru expertizarea resturilor și clarificarea tuturor aspectelor legate de incident.

Incidentul de vineri marchează o premieră pentru România, după ce un pilot român aflat la comanda unui avion de luptă F-16 a doborât pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul aerian național.

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