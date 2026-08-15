Trei tablouri celebre de Cézanne, Renoir și Matisse, furate dintr-un muzeu din Italia, recuperate de polițiști. Nouă moldoveni, cercetați

Poliția italiană a recuperat trei picturi realizate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Henri Matisse, care au fost furate în martie din Villa Fundației Magnani Rocca, un muzeu particular de lângă Parma. Hoţii reuşiseră să dea lovitura în mai puţin de trei minute. Nouă cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar cinci dintre aceștia au fost reținuți, în legătură cu furtul tablourilor.

Operele de artă, a căror valoare totală depășește nouă milioane de euro, au fost recuperate de carabinierii italieni într-un apartament din Parma.

Jaful a avut loc în noaptea de 22 spre 23 martie, după o serie de furturi de amploare din alte muzee europene. Este vorba despre „Tasse et plat de cerises” („Ceașcă și farfurie cu cireșe”), de Paul Cézanne, „Les Poissons” („Peștii”), de Pierre-Auguste Renoir, și „Odalisque sur la terrasse” („Odalisca pe terasă”), de Henri Matisse.

Cele trei opere au fost descoperite în posesia unuia dintre suspecți, în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în zonele învecinate. Recuperarea lor a fost realizată de unitatea specializată a carabinierilor italieni pentru protejarea patrimoniului cultural.

Potrivit presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată despre care anchetatorii cred că este implicată în mai multe furturi comise în locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În timpul perchezițiilor, polițiștii au mai descoperit și recuperat bunuri furate în valoare de zeci de mii de euro.

Doi hoți mascați au fost filmați intrând pe o fereastră

Poliția a publicat imagini în care doi hoți mascați intră pe o fereastră, iau cele trei picturi de pe perete și părăsesc imediat clădirea, într-o operațiune care a durat mai puțin de trei minute, scrie The Guardian.

Fundația Magnani Rocca a subliniat că fuga infractorilor a fost determinată de activarea imediată a sistemelor de alarmă, dar și de intervenția promptă a securității interne, a carabinierilor și a unei firme private de pază.

Fundația Magnani Rocca, care adăpostește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), este recunoscută pentru bogăția și diversitatea operelor sale.

Pe lângă tablourile recent furate, instituția mai deține lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și opere ale artistului italian Giorgio Morandi, făcând din acest muzeu unul dintre reperele de referință ale patrimoniului cultural european.

Lucrările recuperate sunt „Ceașcă și farfurie cu cireșe”, de Cézanne, evaluată la aproximativ 6,06 milioane de euro, „Pești”, de Renoir, evaluată la 3,03 milioane de euro, și „Odalisca pe terasă”, de Matisse, evaluată la aproximativ 19.900 de euro.

Autoritățile au mai transmis că picturile au fost găsite în urma unor percheziții dispuse de procurori, fără a oferi alte detalii. Ancheta continuă.

Joi, 13 august, poliția civilă din São Paulo, cel mai mare oraș din Brazilia, a anunțat că a recuperat opt ilustrații realizate de Matisse, furate pe 7 decembrie anul trecut dintr-o bibliotecă.